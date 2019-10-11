Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, насколько может вырасти страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров в ближайшие годы.
Читать в источнике
Комментировать628
с чего всё началось

Пенсионный фонд прогнозирует увеличение страховой пенсии до 16,4 тыс. руб

Размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров прогнозируется на уровне 16,4 тыс. рублей в 2020 году, сообщил в четверг глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов.
ТАСС10 октября в 02:15

Подробнее о событии

Пенсионный фонд России рассказал об увеличении страховой пенсии

Известия10 октября в 23:16

Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии

RT на русском10 октября в 02:27

В РАНХиГС предрекли рост пенсий выше запланированного

Национальная служба новостей10 октября в 07:44

Глава ПФР напомнил о росте страховых пенсий

РБК10 октября в 05:04

В 2020 году страховая пенсия может составить 16,4 тыс. рублей

Коммерсантъ10 октября в 03:28

В Пенсионном фонде рассказали, как будут расти пенсии россиян

URA.Ru10 октября в 03:26

Эксперт рассказал о темпах увеличения страховых пенсий

REGNUM10 октября в 20:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 05:31, Вашингтон
Происшествия

В Екатеринбурге молодая женщина продала машину и пропала

REGNUM 00:10
Политика

В Китае представили военную «летающую тарелку»

На открывшейся накануне выставке вертолетов в городе Тяньцзинь (северо-восток Китая) был представлен макет необычного летательного аппарата — он имеет дискообразную форму, придавая устройству сходство с давно вышедшими из моды «летающими тарелками».
Хакасия-Информ 10 октября в 22:49
Общество

В Японии началась масштабная эвакуация жителей из-за тайфуна

Власти Японии начали эвакуацию жителей из опасных районов в связи с тайфуном «Хагибис», сообщает телеканал NHK.
REGNUM вчера в 23:28
Здоровье

В Москве прооперировали ребенка с тремя ногами

Российская газета вчера в 04:46
Здоровье

Британский подросток два года прикован к постели из-за вросшего волоса

15-летний Чае Руффолд из британского города Истборн уже два года не покидает стены своего дома и прикован к постели.
Вечерний курьер 02:39
Экономика

Банки начнут наказывать за навязывание страховок при кредитовании

Ведомство рассматривает инициативу, в случае принятия которой банкам будет запрещено навязывать дополнительные услуги при выдаче потребительского кредита или займа.
Московский Комсомолец вчера в 00:22
Политика

Зеленский: поведение Порошенко шокирует Европу

Поведение Порошенко шокирует европейских руководителей, заявил Зеленский на видео, опубликованном Офисом президента Украины.
Вести.Ru 04:01
Спорт

Кипчоге первым в истории пробежал марафон быстрее, чем за два часа

Кениец Элиуд Кипчоге первым в истории легкой атлетики выбежал из двух часов на марафонской дистанции, которая составляет 42 километра 195 метров.
РИА Новости 04:27
Музыка

Группа «Кино» выйдет на сцену спустя 30 лет

Легендарная группа «Кино» выйдет на сцену впервые спустя 30 лет, информация о концерте появилась 11 октября на странице коллектива в YouTube.
REGNUM 04:32
Шоу-бизнес

Таможенник не поверил паспортному возрасту Альбины Джанабаевой

"Парень просто не поверил, и подумал, что я лечу не по своему паспорту, а видимо по маминому" — написала актриса Сомнение сотрудника в её реальной дате рождения порадовало Джанабаеву.
SM News вчера в 10:10
Происшествия

В Саратове жители города хотели линчевать убийцу ребенка

Амур.инфо 10 октября в 20:19
Происшествия

Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21

Вести.Ru вчера в 21:25
Авто

Фирмы Porsche и Boeing построят летающее такси

Опытный образец перспективного «летающего такси» будет создан при участии дочерних фирм Porsche Engineering Services GmbH и Studio F.A. Porsche.
Драйв вчера в 07:49
Происшествия

Генпрокуратура направила в суд дело о хищении у Роскосмоса

Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении 330 миллионов рублей у госкорпорации "Роскосмос".
Москва 24 04:40
Политика

Володин прибыл в Стамбул с приветствием от Путина Эрдогану

«Председатель ГД передал турецкому президенту теплые слова приветствия от Президента РФ Владимира Путина», — говорится в сообщении.
РБК вчера в 16:57
Шоу-бизнес

Заворотнюк находится в состоянии сопора

Актриса Анастасия Заворотнюк, по данным СМИ, находится в состоянии сопора.
Mockva.ru вчера в 08:31
Технологии

Visa и MasterCard вышли из криптовалютного проекта Facebook

Из проекта Facebook по созданию собственной криптовалюты Libra Association вышли Visa, MasterCard, Stripe и EBay, передает CNBC со ссылкой на заявления компаний.
РБК вчера в 23:28
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк выступила с официальным заявлением

Вчера группа неравнодушных людей создала официальный аккаунт в Инстаграме в поддержку Анастасии.
7Дней.ру вчера в 08:00
Шоу-бизнес

Юлия Барановская рассказала о травме сына

Телеведущая Юлия Барановская поделилась переживаниями с подписчиками и сообщила, что ее старший сын серьезно повредил руку, передает «Утро.ру».
Вечерняя Москва вчера в 05:08
Политика

Стивен Сигал ответил на вопрос о своей российской пенсии

РИА Новости 02:03
Кино

«Джокер» собрал в российском прокате свыше 1 млрд рублей

REGNUM 03:59
Происшествия

Экс-губернатор Челябинской области скрылся в Швейцарии

Экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского подозревают в уголовном преступлении, связанном с превышением должностных полномочий и хищением бюджетных средств на сумму более 20 млрд рублей.
Газета.Ru вчера в 16:48
Армия и оружие

Пентагон сообщил об обстреле Турцией войск США в Сирии

Газета.Ru 02:15
Кино

Netflix выпустил продолжение сериала «Во все тяжкие» в виде фильма

Известия 00:06
Происшествия

Опоздавший на рейс россиянин разгромил аэропорт и попал на видео

Пассажир опоздал на самолет в московском аэропорту Шереметьево и начал крушить стойку контроля посадки на рейс, которая не пускала его к перрону.
Lenta.ru 03:30
Здоровье

Российских водителей проверят на хронический алкоголизм

По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru 10 октября в 21:28
Космос

Двое швейцарских астрономов получили Нобелевскую премию по физике

REGNUM 10 октября в 12:22
Армия и оружие

Российский аналог американской винтовки AR-15 представили в Москве

Российскую винтовку ORSIS-AR15J представили в Москве на международной выставке охотничьего и спортивного оружия Arms & Hunting 2019.
Российская газета 10 октября в 05:36
Происшествия

Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии

Российская газета вчера в 16:32
Наука

Создана модель арочного моста Леонардо да Винчи

Инженерам удалось воссоздать модель арочного моста по чертежам покойного изобретателя Леонардо да Винчи.
Актуальные Новости вчера в 13:09
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное