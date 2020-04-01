Коронавирус
Московский КомсомолецПенсионный фонд и фонды страхования могут потерять триллионы рублей
При худшем сценарии кризис растянется на девять месяцев число рабочих мест и фонда оплаты труда уменьшиться на 20%. В этом случае внебюджетные фонды недополучат 2,3 трлн рублей, что составляет почти треть от ожидаемых доходов в этом году - 7,8 трлн рублей.
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Прогнозы потерь Объем выпадающих доходов Пенсионного фонда, Фонда ОМС и ФСС будет напрямую зависеть от темпов снижения объема фонда оплаты труда и количества рабочих мест в экономике, объясняют экономисты ВШЭ.РБК31 марта в 17:09
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Социальные фонды из-за распространения эпидемии могут потерять более 2 триллионов рублей
Эхо Москвы31 марта в 22:07
Институты социального страхования могут потерять 2,5 трлн рублей из-за пандемии
Известия31 марта в 17:00
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