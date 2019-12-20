Экономика
СусанинПенсионный фонд России установил сроки выплаты январских пенсий
«Почте России» деньги перечислят 25 декабря, их доставка пенсионерам организуют с пятницы, 3 января. Напомним, в начале 2019 года ПФР провёл индексацию страховых пенсий на 7,05%, что позволило увеличить выплаты сверх уровня инфляции.
Читать в источнике
Оценить1254
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 15:12, Ашберн
Энергетика
Европейская компания отвергла план Киева по поставкам российского газа
Продавать газ, по планам Киева, станут «по цене ниже, чем, соответственно, цена европейская, плюс стоимость транспортировки из Европы на Украину», передает ТАСС со ссылкой на «Громадське ТВ».
Политика
Экстрадицию россиянина Винника из Греции приостановили
Греческий суд решил приостановить решение Минюста об экстрадиции россиянина Александра Винника во Францию, США и Россию.
Авто
Kia объявила российские цены на новый кроссовер Seltos
Новый кроссовер Kia Seltos появится на российском рынке в 2020 году. Более подробная информация о модели появится ближе к началу продаж.
Политика
Путин рассказал о ночном звонке Ротенберга
Президент России Владимир Путин рассказал, как однажды ему позвонил ночью бизнесмен «с простой русской фамилией» Ротенберг.
Политика
Белоруссия заявила о скором согласовании вопросов по интеграции с РФ
Первый белорусский вице-премьер Дмитрий Крутой заявил, что в течение трех дней могут быть согласованы все части пакета интеграционных соглашений России и Белоруссии, сообщает "Интерфакс".
Общество
СВР обещает рассекретить имена семи разведчиков-нелегалов
СВР рассекретит к своему столетнему юбилею имена семерых разведчиков-нелегалов.
Политика
Сенаторы в США установили условия снятия с России «санкций из ада»
В текст внесены поправки сенаторов Линдси Грэма и Роберта Менендеса, которые устанавливают порядок введения и снятия санкций.
Происшествия
Дорожный конфликт на Петергофском шоссе закончился стрельбой
На Петергофском шоссе произошел дорожный конфликт, закончившийся стрельбой, сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.
Футбол
«Ростов» расторг контракт с Рагнаром Сигурдссоном
Защитник «Ростова» Рагнар Сигурдссон покинул клуб, сообщает Sport24. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Транспорт
Первый поезд в Крым отправился из Санкт-Петербурга
Отправление первого поезда из Санкт-Петербурга в Севастополь (№ 7/8) состоялось с Московского вокзала.
Хоккей
В Швейцарии перепутали гимн России перед началом матча КХЛ
В швейцарском Давосе перед началом выставочного матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом» организаторы перепутали гимн России.
Энергетика
Гончарук рассказал о последствиях газового соглашения для украинцев
Премьер Украины Алексей Гончарук прокомментировал соглашение на пятилетний транзит российского газа через Украину.
Авто
Haval раскрыл производственные планы в России
Китайский автопроизводитель Haval озвучил свои производственные планы в России на будущий год, сообщает пресс-служба марки.
Технологии
В новой сборке MIUI 11 появится функция кастомизации интерфейса
Компания Xiaomi заявила, что новое обновление MIUI 11 привнесёт функцию кастомизации интерфейса.
Происшествия
Момент падения бетономешалки в Неву попал на видео
В Санкт-Петербурге видеорегистратор автомобиля заснял момент падения бетономешалки в Неву.
Политика
В ЕС раскритиковали запуск поездов по Крымскому мосту
«Российская Федерация завершила строительство железнодорожного участка Крымского моста и открывает железнодорожное сообщение с Крымским полуостровом без согласия Украины», — говорится в сообщении.
Политика
Медведев заявил, что строительство «Северного потока — 2» завершат
Нет сомнений, что строительство «Северного потока — 2» завершится, несмотря на введённые санкции США в отношении проекта.
Общество
В Москве температура воздуха установила рекорд
Воздух в Москве в понедельник прогрелся до 6,2 градусов тепла, побив тем самым рекорд температуры на 23 декабря, установленный в 2015 году, сообщил РБК ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
Шоу-бизнес
Ксения Бородина с размахом отметила день рождения дочери
Ксения Бородина с размахом отметила день рождения дочери Младшая дочка Ксении Бородиной отпраздновала день рождения.
Кино
Вышел второй трейлер «Джентльменов» Гая Ричи
Политика
На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину
Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
Армия и оружие
В Сирии боевики пытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим
Незаконные вооружённые формирования попытались нанести удар по российской авиабазе Хмеймим в Сирии, сообщил 23 декабря на брифинге начальник Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
Общество
Минкомсвязь подвела итоги учений по «суверенному Рунету»
«Учения показали, что в целом и органы власти, и операторы связи готовы эффективно реагировать на возникающие риски и угрозы, обеспечить устойчивое функционирование интернета и сети электросвязи на территории России», — отметил Соколов.
Кино
Кинокритики назвали худшие фильмы 2019 года
Кинокритики составили список самых скучных фильмов 2019 года.
Футбол
ANSA: Ибрагимович примет предложение «Милана»
Как передает итальянское новостное агентство ANSA, 38-летний футболист примет предложение россонери.
Музыка
Сюткин оценил шутку Шнурова над обидевшим Гагарину участником «Голоса»
Певец Валерий Сюткин в интервью порталу Nation News прокомментировал видео с шуткой наставника шоу "Голос" Сергея Шнурова над бывшим участником телепроекта из Екатеринбурга Арсением Курчаниным, поведение которого во время выступления оскорбило Полину Гагарину.
Шоу-бизнес
Дочь Ивана Урганта ответила на нападки из-за бойфренда-афроамериканца
Ургант даже сделал ей предложение руки и сердца на выпускном вечере, но Наталья не приняла его слова всерьез.
Политика
Борис Джонсон заявил о невозможности перезагрузки отношений с Россией
Ранее, 21 декабря, Борис Джонсон заявил, что рассчитывает на улучшение отношений Великобритании и России, несмотря на трудности в продвижении этой инициативы.