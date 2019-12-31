Экономика
РБКПенсионный фонд напомнил об индексации пенсий с 1 января
С 1 января 2020 года страховые пенсии индексируются на 6,6%, что выше показателя прогнозной инфляции по итогам 2019 года. В результате индексации пенсия большинства неработающих пенсионеров вырастет не менее чем на 1 тыс. руб. в месяц. Ее средний размер составит 16,5 тыс. руб.
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Армия и оружие
Власти Ирана подтвердили гибель в Багдаде генерала Сулеймани
Наука
Новый метод получения лютеция-177 для лечения рака разрабатывают в РФ
Происшествия
У Сахалина произошло землетрясение магнитудой 4,0
Землетрясение магнитудой 4,0 зарегистрировано в субботу у побережья Сахалина, сообщили РИА Новости в Сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.
Экономика
Россия остановила поставки нефти в Белоруссию
Россия прекратила поставки нефти в Белоруссию, сообщает ТАСС.
Происшествия
Во Владивостоке неизвестный маньяк прокалывает колеса автомобилей
Десятки автовладельцев во Владивостоке не смогли никуда уехать. Их машины неожиданно оказались парализованы — были проколоты колеса.
Политика
Сенатор США предупредил о последствиях гибели генерала КСИР
Американский сенатор Крис Мёрфи заявил, что возможное убийство иранского генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани может привести к региональной войне.
Экономика
Больше всего кредитов выплачивают молодые заемщики
Второе место по закредитованности занимают клиенты банков в возрасте 22-25 лет - на них приходится в среднем 2,13 договора.
Общество
Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе
Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель рассказал, как быстро избавиться от лишнего веса, пишет Focus.
Спорт
Устюгов: результат в масс-старте на «Тур де Ски» был почти идеальным
Устюгов в пятницу стал вторым в гонке с общего старта на 15 км на этапе "Тур де Ски" в Валь-ди-Фьемме (Италия), уступив на финише норвежцу Йоханнесу Клебо.
Армия и оружие
Reuters: шесть человек погибли от авиаудара к северу от Багдада
По автоколонне членов шиитского ополчения Ирака «Аль-Хашед Аш-Шааби» («Силы народной мобилизации») вблизи лагеря Таджи к северу от Багдада нанесены авиаудары, сообщает Reuters со ссылкой на источник в иракской армии.
Кино
Финал «Ведьмака» сократили во время монтажа
Как рассказала шоураннер Лорен Хиссрик, в сериале герои встречаются только в самом финале, а полная версия диалога содержит отсылку к ранней встрече Геральта и Цири в лесу Брокилон.
Происшествия
Глава якутского поселка Усть-Нера заплатит судебный штраф
Собранные Восточно-Якутским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) доказательства признаны судом достаточными для назначения главе муниципального образования "Поселок Усть-Нера" судебного штрафа.
Политика
В интервью «Русской Весне» Эдуард Лимонов резко раскритиковал ДНР
Для Москвы — ДНР и ЛНР — обуза, Москва хотела бы избавиться от тяжести донецких республик.
Шоу-бизнес
Дочь Романа Абрамовича шокировала поклонников смелым нарядом
Дочь Романа Абрамовича Софья привела в изумление подписчиков, сфотографировавшись в коротком красном платье.
Общество
Производитель Superjet подал иск к «ИрАэро» почти на миллиард рублей
В Арбитражный суд Москвы поступил иск от производителя самолетов Sukhoi Superjet 100 компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), которая намерена отсудить у авиакомпании "ИрАэро" из Иркутска почти миллиард рублей, информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.
Кино
Фанатов «Ведьмака» позабавил «смайлик» на мече Геральта
Зрители сериала "Ведьмак" потокового сервиса Netflix обратили внимание на странный символ, украшавший меч главного героя Геральта из Ривии.
Политика
ЦИК Испании запретила главе Каталонии занимать госдолжности
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Испании приняла решение лишить депутатского мандата главу высшего органа самоуправления автономного сообщества Каталонии (женералитета) Кима Торру, так как он ранее был осужден.
Гаджеты
Названа предварительная цена на видеокарту Radeon RX 5600 XT
Космос
Какие предсказания о технологиях сбудутся в 2020 году
Если в конце года идет ноль, то проблем не оберешься — любой человек, думающий о будущем, технологиях и о том, как меняется мир, нет-нет да и скажет что-нибудь в духе: "К 2020 году на Марсе будут цвести яблони!"
Политика
Иран напомнил ООН о своем праве на самооборону
Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи обращает в письме внимание, что вместо заявленной борьбы с терроризмом, США сражаются против тех, кто противостоит террористам.
Политика
США предостерегли Ирак от вывода американских войск
Вашингтон будет очень разочарован, если Ирак попросит вывести американские войска из страны после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.
Футбол
L’Equipe включил в символическую сборную года 5 игроков «Ливерпуля»
Месси, Роналду и пять игроков «Ливерпуля» — в сборной 2019 года от L’Equipe Французское издание L’Equipe опубликовало символическую сборную минувшего 2019 года.
Армия и оружие
В ООН заявили, что поддержка воюющих сторон в Ливии усугубит конфликт
Иностранная поддержка воюющих сторон в Ливии усугубит конфликт и усложнит достижение мирного решения, цитирует «РИА Новости» заявление заместителя официального представителя генсека ООН Фархана Хака.
Гаджеты
OnePlus сделает основную камеру будущего флагмана «невидимой»
OnePlus уже в ближайшее время покажет свое новое устройство.
Политика
Венесуэльская PDVSA передала контроль над месторождениями зарубежным партнерам
Венесуэльская PDVSA передала контроль над месторождениями зарубежным партнерам, сообщает Reuters со ссылкой на бывшего министра нефтяной промышленности и президента компании Рафаэля Рамиреса, а также источники.
Энергетика
Транзит российского газа через Украину в 2019 году увеличился на 3%
Транзит российского газа через Украину в страны ЕС и Молдавию в 2019 году увеличился на 3%, до 89,6 миллиарда кубометров, сообщила в пятницу компания "Укртрансгаз".
Гаджеты
Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона
Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона, которая приводит к сокращению ресурса аккумуляторной батареи.
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом
В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.