Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, насколько может вырасти страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров в ближайшие годы.
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с чего всё началось

Пенсионный фонд прогнозирует увеличение страховой пенсии до 16,4 тыс. руб

Размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров прогнозируется на уровне 16,4 тыс. рублей в 2020 году, сообщил в четверг глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов.
ТАСС10 октября в 02:15

Подробнее о событии

Пенсионный фонд России рассказал об увеличении страховой пенсии

Известия10 октября в 23:16

Эксперт рассказал о темпах увеличения страховых пенсий

REGNUM10 октября в 20:06

Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии

RT на русском10 октября в 02:27

Глава ПФР напомнил о росте страховых пенсий

РБК10 октября в 05:04

В 2020 году страховая пенсия может составить 16,4 тыс. рублей

Коммерсантъ10 октября в 03:28

В Пенсионном фонде рассказали, как будут расти пенсии россиян

URA.Ru10 октября в 03:26

В РАНХиГС предрекли рост пенсий выше запланированного

Национальная служба новостей10 октября в 07:44
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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 04:05, Вашингтон
Армия и оружие

ИГ взяло на себя ответственность за взрывы на пути российского патруля

Ответственность за взрыв на пути российского военного патруля в Сирии взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России), сообщает проект SITE Intelligence Group, отслеживающий деятельность террористов.
РБК вчера в 18:50
Волейбол

Российские волейболисты обыграли Италию на Кубке мира

На сегодняшний день сборная России одержала четыре победы на Кубке мира — над командами Ирана, Канады, Египта и Италии, а также потерпела четыре поражения — от сборных Австралии, Бразилии, Польши и Японии.
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Общество

Самым большим «бизнес-центром» в Москве оказалась хрущевка

Самое большое число фирм в Москве зарегистрировано в жилом доме по адресу: проспект Вернадского, 24.
РБК 10 октября в 09:46
Кино

Умер голливудский актер Роберт Форстер

В момент смерти Форстеру было 78 лет. Ранее Роберт снимался в фильмах от Квентина Тарантино и Дэвида Линча.
ИнфоСМИ 03:55
Происшествия

Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21 человека

Число жертв трагедии в Керченском политехническом колледже увеличилось до 21 человека — после длительного лечения умерла одна из раненых преподавательниц.
РИА Новости вчера в 20:05
Происшествия

Большинство россиян поддержали возвращение смертной казни

Около 80% опрошенных пользователей одной из социальных сетей выступили за возвращение смертной казни для убийц детей и педофилов.
Газета.Ru 01:59
Шоу-бизнес

Мисс Москва докажет отцовство экс-короля Малайзии через суд

Обладательница титула «Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина намерена развеять слухи о своей неверности, чтобы доказать отцовство экс-короля Малайзии Мухаммада V. Модель обратится в суд с требованием сделать ДНК-тестирование.
News.ru вчера в 07:22
Кино

Marvel может снять женское супергеройское кино

Киностудия Marvel Studios намерена снять фильм о супергероях, в котором все роли будут принадлежать женщинам.
Газета.Ru 10 октября в 02:55
Общество

В Гидрометцентре сообщили о погодной аномалии в России

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков сообщил, что в выходные в Москве ожидаются резкие скачки атмосферного давления, дожди и температура до 12 градусов тепла.
РБК 03:14
Происшествия

Мать предполагаемого убийцы саратовской девочки защитила своего сына

Ольга Туватина, мать подозреваемого в убийстве 9-летней Лизы Киселевой в Саратове, охарактеризовала своего сына как хорошего и работящего человека.
БИЗНЕС Online 02:15
Общество

Названы десять самых перспективных городов России по версии Forbes

Десятку российских городов (помимо столицы), развитие которых вышло за последние годы на качественно новый уровень, отобрал Forbes.
Российская газета вчера в 03:30
Общество

Опубликовано видео разрушительных последствий тайфуна в Японии

В Сети появилось видео последствий тайфуна "Хагибис" у побережья Японии.
РИА Новости 03:40
Происшествия

Опоздавший на самолет пассажир устроил погром в Шереметьево

В столичном аэропорту Шереметьево опоздавший на рейс пассажир устроил погром.
Известия вчера в 15:17
Происшествия

Тюменского учителя, матерившегося на уроке ОБЖ, уволили

Общественное телевидение России вчера в 03:39
Происшествия

Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии

Гражданка Израиля 25-летняя Наама Иссахар приговорена Химкинским городским судом к 7,5 года колонии общего режима.
Российская газета вчера в 16:32
Шоу-бизнес

Семья Заворотнюк впервые выступила с заявлениями

В сообщении семья актрисы отметила, что Instagram заблокировал «аккаунт против лжи и травли в СМИ».
Мойка78 вчера в 13:01
Экономика

ЦБ впервые раскрыл масштаб продаж персональных данных россиян

Специалисты ЦБ в первой половине 2019 года обнаружили 13 тыс. объявлений о продаже и покупке баз персональных данных, говорится в ежегодном докладе ФинЦЕРТа (Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России).
РБК 10 октября в 08:42
Политика

Стивен Сигал ответил на вопрос о своей российской пенсии

РИА Новости 02:03
Происшествия

Экс-губернатор Челябинской области скрылся в Швейцарии

Экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского подозревают в уголовном преступлении, связанном с превышением должностных полномочий и хищением бюджетных средств на сумму более 20 млрд рублей.
Газета.Ru вчера в 16:48
Армия и оружие

Шейнин поставил на место политолога Яли за угрозу «дать РФ по зубам»

Украинский политолог Максим Яли попытался устроить провокацию в эфире программы «Время покажет», заявив, что Незалежная «даст России по зубам» в случае войны.
Политическая Экспертиза вчера в 07:39
Общество

ПФР назвал периоды стажа, которые не войдут в пенсию

Как пояснили в пресс-службе ПФР, в 2019 году перестали учитываться при подсчете пенсионного стажа периоды, обозначенные в ч. 1, ст. 12 ФЗ № 400, если до них или после не было трудовой деятельности, являющейся поводом для отчислений в ПФР.
Pravda.Ru 10 октября в 22:40
Общество

Умер советский космонавт Алексей Леонов

Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
РИА Новости вчера в 07:15
Гаджеты

Оглашены все обязательные для установки на новый Android приложения

В сети появился документ со списком всех приложений, которые производители смартфонов должны устанавливать на устройства с новой версией операционной системы Android 10.
Ferra вчера в 13:17
Армия и оружие

Пентагон заявил об обстреле Турцией войск США в Сирии

Пентагон заявил, что американские войска в Сирии "подверглись артиллерийскому обстрелу с турецких позиций" и призвал Турцию прекратить все операции, которые могут потребовать от США "немедленных оборонительных действий", сообщает CNN со ссылкой на заявление американского военного ведомства.
Интерфакс вчера в 21:30
Политика

Зеленский рассказал о шоке Европы от действий Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лидеры стран Европы и западные СМИ находятся в шоке от того, что делает экс-лидер страны Петр Порошенко.
Газета.Ru 01:49
Кино

Вышел трейлер «Круиза по джунглям» с Дуэйном Джонсоном

Культуромания вчера в 15:29
Авто

В России изменился транспортный налог

Эксперты изучили готовящиеся поправки к системе начисления налогов в России.
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Надежда Мейхер-Грановская удивила поклонников идеальной растяжкой

Экс-солистка женской поп-группы «ВИА Гра» Надежда Мейхер-Грановская удивила поклонников идеальной растяжкой.
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Футбол

Российские гимнасты выиграли золото и серебро ЧМ в многоборье

МК-Спорт 04:01
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Появилось видео сейвов Бобровского без клюшки в матче с «Баффало»

Видео опубликовано в Twitter-аккаунте FOX Sports Florida & Sun. В овертайме россиянин несколько раз спас свою команду без клюшки.
RT на русском 01:50
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