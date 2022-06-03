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Пенсионный фонд начал выплачивать увеличенные на 10% пенсии неработающим пенсионерам

Пенсионный фонд России (ПФР) с 3 июня начал перечислять проиндексированные на 10% пенсии неработающим пенсионерам.
Газета.Ru
Начиная с пятницы, 3 июня, пенсии в повышенных размерах доставляются всем получателям через почтовые отделения и банки.
Lenta.ru
Как отметил заместитель председателя правления ПФР Сергей Чирков, под индексацию с 1 июня подпадают все виды пенсий, выплачиваемые Пенсионным фондом: страховые и пенсии по государственному обеспечению, включая социальные.
ТАСС
После повышения средний размер пенсий россиян вырос до 19 360 рублей в месяц.
ТАСС

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Пенсионерам начали перечислять выплаты с надбавкой 10%
Life.ru19:05
Неработающим пенсионерам начали перечислять проиндексированные на 10% пенсии
Говорит Москва23:12
Пенсионный фонд России начал выдавать увеличенные на 10% пенсии неработающим пенсионерам
Lenta.ru21:27
Неработающим пенсионерам начали выплачивать проиндексированные пенсии
РБК19:55
ПФР начал перечислять пенсионерам проиндексированные на 10% пенсии
РЕН ТВ23:26
ПФР начал перечисление проиндексированных пенсий
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