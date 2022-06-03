Как отметил заместитель председателя правления ПФР Сергей Чирков, под индексацию с 1 июня подпадают все виды пенсий, выплачиваемые Пенсионным фондом: страховые и пенсии по государственному обеспечению, включая социальные.
По материалам Банка России, в начале мая 2022 года доля валютных вкладов россиян составила 14,4%. За два месяца валютные депозиты населения России сократились приблизительно на 5%, что стало максимальным снижением данного показателя с января 2015 года (тогда доля валютных вкладов россиян снизилась на 5,8% на фоне падения рубля).
Профессор признал, что территория Донбасса и населенные пункты вдоль Азовского побережья занимают центральное место в интересах обеспечения национальной безопасности России, и поэтому у Киева более не будет возможности вернуть их под свой контроль.
Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе рабочего визита в Москву 2 июня обсудил с главой Минобороны Сергеем Шойгу дальнейшие задачи спецоперации на Украине, а также меры, которые повысят эффективность наступления.