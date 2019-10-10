Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, насколько может вырасти страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров в ближайшие годы.
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Пенсионный фонд прогнозирует увеличение страховой пенсии до 16,4 тыс. руб

Размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров прогнозируется на уровне 16,4 тыс. рублей в 2020 году, сообщил в четверг глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов.
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