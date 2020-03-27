Коронавирус
Lenta.ruПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель
Пенсионный фонд России (ПФР) досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель.
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с чего всё началось
МОСКВА, 27 марта. / ТАСС/. Пенсионный фонд России досрочно перевел гражданам пенсии и пособия за апрель, в том числе выплаты ветеранам Великой Отечественной войны к юбилею Победы.ТАССвчера в 10:53
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Общество
Установлен диагноз Игоря Николаева
Армия и оружие
Военные Израиля атаковали позиции ХАМАС в ответ на ракетный обстрел
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в пятницу, 27 марта, нанесла удары по военным позициям и инфраструктуре исламского движения ХАМАС в ответ запуск по израильской территории ракеты из сектора Газа.
Политика
Лукашенко рассказал о борьбе с коронавирусом без шума и пыли
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 в республике.
Игры
Activision готовит ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2
Здоровье
Кремлевские врачи дали рекомендации на период пандемии
Управление делами президента (УДП) опубликовало в соцсетях «Вконтакте» и Instagram видеоролики с советами врачей о том, как защититься от коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
WSJ сообщил о дефиците золота в США
Американские инвесторы и банкиры на фоне пандемии коронавируса столкнулись с серьезной нехваткой золотых слитков и монет.
Политика
Песков подтвердил случай заражения коронавирусом в Кремле
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что среди сотрудников Кремля есть заболевший коронавирусом, передает корреспондент РБК.
Музыка
Боб Дилан выпустил первую песню за восемь лет. Она об убийстве Кеннеди
78-летний американский исполнитель Боб Дилан выпустил первую за восемь лет песню — Murder Most Foul («Самое грязное убийство») об убийстве президента США Джона Кеннеди в 1963 году.
Общество
Компания OneWeb подала заявление о банкротстве
Британская компания OneWeb подала заявку о банкротстве в суд штата Нью-Йорк, говорится в пресс-релизе на её сайте.
Общество
Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве
Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Здоровье
В Саратове подтвердился второй случай заражения коронавирусом
В Саратове подтвердился второй случай заражения коронавирусом.
Политика
Российские военные продезинфицировали вторую больницу в Италии
Российские военные прибыли в Италию для помощи в борьбе с COVID-19 по итогам переговоров президента Владимира Путина и премьера Джузеппе Конте.
Общество
В Турции введен карантин в городе на побережье Черного моря
Анкара, 27 марта 2020, 17:31 — REGNUM Власти Турции ввели карантин в городе Кандирли и четырех деревнях в черноморской провинции Ризе, 27 марта сообщает агентство Anadolu.
Общество
Пошаговый алгоритм действий для бухгалтера на время карантина: подсказки от экспертов БухСофт
В статье эксперты программы БухСофт подготовили пошаговый алгоритм действий.
Армия и оружие
Секретная спецаппаратура с разбившегося в Черном море Су-27 не найдена
Никаких кардинальных сдвигов в районах работы поисково-спасательных сил Черноморского флота, погрануправления ФСБ России и привлечённых судов коммерческих организаций, ищущих летчика, обломки и секретную спецаппаратуру потерпевшего катастрофу истребителя Су-27 не произошло, передают сегодня, 27 марта, эксперты «Оперативной линии».
Общество
Принятые в Москве ограничительные меры распространят на всю страну
Ограничительные меры, принятые в Москве, распространят на все регионы России.
Авто
Онлайн-подписка Hyundai Mobility охватила еще шесть городов
Общество
Минздрав рассказал о влиянии климата на распространение коронавируса
"Солнце действительно препятствует распространению коронавируса, но не при тех температурах, которые сегодня.
Общество
Врач из Италии обратилась к россиянам: «Это не каникулы, это война»
В эфире передачи «60 минут» врач-реаниматолог из Италии Ирина Шлычкова обратилась к россиянам и призвала их во что бы то ни стало оставаться дома и не выходить на улицу.
Общество
В Хабаровск из Таиланда в субботу вернется более 1,5 тысячи человек
Как сообщили журналистам в пресс-службе правительства Хабаровского края, в субботу четырьмя рейсами привезут 1,6 тысячи человек из Таиланда в краевой центр.
Космос
Встречи ученых из России и Германии по «Спектру-РГ» отменили
Прямые встречи Объединенного комитета по немецкому телескопу eROSITA на обсерватории "Спектр-РГ" временно отменены на фоне пандемии коронавируса, но работы по проекту продолжаются.
Общество
Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса
Родителям следует исключить прогулки с детьми, а также контакты детей с другими людьми в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева назвала «сволочами» работающих из дома россиян
Лера Кудрявцева назвала "сволочами" работающих из дома россиян Телеведущая негодует из-за карантина.
Футбол
Официально: АПЛ возобновится не раньше 30 апреля
Организации ожидаемо приняли решение о продлении паузы в турнирах до 30 апреля.
Экономика
Глава МВФ предупредила о мировой рецессии из-за коронавируса
Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что глобальная экономика погрузилась в рецессию, подобную той, что была в 2009 году.
Происшествия
«Газпром» изолировал из-за коронавируса крупнейшее месторождение Ямала
Причиной стала угроза распространения коронавирусной инфекции COVID-19: 26 марта на Бованенковском нефтегазоконденсатном месторождении пришлось изолировать 20 сотрудников АО «Газпром центрэнергогаз», контактировавших с зараженным лицом.
Кино
Умер заболевший коронавирусом звезда «Крокодила Данди» Марк Блум
Известно, что у 69-летнего артиста диагностировали коронавирус. Он скончался от осложнений, вызванных инфекцией.
Происшествия
В России скончался четвёртый пациент с коронавирусом
Общество
В Москве введены новые меры против коронавируса. Главное
26 марта мэр столицы Сергей Собянин принял очередные превентивные меры для замедления распространения инфекции в городе.
Армия и оружие
25 военных заразились коронавирусом на авианосце США «Теодор Рузвельт»
Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта и.о. министра ВМС США Томас Модли заявил, что на борту авианосца «Теодор Рузвельт» выявлены три случая заражения коронавирусом нового типа.