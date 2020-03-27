Коронавирус
Газета.RuПенсионный фонд досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель
Пенсионный фонд России досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель, в том числе ветеранам, из-за предстоящей нерабочей недели, пишет ТАСС.
Читать в источнике
Оценить1,2K
с чего всё началось
МОСКВА, 27 марта. / ТАСС/. Пенсионный фонд России досрочно перевел гражданам пенсии и пособия за апрель, в том числе выплаты ветеранам Великой Отечественной войны к юбилею Победы.ТАССвчера в 10:53
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 17:58, Ашберн
Происшествия
При тушении пожара у «Ростов Арены» погиб пожарный
Космос
К Земле движется астероид размером с половину Эвереста
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
Помимо Москвы и Подмосковья новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 24 регионах России, лидирует по числу зараженных Санкт-Петербург.
Происшествия
В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки
Фигурное катание
Тарасова ответила финской фигуристке на критику Тутберидзе
Происшествия
В США подросток с коронавирусом умер из-за отсутствия страховки
В Калифорнии зараженный коронавирусом 17-летний американец скончался после отказа в медицинской помощи из-за отсутствия страховки, сообщает телеканал CBS.
Происшествия
Первые случаи коронавируса зафиксировали в Омской области
Три случая заболевания новым коронавирусом впервые зафиксированы в Омской области.
Общество
Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве
Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Политика
Глава правительства России ограничил движение через границу страны
Москва, 28 марта 2020, 17:49 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин постановил ограничить движения через ряд пропускных пунктов на границе страны, об этом 28 марта сообщается на официальном сайте кабинета министров.
Экономика
«Роснефть» объявила о прекращении деятельности в Венесуэле
Компания "Роснефть" объявила о прекращении деятельности в Венесуэле и продаже активов, связанных с деятельностью в этой стране.
Общество
Власти Мурманской области ограничили въезд в Кировск и Апатиты
Власти Мурманской области приняли решение на две недели ограничить въезд в Апатиты и Кировск с 6:00 (совпадает с мск) 29 марта из-за двух случаев заражения коронавирусом COVID-19.
Общество
В Калининградской области открыто около 18,5 тысяч вакансий
В ведомтсве, по словам губернатора, людям смогут помочь с поиском работы, так как сейчас открыто порядка 18,5 тысяч вакансий.
Происшествия
В Петербурге возбудили уголовное дело за нарушение режима карантина
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 32-летний петербуржец был помещен туда принудительно, однако накануне вечером самовольно покинул пансионат "Заря" в поселке Репино Курортного района.
Общество
В правительстве задумались над ограничением передвижения по России
Правительство России рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.
Происшествия
Помещенные под карантин по коронавирусу сахалинцы устроили бунт
Южно-Сахалинск, 27 марта 2020, 10:37 — REGNUM Сахалинцы, помещенные под карантин по коронавирусу в обсерватор посёлка Березняки, устроили бунт.
Общество
Московское метро «переименовало» станции из-за коронавируса
В московском метро появились стикеры с измененными названиями станций, сообщает ТАСС.
Авто
В Костанае стартовала сборка Chevrolet Damas и Labo
На Костанайском автомобильном заводе открылась казахстанско-узбекистанская линия по сборке автомобилей Chevrolet.
Здоровье
Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой
Иностранные диетологи отмечают, что чай с куркумой предотвращает поражение легких.
Общество
На Афоне зарегистрирован первый случай коронавируса
Всего в Греции на настоящий момент подтвержден 1061 случай коронавируса, 32 человека скончались.
Общество
В больницу в Коммунарке попал миллиардер
Происшествия
В Оренбурге умер россиянин с коронавирусом
В больнице Оренбурга скончался 57-летний россиянин, инфицированный коронавирусом.
Авто
Секреты автомобилей, о которых не знает большинство владельцев
Эксперты рассказали об интересных и нужных функциях некоторых автомобилей, о которых владельцы часто не знают, пренебрегая чтением инструкций.
Происшествия
В Москве умерла пациентка с коронавирусом
В Москве умерла 69-летняя пациентка с коронавирусом, сообщили в оперативном штабе.
Здоровье
Число зараженных коронавирусом на Украине достигло 218
За сутки на Украине зафиксировано 62 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, число инфицированных достигло 218.
Шоу-бизнес
Похороны Инны Макаровой прошли на Троекуровском кладбище
Похороны Инны Макаровой прошли сегодня, 28 марта, на Троекуровском кладбище в Москве.
Шоу-бизнес
Актера Николая Губенко госпитализировали в больницу в Коммунарке
Народный артист РСФСР, депутат Московской городской думы Николай Губенко был госпитализирован в медицинский центр в Коммунарке, где проходят лечение заболевшие коронавирусной инфекцией COVID-19.
Игры
В Half‑Life: Alyx добавили мод для игры с клавиатурой и мышью
Фанаты Half‑Life: Alyx создали первый мод, который позволяет играть в шутер для VR-устройств с помощью клавиатуры и мыши.