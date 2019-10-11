Экономика
РИА НовостиПенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, насколько может вырасти страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров в ближайшие годы.
Читать в источнике
Оценить291
с чего всё началось
Размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров прогнозируется на уровне 16,4 тыс. рублей в 2020 году, сообщил в четверг глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов.ТАСС10 октября в 02:15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7027 источников, обновлено в 11:43, Ашберн
Политика
Украина запретила въезд в страну еще четырем российским актерам
Министерство культуры Украины внесло четырех российских актеров в перечень деятелей культуры, которые угрожают национальной безопасности.
Происшествия
Госдума после убийства в Саратове провела опрос в ВК о смертной казни
Около 80% опрошенных пользователей "ВКонтакте" считают, что нужно вернуть смертную казнь для убийц детей и педофилов.
Кино
Умер американский актёр Роберт Форстер
В США в возрасте 78 лет скончался голливудский киноактёр Роберт Форстер. Причиной смерти артиста стал рак головного мозга.
Здоровье
Шум в ушах свидетельствует о нарушениях в организме
Шум в ушах иногда свидетельствует об опухоли головного мозга, предупреждает МедикФорум.
Общество
Чиновника оштрафовали за использование костюма с рунами
Начальник управления культуры и молодежной политики города Ливны Сергей Клушин вел детский праздник «Коляда» в славянском костюме, украшенном древними рунами.
Футбол
Моуринью назвал футболиста, превосходящего Месси и Роналду
Известный португальский тренер Жозе Моуринью назвал лучшего из футболистов, игру которых он видел воочию.
Происшествия
Подозреваемый признался в убийстве девочки в Саратове
Подозреваемый в убийстве 9-летней девочки в Саратове признал свою вину. Мужчина заявил на допросе, что совершил преступление из-за гаража.
Общество
Работающих родителей могут лишить пособия по уходу за ребенком
"Если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается", - значится в пояснительной записке к законопроекту.
Армия и оружие
Лига арабских государств призвала Турцию вывести войска из Сирии
«Призываем Турцию незамедлительно и в полной мере остановить все военные действия, вывести войска, вошедшие на сирийскую территорию»,— сказал господин Абуль Гейт на открытии экстренного заседания ЛАГ (цитата по «РИА Новости»).
Политика
Лукашенко попросил глав СНГ не дать свергнуть Зеленского
Политика
Глава МИД Украины решил просить ЕС «дожать» Россию в вопросе Донбасса
Украина на встрече в понедельник, 14 октября, с главами МИД стран ЕС в Люксембурге намерена просить их «дожать» Россию в вопросе урегулирования ситуации в Донбассе.
Теннис
Теннисист Медведев вышел в финал турнира в Шанхае
Российский теннисист Даниил Медведев обыграл грека Стефаноса Циципаса в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Шанхае.
Происшествия
ФСИН пообещала уволить начальника колонии после видео с избиениями
Начальника петрозаводской колонии ИК-9 Ивана Савельева уволят после публикации видеозаписи, где он якобы избивает заключенного.
Политика
СМИ узнали о призывах Луценко к отставке Йованович
По данным СМИ, у Луценко были разногласия с Йованович относительно хода дел о коррупции.
Экономика
SEC добилась ограничения на проведение ICO Telegram Павла Дурова
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) добилась временного ограничения работы двух компаний, занятых первичным размещением (ICO) токенов Gram в США и за рубежом.
Культура
Познер отказался считать Соловьева конкурентом и коллегой
Известный журналист и телеведущий Владимир Познер отказался считать ведущего телеканала "Россия-1" Владимира Соловьева своим коллегой и конкурентом.
Шоу-бизнес
В Instagram Заворотнюк появилось новое фото
В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в Instagram появилась новая фотография – в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
Финансы
Кто устроил «черный вторник» в России
11 октября 1994 года в России произошел "черный вторник".
Экономика
Медведев потребовал прекратить банковский роуминг
В документе ФАС пишет, что размер комиссионного вознаграждения, взимаемого банком за денежные переводы между физическими лицами (со счета на счет этого банка), не может быть «обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации».
Шоу-бизнес
Юлия Барановская рассказала о травме сына
Телеведущая Юлия Барановская поделилась переживаниями с подписчиками и сообщила, что ее старший сын серьезно повредил руку, передает «Утро.ру».
Футбол
Дмитрий Комбаров дебютировал в кино
Футболист самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров снялся в картине «Перевод с немецкого», сообщает «Комсомольская правда».
Происшествия
Скончался российский школьник, отдыхавший в «Артеке»
В Международном детском центре "Артек" погиб 12-летний школьник из Санкт-Петербурга, отдыхавший в лагере с 23 сентября.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк объяснила отказ семьи общаться с журналистами
Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк — Анна — рассказала, что ее семью не интересует «хайп», поэтому они не общаются с журналистами по поводу состояния здоровья артистки.
Здоровье
Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Политика
Греческая церковь признала право Варфоломея дать Украине автокефалию
Элладская православная церковь признала право патриарха Константинопольского Варфоломея предоставить автокефалию Православной церкви Украины (ПЦУ).
Автоспорт
Квалификация Гран-при Японии перенесена из-за тайфуна
Квалификация этапа Гран-при Формулы-1 в Японии перенесена с субботы на воскресенье, 13 октября.
Происшествия
В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате
В Екатеринбурге трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина, сообщила "Комсомольская правда".
Происшествия
Избиение звезды «Дома-2» на корпоративе попало на видео
Участница реалити-шоу «Дом-2», 23-летняя Марго Овсянникова была избита на корпоративе в Москве, сообщает «Стархит».
Футбол
Черчесов поделился мнением об уровне российского футбола
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался об уровне отечественного футбола.