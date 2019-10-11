Экономика
РИА НовостиПенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, насколько может вырасти страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров в ближайшие годы.
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Размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров прогнозируется на уровне 16,4 тыс. рублей в 2020 году, сообщил в четверг глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов.ТАССвчера в 02:15
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Армия и оружие
Турция ответила на угрозы Трампа из-за военной операции в Сирии
Анкара не изменит свою политику после угроз со стороны президента США Дональда Трампа, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
РИА Новости вчера в 15:00
Происшествия
Пропавшую в Саратове девятилетнюю девочку нашли мертвой
Девятилетняя девочка, пропавшая в Саратове в среду по пути из дома в школу, найдена мертвой, сообщил РИА Новости в пятницу зампред правительства области Роман Бусаргин.
РИА Новости вчера в 19:42
Происшествия
В Шереметьево пассажир пронес пистолет на борт самолета
Пассажир в московском аэропорту Шереметьево пронес пистолет на борт, самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону, а в аэропорту вылета проводится проверка.
РИА Новости вчера в 14:02
Шоу-бизнес
Умерла вдова Анатолия Папанова, актриса Надежда Каратаева
Одна из старейших российских актрис, актриса театра, кино и ТВ, заслуженная артистка РСФСР, вдова актера Анатолия Папанова Надежда Каратаева умерла сегодня в Москве в возрасте 95 лет.
Российская газета вчера в 15:13
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк поблагодарила Стаса Михайлова за поддержку
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в сторис Instagram поблагодарила певца Стаса Михайлова, который ранее на своей страничке высказался о ее матери.
Телепрограмма вчера в 08:46
Происшествия
В Уссурийске задержали засыпавших землей Вечный огонь вандалов
В Уссурийске полиция накануне задержала вандалов, засыпавших землей Вечный огонь на мемориале воинам Великой Отечественной войны, находящемся на площади Победы.
РБК вчера в 22:35
Политика
Зеленский высказался о возможности подачи воды в Крым
Президент Украины Владимир Зеленский не исключил возможности переговоров с российской стороной относительно возобновления подачи днепровской воды в Крым.
РИА Новости Крым вчера в 09:29
Общество
Почти половина россиян экономит на отдыхе из-за нехватки денег
По словам руководителя направления социально-экономических исследований центра Елены Никишовой, доля россиян, которые экономят, отказываясь от поездок на отдых или к родственникам, продолжает расти.
Интерфакс вчера в 04:42
Здоровье
Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru вчера в 21:28
Финансы
Набиуллина допустила более быстрое снижение ключевой ставки
На прошлой неделе зампред ЦБ Ксения Юдаева заявляла, что регулятор допускает еще одно снижение ключевой ставки в этом году.
РБК вчера в 12:59
Здоровье
В Краснодаре девочке с пятном на лице сделали первую операцию
Восьмимесячной американке Луне Феннер с большим пятном на лице сделали первую операцию в Краснодаре Об этом мама девочки рассказала в своем инстаграме 7 октября.
Юга.ру 08 октября в 10:41
Происшествия
Двух стюардов российской авиакомпании нашли мертвыми в Подмосковье
Известия вчера в 05:09
Автоспорт
Квалификация Гран-при Японии перенесена на воскресенье
Ранее, в 2004 и 2010 годах, квалификацию Гран-при Японии из-за тайфуна уже переносили на утро воскресенья по местному времени.
Чемпионат вчера в 21:13
Футбол
Дубль Дзюбы помог России разгромить Шотландию в матче отбора Евро-2020
Газета.Ru вчера в 16:38
Экономика
Льготную ипотеку могут запустить в десяти российских регионах
Программы по предоставлению льготной ипотеки могут быть введены в десяти регионах.
РБК вчера в 09:40
Авто
Появились шпионские фото интерьера новой Kia Optima
На сей раз все внимание к интерьеру, свежая фотография которого появилась в распоряжении Thekoreancarblog.com.
Автоновости дня вчера в 03:33
Здоровье
Минздрав указал, чем чаще всего болеют младенцы
Выяснилось, что самыми распространенными стали болезни органов дыхания, было зафиксировано 2 млн случаев заболеваний у детей первого года жизни.
ФедералПресс 00:10
Экономика
ФНС заявила о выплатах серых зарплат в крупных компаниях
Серые зарплаты выплачивают не только малые и средние предприятия, но и крупные компании.
BFM.ru 08 октября в 10:28
Политика
Порошенко раскритиковал пресс-марафон Зеленского
Экс-президент Украины Петр Порошенко раскритиковал пресс-марафон нынешнего главы государства Владимира Зеленского.
Политика Сегодня вчера в 13:28
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова больше не участвует в шоу «Уральских пельменей»
Звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова покинула проект. Об этом сообщил источник, близкий к коллективу.
Пятый канал вчера в 01:23
Общество
Губернатор Иркутской области предложил поднять свой оклад на 44%
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил поднять себе оклад с 18 800 рублей до 27 167 рублей.
RT на русском 09 октября в 17:04
Игры
Epic – На этой неделе раздают Surviving Mars с DLC Space Race
Вместе с базовой версией Surviving Mars магазин пополнили и все дополнения, одно из которых – Space Race можно также скачать бесплатно.
Srnsk вчера в 16:12
Политика
Зарплаты и пенсии военных повысят еще раз
Как сообщила заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова в интервью газете "Красная звезда", с 1 января 2012 г. благодаря новой системе выплат зарплат военным уровень оплаты воинского труда возрос в 2,5-3 раза.
Вести.Финанс вчера в 04:47
Происшествия
В Москве задержана подозреваемая в выводе миллиарда рублей за рубеж
Полиция совместно с ФСБ России перекрыла преступный канал вывода денег из России за рубеж.
Российская газета 00:26
Хоккей
«Вашингтон» проиграл «Нэшвиллу», у Овечкина дубль
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нэшвилл Предаторз" на домашнем льду обыграл "Вашингтон Кэпиталз" со счетом 6:5. Столичная команда четыре раза по ходу встречи вела в счете, но добиться успеха не смогла.
Вести.Ru вчера в 23:30
Политика
МИД Украины анонсировал скорое возвращение задержанных в Керченском проливе кораблей
Россия в ближайшее время вернет украинские суда, задержанные в Керченском проливе в ноябре 2018 года, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.
Коммерсантъ 00:24
Общество
Из тепла в «нулевую» температуру: синоптики рассказали о погоде на Сахалине
В понедельник на Сахалине было тепло, во вторник и среду циклон принёс дожди и сильный ветер, в четверг и пятницу октябрь снова принес на остров бабье лето.
АСТВ 00:20
Происшествия
В Самаре полковник ФСБ получил 20 лет колонии за мошенничество
В четверг Самарский гарнизонный военный суд приговорил к 20 годам колонии строгого режима и штрафу в 90 миллионов 500 тысяч рублей замначальника службы экономической безопасности УФСБ России по региону полковника Сергея Гудованого за мошенничество в особо крупном размере и незаконное хранение оружия и боеприпасов.
Российская газета вчера в 09:49
Происшествия
Подозреваемый в расчленении женщины в Чите собирается раскрыть мотивы
По подозрению в убийстве на 72 часа задержан мужчина 1981 года рождения. Ранее он отказался от признательных показаний.
REGNUM вчера в 23:36
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«Яндекс» представил управляемую жестами «Яндекс.Станцию Мини»
Новая версия умной колонки получила название «Яндекс.Станция Мини», которое говорит само за себя.
Astera 09 октября в 06:26