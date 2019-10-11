Экономика
РИА НовостиПенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, насколько может вырасти страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров в ближайшие годы.
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Размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров прогнозируется на уровне 16,4 тыс. рублей в 2020 году, сообщил в четверг глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов.ТАССвчера в 02:15
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Спецназ США попал под обстрел турецких сил в ходе операции на севере Сирии в городе Кобани, сообщает Newsweek.
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"Если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается", - значится в пояснительной записке к законопроекту.
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Тайфун «Хагибис» перенес «Формулу 1» в Японии на 13 октября
Квалификационная автогонка Гран-при Японии в классе «Формула 1» перенесена с 12 октября на 13 октября из-за тайфуна «Хагибис».
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В ЛНР сообщили о повторном срыве Киевом разведения сил в Донбассе
Украинские силовики второй раз сорвали процесс разведения войск в Донбассе на участке у населённого пункта Золотое.
Национальная служба новостей вчера в 06:47
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Власти США подали иск о приостановке ICO Telegram
Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск о приостановке ICO мессенджера Telegram.
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Политика
WP: Экс-посол США на Украине обвинила Трампа в своей отставке
Экс-посол США на Украине Мэри Йованович заявила, что американский президент Дональд Трамп лично добивался её отставки.
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ProstoProSport 16:34
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Молодая актриса назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей, но отметила, что та была «очень хороша».
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Киностудия Marvel Studios намерена снять фильм о супергероях, в котором все роли будут принадлежать женщинам.
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Экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского подозревают в уголовном преступлении, связанном с превышением должностных полномочий и хищением бюджетных средств на сумму более 20 млрд рублей.
Газета.Ru 16:48
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Физики заставили молекулу быть в двух точках одновременно
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Политика
Зеленский считает звонки Путину шагом к урегулированию в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский назвал свои звонки российскому президенту Владимиру Путину первыми шагами к урегулированию ситуации в Донбассе.
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Фею в новой «Золушке» сыграет темнокожий гей
Американский темнокожий актер, открытый гомосексуалист Билли Портер сыграет фею-крестную в новом мюзикле «Золушка».
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Инженерам удалось воссоздать модель арочного моста по чертежам покойного изобретателя Леонардо да Винчи.
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Газзаев высказался по поводу своего возвращения к тренерской работе
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Греф: Сбербанк отменит «банковский роуминг» в 2020 году
Сбербанк планирует отменить комиссии за межрегиональные переводы в 2020 году.
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«Роснефть» может получить 49,9% нефтеперерабатывающей компании Citgo
В собственность «Роснефти» могут перейти 49,9% акций американской нефтеперерабатывающей компании Citgo, принадлежащие венесуэльской госкомпании PDVSA, пишет газета The Miami Herald со ссылкой на источники.
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Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме
Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
Хорошие новости вчера в 06:47
Армия и оружие
Путин выразил сомнение, что Турции удастся сдержать ИГИЛ в Сирии
Глава российского государства Владимир Путин не уверен в том, что турецкие военные смогут сдерживать боевиков «Исламского государства»1 (организация запрещена в РФ) в ходе своей кампании «Источник мира», начатой в Сирии.
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