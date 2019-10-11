Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, насколько может вырасти страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров в ближайшие годы.
Читать в источнике
Комментировать648
с чего всё началось

Пенсионный фонд прогнозирует увеличение страховой пенсии до 16,4 тыс. руб

Размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров прогнозируется на уровне 16,4 тыс. рублей в 2020 году, сообщил в четверг глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов.
ТАСС10 октября в 02:15

Подробнее о событии

Глава ПФР напомнил о росте страховых пенсий

РБК10 октября в 05:04

Эксперт рассказал о темпах увеличения страховых пенсий

REGNUM10 октября в 20:06

В РАНХиГС предрекли рост пенсий выше запланированного

Национальная служба новостей10 октября в 07:44

Пенсионный фонд России рассказал об увеличении страховой пенсии

Известия10 октября в 23:16

В 2020 году страховая пенсия может составить 16,4 тыс. рублей

Коммерсантъ10 октября в 03:28

В Пенсионном фонде рассказали, как будут расти пенсии россиян

URA.Ru10 октября в 03:26

Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии

RT на русском10 октября в 02:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7027 источников, обновлено в 11:43, Ашберн
Политика

Украина запретила въезд в страну еще четырем российским актерам

Министерство культуры Украины внесло четырех российских актеров в перечень деятелей культуры, которые угрожают национальной безопасности.
BFM.ru вчера в 12:44
Происшествия

Госдума после убийства в Саратове провела опрос в ВК о смертной казни

Около 80% опрошенных пользователей "ВКонтакте" считают, что нужно вернуть смертную казнь для убийц детей и педофилов.
РИА Новости вчера в 18:17
Кино

Умер американский актёр Роберт Форстер

В США в возрасте 78 лет скончался голливудский киноактёр Роберт Форстер. Причиной смерти артиста стал рак головного мозга.
Life.ru 01:32
Здоровье

Шум в ушах свидетельствует о нарушениях в организме

Шум в ушах иногда свидетельствует об опухоли головного мозга, предупреждает МедикФорум.
Соловей.Инфо 04:17
Общество

Чиновника оштрафовали за использование костюма с рунами

Начальник управления культуры и молодежной политики города Ливны Сергей Клушин вел детский праздник «Коляда» в славянском костюме, украшенном древними рунами.
Дилетант 07:59
Футбол

Моуринью назвал футболиста, превосходящего Месси и Роналду

Известный португальский тренер Жозе Моуринью назвал лучшего из футболистов, игру которых он видел воочию.
RT на русском вчера в 16:05
Происшествия

Подозреваемый признался в убийстве девочки в Саратове

Подозреваемый в убийстве 9-летней девочки в Саратове признал свою вину. Мужчина заявил на допросе, что совершил преступление из-за гаража.
Москва 24 вчера в 04:37
Общество

Работающих родителей могут лишить пособия по уходу за ребенком

"Если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается", - значится в пояснительной записке к законопроекту.
Газета.Ru вчера в 03:22
Гаджеты

Samsung Galaxy A91 получит зарядку, как у Galaxy Note10+

Anonsens 05:18
Армия и оружие

Лига арабских государств призвала Турцию вывести войска из Сирии

«Призываем Турцию незамедлительно и в полной мере остановить все военные действия, вывести войска, вошедшие на сирийскую территорию»,— сказал господин Абуль Гейт на открытии экстренного заседания ЛАГ (цитата по «РИА Новости»).
Коммерсантъ 08:30
Политика

Лукашенко попросил глав СНГ не дать свергнуть Зеленского

РБК вчера в 05:46
Политика

Глава МИД Украины решил просить ЕС «дожать» Россию в вопросе Донбасса

Украина на встрече в понедельник, 14 октября, с главами МИД стран ЕС в Люксембурге намерена просить их «дожать» Россию в вопросе урегулирования ситуации в Донбассе.
РБК 11:21
Теннис

Теннисист Медведев вышел в финал турнира в Шанхае

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл грека Стефаноса Циципаса в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Шанхае.
Коммерсантъ 07:56
Происшествия

ФСИН пообещала уволить начальника колонии после видео с избиениями

Начальника петрозаводской колонии ИК-9 Ивана Савельева уволят после публикации видеозаписи, где он якобы избивает заключенного.
РБК 11:26
Политика

СМИ узнали о призывах Луценко к отставке Йованович

По данным СМИ, у Луценко были разногласия с Йованович относительно хода дел о коррупции.
Газета.Ru 11:27
Экономика

SEC добилась ограничения на проведение ICO Telegram Павла Дурова

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) добилась временного ограничения работы двух компаний, занятых первичным размещением (ICO) токенов Gram в США и за рубежом.
Газета.Ru 02:53
Культура

Познер отказался считать Соловьева конкурентом и коллегой

Известный журналист и телеведущий Владимир Познер отказался считать ведущего телеканала "Россия-1" Владимира Соловьева своим коллегой и конкурентом.
Труд вчера в 13:18
Шоу-бизнес

В Instagram Заворотнюк появилось новое фото

В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в Instagram появилась новая фотография – в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
РИА Новости 08:06
Финансы

Кто устроил «черный вторник» в России

11 октября 1994 года в России произошел "черный вторник".
Газета.Ru вчера в 01:35
Экономика

Медведев потребовал прекратить банковский роуминг

В документе ФАС пишет, что размер комиссионного вознаграждения, взимаемого банком за денежные переводы между физическими лицами (со счета на счет этого банка), не может быть «обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации».
Ведомости 10 октября в 08:44
Шоу-бизнес

Юлия Барановская рассказала о травме сына

Телеведущая Юлия Барановская поделилась переживаниями с подписчиками и сообщила, что ее старший сын серьезно повредил руку, передает «Утро.ру».
Вечерняя Москва вчера в 05:08
Футбол

Дмитрий Комбаров дебютировал в кино

Футболист самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров снялся в картине «Перевод с немецкого», сообщает «Комсомольская правда».
Metaratings 06:03
Происшествия

Скончался российский школьник, отдыхавший в «Артеке»

В Международном детском центре "Артек" погиб 12-летний школьник из Санкт-Петербурга, отдыхавший в лагере с 23 сентября.
Газета.Ru 09:37
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк объяснила отказ семьи общаться с журналистами

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк — Анна — рассказала, что ее семью не интересует «хайп», поэтому они не общаются с журналистами по поводу состояния здоровья артистки.
Известия 04:44
Здоровье

Российских водителей проверят на хронический алкоголизм

По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru 10 октября в 21:28
Политика

Греческая церковь признала право Варфоломея дать Украине автокефалию

Элладская православная церковь признала право патриарха Константинопольского Варфоломея предоставить автокефалию Православной церкви Украины (ПЦУ).
Коммерсантъ 11:18
Автоспорт

Квалификация Гран-при Японии перенесена из-за тайфуна

Квалификация этапа Гран-при Формулы-1 в Японии перенесена с субботы на воскресенье, 13 октября.
Нева Спорт вчера в 01:16
Происшествия

В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате

В Екатеринбурге трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина, сообщила "Комсомольская правда".
РИА Новости 08:13
Происшествия

Избиение звезды «Дома-2» на корпоративе попало на видео

Участница реалити-шоу «Дом-2», 23-летняя Марго Овсянникова была избита на корпоративе в Москве, сообщает «Стархит».
Lenta.ru 11:26
Футбол

Черчесов поделился мнением об уровне российского футбола

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался об уровне отечественного футбола.
Чемпионат 06:36
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное