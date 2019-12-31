Экономика
РБКПенсионный фонд напомнил об индексации пенсий с 1 января
С 1 января 2020 года страховые пенсии индексируются на 6,6%, что выше показателя прогнозной инфляции по итогам 2019 года. В результате индексации пенсия большинства неработающих пенсионеров вырастет не менее чем на 1 тыс. руб. в месяц. Ее средний размер составит 16,5 тыс. руб.
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Происшествия
Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме в Твери
Общество
В Турции после побега экс-главы Nissan задержали нескольких человек
Несколько человек задержаны в Турции по делу о побеге из Японии бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона, сообщает в четверг телеканал NTV со ссылкой на источник в МВД страны.
Футбол
«Милан» представит Ибрагимовича в пятницу
Политика
Депутаты ответили на предложение Эстонии о пересмотре границ с Россией
Территории, на которые претендует Эстония, стали частью России, а Тартуский мирный договор на основании которого Таллин хочет провести пересмотр границ, является историческим документом, не имеющим юридической силы.
Политика
Крымские татары назвали новогоднее обращение Зеленского комическим
Умеров назвал речь президента на крымско-татарском языке комической ситуацией, а также отметил, что таким образом Зеленский причислил крымских татар к украинцам.
Происшествия
Двое мужчин прыгнули с парашютом с балкона многоэтажки в Красноярске
Появилось видео, на котором двое мужчин, находясь на 24-м этаже на общем балконе жилого дома, расположенного на правом берегу реки в Красноярске, совершили экстремальный прыжок со специальным парашютом (бейсджампинг).
Общество
Роспотребнадзор не рекомендует доедать новогодние салаты 2 января
Роспотребнадзор призвал не хранить после новогоднего застолья салаты, заливные блюда, картофельное пюре, рубленые изделия из мяса и рыбы из-за риска отравления.
Авто
Kia сертифицировала кроссовер Kia XCeed в России
Компания KIA расширила действующее Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на семейство KIA Ceed новым кроссовером XCeed.
Общество
Как писатель-фантаст Айзек Азимов изменил представление о роботах
Общество
Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей
Политика
На Украине заявили о неготовности к прямым поставкам газа из России
Украина еще не «созрела» для того, чтобы возобновить прямые поставки газа из России.
Транспорт
Собянин провел технический пуск второго участка Некрасовской линии
Сергей Собянин провел технический пуск второго участка Некрасовской линии и примыкающего к нему участка Большой кольцевой линии метро.
Общество
Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года
Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.
Политика
Описаны пять сценариев развития ситуации в Донбассе
Украинское издание «Страна.ua» опубликовало пять сценариев развития ситуации в Донбассе в 2020 году. Первый сценарий — «инерционный».
Театры
Виктор Рыжаков назначен худруком «Современника»
Худрук Театрального центра имени Мейерхольда Виктор Рыжаков официально назначен худруком театра «Современник», сообщили в департаменте культуры Москвы.
Авто
Из-за замерзшей незамерзайки вы получите штраф!
Летом прогреть машину можно за пару минут, а зимой некоторые движки не желают быстро срабатывать, из-за чего печка не размораживает стекла.
Происшествия
Найдена девочка, которую увели от дома в Москве
Армия и оружие
Daily Mail признала танк Т-14 «Армата» идеальным
Российский танк Т-14 на платформе «Армата» станет не только самой идеальной бронированной машиной, но и первым в мире танком с туалетом на борту, пишет Daily Mail.
Наука
Неожиданная находка на дне Марианской впадины изумила ученых
Один-единственный пакет не станет угрозой видовому разнообразию, но горы мусора и микрочастицы пластика, растворенные в воде, легко смогут уничтожить столь изолированную от внешнего мира экосистему.
Происшествия
В МВД рассказали о самых популярных у карманников местах для краж
Ранее начальник отдела Главного управления уголовного розыска МВД России Владислав Парамонов сообщил, что в России в 2019 году в целом на 7% сократилось количество хищений из одежды, сумок и другой ручной клади.
Общество
МЧС подготовило законопроект об обязательной эвакуации из зон ЧС
МЧС разработало законопроект, обязывающий граждан эвакуироваться из зон чрезвычайных ситуаций при соответствующем решении уполномоченных на это комиссий.
Авто
Новый Mitsubishi Outlander появится в 2020 году
Японская компания Mitsubishi представит кроссовер Outlander новой генерации на платформе Renault-Nissan-Mitsubishi во второй половине 2020 года.
Политика
Вашингтон назначил временного поверенного в делах на Украине
Временным поверенным в делах США на Украине стала Кристина Квиен. Об этом сообщает американское дипведомство в Twitter.
Общество
В России вступили в силу поправки в ПДД
В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
Общество
Первый канал отключил комментарии к новогоднему обращению Путина
Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканалы, такие как Первый канал и «Россия 24», скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращению президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.
Кино
Дебютный трейлер «Тихого места 2» показали в Сети
В главных ролях снялись актеры из первой части: Эмили Блант, Милли Симмондс и Ноа Джуп.
Гаджеты
Стала известна ориентировочная цена на видеокарту Radeon RX 5600 XT
Если опираться на недавние утечки, которые указывали на то, что RX 5600 XT будет примерно на 10% быстрее GTX 1660 Ti и примерно на 15-20% медленнее, чем RX 5700, цена в 280 долларов кажется более оправданной, так как ту же RX 5700 уже можно найти примерно за 330 долларов.
Общество
Нарколог предостерег от смертельно опасного способа борьбы с похмельем
Брюн добавил, что алкоголь в организме перерабатывается от трех дней до трех недель.