Экономика
РБКПенсионный фонд напомнил об индексации пенсий с 1 января
С 1 января 2020 года страховые пенсии индексируются на 6,6%, что выше показателя прогнозной инфляции по итогам 2019 года. В результате индексации пенсия большинства неработающих пенсионеров вырастет не менее чем на 1 тыс. руб. в месяц. Ее средний размер составит 16,5 тыс. руб.
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Общество
В России вступили в силу поправки в ПДД
В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
Здоровье
Врач рассказал о необходимых зимой витаминах
По словам эксперта, наилучшее воздействие на организм оказывает совместный приём сразу всех необходимых человеку витаминов и минеральных веществ.
Наука
Неожиданная находка на дне Марианской впадины изумила ученых
Один-единственный пакет не станет угрозой видовому разнообразию, но горы мусора и микрочастицы пластика, растворенные в воде, легко смогут уничтожить столь изолированную от внешнего мира экосистему.
Хоккей
Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею
В четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею сборная России встретится с командой Швейцарии.
Общество
Почти 100 россиян выиграли по 1 млн рублей в новогодней лотерее
Общество
В Турции после побега экс-главы Nissan задержали нескольких человек
Несколько человек задержаны в Турции по делу о побеге из Японии бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона, сообщает в четверг телеканал NTV со ссылкой на источник в МВД страны.
Политика
Крымские татары назвали новогоднее обращение Зеленского комическим
Умеров назвал речь президента на крымско-татарском языке комической ситуацией, а также отметил, что таким образом Зеленский причислил крымских татар к украинцам.
Армия и оружие
«Деривация» и «Дрок». Опубликовано видео испытаний новейших артсистем
Происшествия
Двое мужчин прыгнули с парашютом с балкона многоэтажки в Красноярске
Появилось видео, на котором двое мужчин, находясь на 24-м этаже на общем балконе жилого дома, расположенного на правом берегу реки в Красноярске, совершили экстремальный прыжок со специальным парашютом (бейсджампинг).
Общество
Вступил в силу закон о любительской рыбалке в России
1 января 2020 года в России вступил в силу закон, регулирующий любительское рыболовство.
Происшествия
Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме в Твери
Московским межрайонным следственным отделом города Тверь СУ СКР по региону опубликовано видео с места взрыва бытового газа в многоэтажке областного центра.
Гаджеты
Xiaomi готовит обновление для своего бестселлера Redmi Note 8
Китайская компания Xiaomi готовит обновление для смартфона своего суббренда Redmi Note 8, о чем рассказал инсайдер Мукул Шарма.
Общество
Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру
Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
Политика
Допрос Порошенко по делу о госизмене перенесли
Допрос Порошенко по делу о госизмене перенесли на 24 января, по другим делам назначены допросы на 9, 16 и 23 января, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в государственном бюро расследований.
Общество
В Нидерландах официально перестали использовать название «Голландия»
Власти страны хотят предать забвению расхожие ассоциации с названием "Голландия": квартал красных фонарей и легальную марихуану в амстердамских кофешопах.
Общество
В ГИБДД планируют отказаться от штрафных баллов на экзамене на права
Госавтоинспекция хочет убрать штрафные баллы из практического экзамена на получение водительских прав.
Политика
На Украине заявили о неготовности к прямым поставкам газа из России
Украина еще не «созрела» для того, чтобы возобновить прямые поставки газа из России.
Происшествия
В МВД рассказали о самых популярных у карманников местах для краж
Ранее начальник отдела Главного управления уголовного розыска МВД России Владислав Парамонов сообщил, что в России в 2019 году в целом на 7% сократилось количество хищений из одежды, сумок и другой ручной клади.
Общество
Два миллиона человек встретили Новый год в центре Петербурга
Два миллиона человек встретили Новый год в центре Петербурга, сообщили в городском комитете по культуре.
Политика
Депутаты ответили на предложение Эстонии о пересмотре границ с Россией
Территории, на которые претендует Эстония, стали частью России, а Тартуский мирный договор на основании которого Таллин хочет провести пересмотр границ, является историческим документом, не имеющим юридической силы.
Общество
Снижается порог для ввоза интернет-посылок без пошлин
Норма беспошлинного ввоза товаров для личного пользования, пересылаемых в интернет-посылках из-за границы, с 1 января составит 200 евро и 31 килограмм.
Шоу-бизнес
Наталья Водянова выходит замуж за миллиардера Антуана Арно
Всемирно известная супермодель Наталья Водянова выходит замуж за одного из богатейших людей планеты Антуана Арно.
Футбол
«Арсенал» обыграл на своем поле «Манчестер Юнайтед»
Происшествия
В Хабаровском крае ввели режим ЧС из-за затопления
В Охотском районе Хабаровского края объявили режим чрезвычайной ситуации, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.
Общество
Папа римский извинился за то, что ударил женщину по руке
Папа римский Франциск во время традиционной проповеди извинился за то, что накануне ударил по руке женщину, которая схватила его за руку на площади Святого Петра.
Политика
Курц сформирует правительство Австрии вместе с «Зелеными»
Австрийская народная партия бывшего канцлера Себастьяна Курца договорилась о коалиции с партией «Зеленые».
Космос
Для полётов в космос придётся впадать в спячку
Учёные из Европейского космического агентства (ESA) считают, что гибернация, она же спячка, может быть вполне подходящим способом осуществления долговременных пилотируемых экспедиций на далёкие планеты.