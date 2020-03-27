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Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации. Это решение приняли в связи с объявлением в стране нерабочей недели. Россияне получат государственные средства с 30 марта по 8 апреля.
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ПФР досрочно перевел россиянам пенсии и пособия за апрель

МОСКВА, 27 марта. / ТАСС/. Пенсионный фонд России досрочно перевел гражданам пенсии и пособия за апрель, в том числе выплаты ветеранам Великой Отечественной войны к юбилею Победы.
ТАССвчера в 10:53

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РЕН ТВвчера в 18:29
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Газета.Ru вчера в 13:10
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Интерфакс 02:35
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В Челябинской области выявили 9 новых случаев заражения коронавирусом

По состоянию на пятницу, 27 марта, в Челябинской области зафиксировано 8 подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом.
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Профиль 26 марта в 08:13
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В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

РИА Новости 26 марта в 08:42
Общество

В Карелии приостановили работу общественного транспорта

Серьезные ограничения на работу разных организаций предпринимаются и властями других регионов.
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Общество

Генпрокуратуру укрепляют следствием

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РИА Новости вчера в 21:31
Общество

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Наука

Избыток соли в пище ослабляет иммунитет

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Шоу-бизнес

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Звезда фильма «Гоголь» и сериала «Деффчонки» Таисия Вилкова вышла замуж.
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Космос

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Армия и оружие

На авианосце ВМС США выявили три случая заражения коронавирусом

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Pravda.Ru 25 марта в 06:33
Общество

В России введут штрафы за нарушение карантина

Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.
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Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) разработало семь прототипов вакцины от новой коронавирусной инфекции, заявила руководитель агентства Вероника Скворцова.
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Происшествия

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ТАСС вчера в 13:19
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Первый пройдет на расстоянии 5 632 704 км от Земли, второй - на расстоянии 6 598 310 км. Астероид 2020 FE2 на скорости 25 749 км/ч пролетит мимо нашей в субботу, 28 марта.
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Коммерсантъ вчера в 21:51
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Жители России бросились закрывать вклады и снимать наличные

Количество заявлений о закрытии вкладов и выдаче наличных выросло после 25 марта, когда президент РФ Владимир Путин объявил о введении налога с процентных доходов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
REGNUM вчера в 03:05
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