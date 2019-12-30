Экономика

РБКРБКПенсионный фонд напомнил об индексации пенсий с 1 января

С 1 января 2020 года страховые пенсии индексируются на 6,6%, что выше показателя прогнозной инфляции по итогам 2019 года. В результате индексации пенсия большинства неработающих пенсионеров вырастет не менее чем на 1 тыс. руб. в месяц. Ее средний размер составит 16,5 тыс. руб.
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Названо условие, по которому прекратят индексацию пенсий

Primpress.ru13:30

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МРОТ, пенсии и пособия. Что изменится в жизни россиян с января 2020 года?

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Что изменится в новом году

Медиа-Центр 35media.ru31.12.19 в 02:49

В России увеличились пенсии на 6,6%

Pravda.Ruвчера в 01:28
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