Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.

с чего всё началось

Пенсионный фонд обсуждает с другими ведомствами возможность повышения в 2,4 раза размера накопительной пенсии, ниже которого ежемесячные выплаты назначаться не будут. Это приведет к тому, что большее количество пожилых россиян получит эту выплату единовременно при выходе на пенсию.

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