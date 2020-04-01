Коронавирус

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецПенсионный фонд и фонды страхования могут потерять триллионы рублей

При худшем сценарии кризис растянется на девять месяцев число рабочих мест и фонда оплаты труда уменьшиться на 20%. В этом случае внебюджетные фонды недополучат 2,3 трлн рублей, что составляет почти треть от ожидаемых доходов в этом году - 7,8 трлн рублей.
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с чего всё началось

Эксперты оценили потери Пенсионного фонда и ФОМС из-за кризиса

Прогнозы потерь Объем выпадающих доходов Пенсионного фонда, Фонда ОМС и ФСС будет напрямую зависеть от темпов снижения объема фонда оплаты труда и количества рабочих мест в экономике, объясняют экономисты ВШЭ.
РБК31 марта в 17:09

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Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей

Вести.Ru01 апреля в 05:17

Социальные фонды из-за распространения эпидемии могут потерять более 2 триллионов рублей

Эхо Москвы31 марта в 22:07

Внебюджетные фонды могут потерять до 2,3 трлн рублей из-за кризиса. Из них платятся пенсии и пособия

Forbes31 марта в 17:01

Социальные фонды могут потерять до 2,3 трлн рублей взносов из-за вируса

Ведомости31 марта в 19:23

Эксперты оценили потери Пенсионного фонда и ФОМС из-за кризиса

РБК31 марта в 17:09

Пенсионный фонд и ФОМС из-за кризиса и пандемии лишатся 2,5 трлн рублей

URA.Ru31 марта в 21:20

Институты социального страхования могут потерять 2,5 трлн рублей из-за пандемии

Известия31 марта в 17:00
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Новый Nissan X-Trail раскрыли на патентных изображениях

Автоновости дня 01 апреля в 01:20
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Доменико Кришито: «Скоро все это закончится, давайте немного подождем»

Защитник «Дженоа» Доменико Кришито рассказал о карантине в условиях пандемии коронавируса.
Спорт-Экспресс 01:15
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В ГА ООН заблокировали российскую резолюцию об отмене санкций

США, ЕС, Великобритания, Украина и Грузия не дали Генассамблее ООН принять предложенный Россией проект резолюции, призывающий отменить односторонние санкции, которые мешают странам бороться с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 23:43
Общество

Украинцы возмутились из-за подарка итальянцев для российских врачей

Как рассказал российский вирусолог Александр Семёнов в Facebook, в знак благодарности за помощь в борьбе с коронавирусом итальянцы попытались приготовить медикам борщ.
Известия вчера в 15:23
Политика

В Башкирии продлён режим самоизоляции

Пока исходим из того, что самоизоляция действует на этой неделе и на следующей неделе.
Газета Республика Башкортостан 02:18
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Сменились главы НАО, Коми и Архангельской области

Главы сразу трех российских регионов сегодня подали в отставку – Архангельской области, Республики Коми и Ненецкого автономного округа, сообщает «МИР 24».
МИР 24 вчера в 13:10
Политика

Путин распорядился ввести особый порядок передвижения в регионах

В российских регионах будет установлен особый порядок передвижения лиц и транспортных средств.
9111.ru вчера в 12:19
Происшествия

Пострадавший при взрыве в Магнитогорске ребёнок умер

Челябинск, 3 апреля 2020, 07:32 — REGNUM Пострадавший при взрыве в доме на улице Доменщиков в Магнитогорске полуторагодовалый мальчик скончался.
REGNUM 00:32
Политика

Владимир Путин выступит с новым обращением к россиянам

Президент России Владимир Путин выступит с новым обращением.
ГТРК Марий Эл вчера в 06:16
Политика

США не обещали России и Саудовской Аравии уступок по нефти

Президент США Дональд Трамп не обещал уступок со стороны Соединенных Штатов в вопросе объемов добычи нефти, сообщает Reuters со ссылкой на выступление главы государства на брифинге.
Газета.Ru вчера в 20:04
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Самойлова закрыла бизнес после объявления о разводе с Джиганом

Оксана Самойлова закрывает бизнес после объявления о разводе с Джиганом.
Вечерняя Москва 01:09
Общество

Роскачество рассказало о рисках наличных платежей в период пандемии

Наличные деньги в период пандемии коронавируса не стоит использовать в качестве платежного средства, говорится в сообщении Роскачества.
РИА Новости 01:38
Общество

Кондратьев: Карантин на Кубани планируют продлить еще на неделю

Краснодарский край рассматривает возможность продления карантина еще на одну неделю. Об этом сообщает «Интерфакс-Юг».
РБК Краснодар вчера в 14:03
Общество

Власти уточнили ограничения по передвижению москвичей

Собянин уточнил, что пропуска для передвижения по городу вводить пока не будут, власти не видят в этом необходимости.
Ведомости 02:12
Общество

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 1 миллион человек

Число заболевших коронавирусной инфекцией в мире превысило один миллион человек и составляет на данный момент 1 000 940 человек.
Российская газета вчера в 14:58
Происшествия

Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ вчера в 09:02
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Нурмагомедов заявил о готовности провести бой с Фергюсоном в апреле

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что готов провести поединок с американцем Тони Фергюсоном 18 апреля, как и было запланировано изначально.
РБК 02:14
Общество

Российские медики выявили странные смерти от коронавируса в Италии

Врачи-вирусологи из российской гуманитарной миссии, которые в настоящее время работают в итальянском городе Громо, Ломбардия, выявили странные случаи смерти инфицированных коронавирусом пациентов.
Капитал страны вчера в 09:16
Экономика

Профсоюзы России попросили власти провести национализацию

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила правительству провести национализацию в стране, сообщается в письме главы ФНПР Михаила Шмакова в адрес премьер-министра России Михаила Мишустина.
Вести.Ru 02:40
Общество

Почта России: все пенсии и пособия доставят на дом

Как информирует «АиФ», при таком способе выплат у гражданина остается отрывная квитанция, где видны базовая и страховая части пенсии, источники пособий, периоды выплат.
Ньюс-НН вчера в 13:23
Общество

В Чечне запретили выходить на улицу ночью из-за коронавируса

Власти Чеченской республики приняли решение о запрете передвижения по улице в ночное время в целях предотвращения распространения коронавируса нового типа, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Газета.Ru вчера в 20:19
Общество

Минкомсвязь предложила отдать под 5G используемые телевидением частоты

Минкомсвязь предложила передать для развития мобильной связи пятого поколения (5G) частоты 694–790 МГц, которые до сих пор использовали телевещатели.
РБК 01:16
Общество

Эпидемиолог уберег Грецию от эпидемии коронавируса

Как сообщает ToDay News Ufa источник Коммерсантъ, Греции удалось то, что пока не под силу другим странам – справиться с эпидемией коронавируса.
ToDay News Ufa вчера в 10:50
Хоккей

«Адмирал» вернется в КХЛ через год

"Адмирал" сообщил КХЛ о приостановке членства в лиге. Клуб не будет ликвидирован и планирует принять участие в сезоне 2021/22.
Вести.Ru вчера в 12:45
Общество

Собянин ввел штрафы для нарушителей самоизоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил закон о штрафах за нарушение режима самоизоляции.
РБК вчера в 09:32
Общество

В ФМБА назвали репродукцию главной целью коронавируса

Главная цель коронавируса нового типа, как и других вирусов, заключается в репродукции, заявил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Никифоров.
Газета.Ru 00:18
Происшествия

В Приморье под автомобилем обрушился мост

В Шкотовском районе Приморья частично обрушился мост через реку Суходол. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального правительства.
РБК 01:36
Здоровье

Во Владивостоке умер пациент с коронавирусом

Во Владивостоке скончался 52-летний пациент с подтвержденным коронавирусом, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу региона Олега Кожемяко.
Газета.Ru 01:51
Политика

США заявили о покупке доставленной из России гуманитарной помощи

«США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, в том числе дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были получены 1 апреля в Нью-Йорке», — говорится в сообщении.
BFM.ru вчера в 05:51
Здоровье

Описан сценарий распространения коронавируса в России

Эпидемия коронавируса в России может пойти по германскому сценарию, заявил доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с Ura.ru.
Lenta.ru вчера в 21:29
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