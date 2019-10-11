Экономика
РИА НовостиПенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, насколько может вырасти страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров в ближайшие годы.
Читать в источнике
Оценить288
с чего всё началось
Размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров прогнозируется на уровне 16,4 тыс. рублей в 2020 году, сообщил в четверг глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов.ТАСС10 октября в 02:15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 05:31, Вашингтон
Политика
В Китае представили военную «летающую тарелку»
На открывшейся накануне выставке вертолетов в городе Тяньцзинь (северо-восток Китая) был представлен макет необычного летательного аппарата — он имеет дискообразную форму, придавая устройству сходство с давно вышедшими из моды «летающими тарелками».
Общество
В Японии началась масштабная эвакуация жителей из-за тайфуна
Власти Японии начали эвакуацию жителей из опасных районов в связи с тайфуном «Хагибис», сообщает телеканал NHK.
Здоровье
В Москве прооперировали ребенка с тремя ногами
Здоровье
Британский подросток два года прикован к постели из-за вросшего волоса
15-летний Чае Руффолд из британского города Истборн уже два года не покидает стены своего дома и прикован к постели.
Экономика
Банки начнут наказывать за навязывание страховок при кредитовании
Ведомство рассматривает инициативу, в случае принятия которой банкам будет запрещено навязывать дополнительные услуги при выдаче потребительского кредита или займа.
Политика
Зеленский: поведение Порошенко шокирует Европу
Поведение Порошенко шокирует европейских руководителей, заявил Зеленский на видео, опубликованном Офисом президента Украины.
Спорт
Кипчоге первым в истории пробежал марафон быстрее, чем за два часа
Кениец Элиуд Кипчоге первым в истории легкой атлетики выбежал из двух часов на марафонской дистанции, которая составляет 42 километра 195 метров.
Музыка
Группа «Кино» выйдет на сцену спустя 30 лет
Легендарная группа «Кино» выйдет на сцену впервые спустя 30 лет, информация о концерте появилась 11 октября на странице коллектива в YouTube.
Шоу-бизнес
Таможенник не поверил паспортному возрасту Альбины Джанабаевой
"Парень просто не поверил, и подумал, что я лечу не по своему паспорту, а видимо по маминому" — написала актриса Сомнение сотрудника в её реальной дате рождения порадовало Джанабаеву.
Происшествия
В Саратове жители города хотели линчевать убийцу ребенка
Происшествия
Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21
Авто
Фирмы Porsche и Boeing построят летающее такси
Опытный образец перспективного «летающего такси» будет создан при участии дочерних фирм Porsche Engineering Services GmbH и Studio F.A. Porsche.
Происшествия
Генпрокуратура направила в суд дело о хищении у Роскосмоса
Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении 330 миллионов рублей у госкорпорации "Роскосмос".
Политика
Володин прибыл в Стамбул с приветствием от Путина Эрдогану
«Председатель ГД передал турецкому президенту теплые слова приветствия от Президента РФ Владимира Путина», — говорится в сообщении.
Шоу-бизнес
Заворотнюк находится в состоянии сопора
Актриса Анастасия Заворотнюк, по данным СМИ, находится в состоянии сопора.
Технологии
Visa и MasterCard вышли из криптовалютного проекта Facebook
Из проекта Facebook по созданию собственной криптовалюты Libra Association вышли Visa, MasterCard, Stripe и EBay, передает CNBC со ссылкой на заявления компаний.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк выступила с официальным заявлением
Вчера группа неравнодушных людей создала официальный аккаунт в Инстаграме в поддержку Анастасии.
Шоу-бизнес
Юлия Барановская рассказала о травме сына
Телеведущая Юлия Барановская поделилась переживаниями с подписчиками и сообщила, что ее старший сын серьезно повредил руку, передает «Утро.ру».
Политика
Стивен Сигал ответил на вопрос о своей российской пенсии
Происшествия
Экс-губернатор Челябинской области скрылся в Швейцарии
Экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского подозревают в уголовном преступлении, связанном с превышением должностных полномочий и хищением бюджетных средств на сумму более 20 млрд рублей.
Происшествия
Опоздавший на рейс россиянин разгромил аэропорт и попал на видео
Пассажир опоздал на самолет в московском аэропорту Шереметьево и начал крушить стойку контроля посадки на рейс, которая не пускала его к перрону.
Здоровье
Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Космос
Двое швейцарских астрономов получили Нобелевскую премию по физике
Армия и оружие
Российский аналог американской винтовки AR-15 представили в Москве
Российскую винтовку ORSIS-AR15J представили в Москве на международной выставке охотничьего и спортивного оружия Arms & Hunting 2019.
Происшествия
Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии
Наука
Создана модель арочного моста Леонардо да Винчи
Инженерам удалось воссоздать модель арочного моста по чертежам покойного изобретателя Леонардо да Винчи.