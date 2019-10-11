Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, насколько может вырасти страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров в ближайшие годы.
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с чего всё началось

Пенсионный фонд прогнозирует увеличение страховой пенсии до 16,4 тыс. руб

Размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров прогнозируется на уровне 16,4 тыс. рублей в 2020 году, сообщил в четверг глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов.
ТАСС10 октября в 02:15

Подробнее о событии

Пенсионный фонд России рассказал об увеличении страховой пенсии

Известия10 октября в 23:16

Эксперт рассказал о темпах увеличения страховых пенсий

REGNUM10 октября в 20:06

Глава ПФР напомнил о росте страховых пенсий

РБК10 октября в 05:04

В РАНХиГС предрекли рост пенсий выше запланированного

Национальная служба новостей10 октября в 07:44

В 2020 году страховая пенсия может составить 16,4 тыс. рублей

Коммерсантъ10 октября в 03:28

В Пенсионном фонде рассказали, как будут расти пенсии россиян

URA.Ru10 октября в 03:26

Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии

RT на русском10 октября в 02:27
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Происшествия

Подозреваемый назвал причину убийства 9-летней девочки в Саратове

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Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн, интерес к которому проявляют «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм Хотспур» и «Севилья», заявил, что не намерен покидать Россию.
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В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по каратэ

РИА Новости 08:13
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Звезда проекта «Дом-2» Марго Овсянникова была жестоко избита на празднике. На певицу набросилась неизвестная женщина.
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Могилы родственников Заворотнюк на кладбище взяли под охрану

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Телепрограмма 10 октября в 07:50
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Космонавт Овчинин остался без шашлыка после возвращения с МКС

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Квалификационные гонки сезона-2020 пройдут в России, Франции и Бельгии

Квалификационные гонки в сезоне-2020 года пройдут на этапах в России, Франции и Бельгии, утверждает Auto Motor und Sport.
Спорт-Экспресс 06:41
Армия и оружие

В Италии суд присяжных пояснил приговор украинскому военному Маркиву

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В Кремле ответили на вопрос о возвращении смертной казни

В Кремле не обсуждают возможность возвращения смертной казни, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 08:30
Шоу-бизнес

Директор «Уральских пельменей» подтвердил уход Михалковой из шоу

Генеральный директор шоу «Уральские пельмени» Евгений Орлов подтвердил, что одна из главных звезд шоу Юлия Михалкова покинула проект.
Телепрограмма вчера в 23:48
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк объяснила отказ семьи общаться с журналистами

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк — Анна — рассказала, что ее семью не интересует «хайп», поэтому они не общаются с журналистами по поводу состояния здоровья артистки.
Известия 04:44
Происшествия

Безопасные подходы к школам проверят после убийства девочки в Саратове

Отмечается, что поручение о создании комиссий отдал губернатор Валерий Радаев.
РЕН ТВ 02:11
Футбол

Сборная Андорры впервые выиграла в отборочном матче на Евро

Сборная Андорра по футболу впервые в своей истории выиграла в отборочном матче на чемпионат Европы.
Профиль 05:36
Хоккей

Сергей Зубов покинул пост главного тренера ХК «Сочи»

Хоккейный клуб "Сочи" на своем официальном сайте сообщил, что Сергей Зубов покидает пост главного тренера команды.
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Путин: Россия создаст способные преодолеть любую систему ПРО комплексы

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалам RT Arabic, Al Arabiya и Sky Nеws Arabia заявил, что российская сторона намерена разработать ударные комплексы, которые преодолеют любую систему противоракетной обороны.
RT на русском 06:34
Политика

Украина готовится к обмену трех групп удерживаемых лиц

Процесс подготовки к обмену удерживаемыми лицами находится на решающей стадии, всего планируется обменять три группы граждан.
ТАСС 05:41
Происшествия

Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21

Вести.Ru вчера в 21:25
Армия и оружие

Турция захватила ключевой город Рас-эль-Айн в Сирии

Газета.Ru 08:10
Политика

Элладская церковь признала право Варфоломея предоставлять автокефалию

Элладская церковь признала право патриарха Константинопольского Варфоломея предоставлять автокефалию, сообщил по окончании архиерейского собора митрополит Яннинский Максим РИА Новости.
РИА Новости 07:39
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Актёр Роберт Форстер умер в США

News.ru вчера в 23:54
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«Барселона» рассматривает пять нападающих на замену Суаресу

Испанская "Барселона" анализирует варианты для возможной замены своего уругвайского центрфорварда Луиса Суареса.
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Экономика

Выпуск криптовалюты от Telegram в США приостановили

«Наши чрезвычайные действия сегодня направлены на то, чтобы помешать Telegram наводнить рынки США цифровыми токенами, которые, как мы считаем, были проданы незаконно», — заявила сопредседатель отдела правоприменения SEC Стефани Авакян.
Lenta.ru 02:22
Технологии

В Китае построили «безголовую» субмарину

В 2018 году в Китае осуществили спуск на воду подводной лодки, в верхней части которой отсутствует рубка.
Наша версия вчера в 01:46
Общество

Работающих родителей могут лишить пособия по уходу за ребенком

"Если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается", - значится в пояснительной записке к законопроекту.
Газета.Ru вчера в 03:22
Политика

МИД Латвии осудил салют в Москве в честь освобождения Риги

Министерство иностранных дел Латвии выступило против праздничного салюта, который планируется в Москве 13 октября в честь 75-летия освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков.
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Происшествия

Умер отдыхавший в «Артеке» российский школьник

По факту смерти 12-летнего мальчика из Петербурга, отдыхавшего в международном детском центре «Артек», возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).
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Происшествия

Избивавшего заключенного начальника колонии уволят

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Шоу-бизнес

Семья Заворотнюк опубликовала новое фото на странице актрисы

Семья актрисы Анастасии Заворотнюк, которая накануне заявила, что теперь контролирует ее аккаунты в социальных сетях, опубликовала в Instagram новый снимок.
Московский Комсомолец 08:37
Происшествия

Отец предполагаемого убийцы из Саратова открестился от сына

Отец предполагаемого убийцы девятилетней школьницы из Саратова Михаила Туватина более не желает знать своего сына.
Русская Планета 07:56
Политика

Путин утвердил Нацстратегию развития искусственного интеллекта

Президент РФ Владимир Путин утвердил Национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года.
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