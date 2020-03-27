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Газета.RuГазета.RuПенсионный фонд досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд России досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель, в том числе ветеранам, из-за предстоящей нерабочей недели, пишет ТАСС.
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ПФР досрочно перевел россиянам пенсии и пособия за апрель

МОСКВА, 27 марта. / ТАСС/. Пенсионный фонд России досрочно перевел гражданам пенсии и пособия за апрель, в том числе выплаты ветеранам Великой Отечественной войны к юбилею Победы.
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