Экономика

РБКРБКПенсионный фонд напомнил об индексации пенсий с 1 января

С 1 января 2020 года страховые пенсии индексируются на 6,6%, что выше показателя прогнозной инфляции по итогам 2019 года. В результате индексации пенсия большинства неработающих пенсионеров вырастет не менее чем на 1 тыс. руб. в месяц. Ее средний размер составит 16,5 тыс. руб.
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Пенсии за два года вырастут в среднем на 11,5 процента

Российская газета00:00

ПФР озвучил размер прибавки к пенсии с 1 января

Primpress.ruвчера в 13:30

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РЕН ТВ31.12.19 в 16:15

В России повысили пенсии

Lenta.ru31.12.19 в 17:36

Увеличен минимальный размер оплаты труда и пенсии россиян

ПРАЙМ31.12.19 в 16:16

Размер пенсии по старости в РФ вырос на одну тысячу рублей

News.ru31.12.19 в 18:21

Пенсии в России с 1 января вырастут на 6,6%

ТАСС31.12.19 в 16:06
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Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме в Твери

Российская газета 05:33
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Несколько человек задержаны в Турции по делу о побеге из Японии бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона, сообщает в четверг телеканал NTV со ссылкой на источник в МВД страны.
РИА Новости 04:39
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«Милан» представит Ибрагимовича в пятницу

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Lenta.ru 05:53
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Появилось видео, на котором двое мужчин, находясь на 24-м этаже на общем балконе жилого дома, расположенного на правом берегу реки в Красноярске, совершили экстремальный прыжок со специальным парашютом (бейсджампинг).
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Роспотребнадзор призвал не хранить после новогоднего застолья салаты, заливные блюда, картофельное пюре, рубленые изделия из мяса и рыбы из-за риска отравления.
ТАСС 04:00
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Как писатель-фантаст Айзек Азимов изменил представление о роботах

Российская газета 02:00
Общество

Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей

РИА Новости вчера в 12:32
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На Украине заявили о неготовности к прямым поставкам газа из России

Украина еще не «созрела» для того, чтобы возобновить прямые поставки газа из России.
РБК 04:45
Транспорт

Собянин провел технический пуск второго участка Некрасовской линии

Сергей Собянин провел технический пуск второго участка Некрасовской линии и примыкающего к нему участка Большой кольцевой линии метро.
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Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года

Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.
РИА Новости вчера в 03:12
Спорт

Большунов удивлён выступлению Хальфварссона в гонке преследования

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Описаны пять сценариев развития ситуации в Донбассе

Украинское издание «Страна.ua» опубликовало пять сценариев развития ситуации в Донбассе в 2020 году. Первый сценарий — «инерционный».
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Виктор Рыжаков назначен худруком «Современника»

Худрук Театрального центра имени Мейерхольда Виктор Рыжаков официально назначен худруком театра «Современник», сообщили в департаменте культуры Москвы.
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CarsGuru.net 31.12.19 в 08:25
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Газета.Ru вчера в 11:21
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Российский танк Т-14 на платформе «Армата» станет не только самой идеальной бронированной машиной, но и первым в мире танком с туалетом на борту, пишет Daily Mail.
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Неожиданная находка на дне Марианской впадины изумила ученых

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В Крыму отреагировали на факельное шествие бандеровцев в Киеве

Lenta.ru 02:16
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В МВД рассказали о самых популярных у карманников местах для краж

Ранее начальник отдела Главного управления уголовного розыска МВД России Владислав Парамонов сообщил, что в России в 2019 году в целом на 7% сократилось количество хищений из одежды, сумок и другой ручной клади.
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Общество

МЧС подготовило законопроект об обязательной эвакуации из зон ЧС

МЧС разработало законопроект, обязывающий граждан эвакуироваться из зон чрезвычайных ситуаций при соответствующем решении уполномоченных на это комиссий.
РИА Новости вчера в 19:41
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Новый Mitsubishi Outlander появится в 2020 году

Японская компания Mitsubishi представит кроссовер Outlander новой генерации на платформе Renault-Nissan-Mitsubishi во второй половине 2020 года.
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Политика

Вашингтон назначил временного поверенного в делах на Украине

Временным поверенным в делах США на Украине стала Кристина Квиен. Об этом сообщает американское дипведомство в Twitter.
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В России вступили в силу поправки в ПДД

В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
Газета.Ru 04:35
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Первый канал отключил комментарии к новогоднему обращению Путина

Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканалы, такие как Первый канал и «Россия 24», скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращению президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.
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Дебютный трейлер «Тихого места 2» показали в Сети

В главных ролях снялись актеры из первой части: Эмили Блант, Милли Симмондс и Ноа Джуп.
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Если опираться на недавние утечки, которые указывали на то, что RX 5600 XT будет примерно на 10% быстрее GTX 1660 Ti и примерно на 15-20% медленнее, чем RX 5700, цена в 280 долларов кажется более оправданной, так как ту же RX 5700 уже можно найти примерно за 330 долларов.
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Известия вчера в 18:41
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