Экономика
Газета.RuПенсионный фонд хочет изменить механизм выплат накопительных пенсий
Пенсионный фонд обсуждает с другими ведомствами возможность повышения в 2,4 раза размера накопительной пенсии, ниже которого ежемесячные выплаты назначаться не будут. Это приведет к тому, что большее количество пожилых россиян получит эту выплату единовременно при выходе на пенсию.
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с чего всё началось
Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.РБКвчера в 17:00
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