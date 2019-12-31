Экономика

РБКРБКПенсионный фонд напомнил об индексации пенсий с 1 января

С 1 января 2020 года страховые пенсии индексируются на 6,6%, что выше показателя прогнозной инфляции по итогам 2019 года. В результате индексации пенсия большинства неработающих пенсионеров вырастет не менее чем на 1 тыс. руб. в месяц. Ее средний размер составит 16,5 тыс. руб.
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Пенсии за два года вырастут в среднем на 11,5 процента

Российская газета00:00

ПФР озвучил размер прибавки к пенсии с 1 января

Primpress.ruвчера в 13:30

Пенсии в России с 1 января вырастут на 6,6%

ТАСС31.12.19 в 16:06

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РБКвчера в 03:21

Размер пенсии по старости в РФ вырос на одну тысячу рублей

News.ru31.12.19 в 18:21

В России повысили пенсии

Lenta.ru31.12.19 в 17:36

Пенсии в России повысили на 6,6%

Коммерсантъвчера в 04:36
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 10:57, Ашберн
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ФСИН прокомментировала видео избиения заключенных в изоляторе Кузбасса

Российская газета 10:24
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Голландия официально прекратила существование

С 1 января 2020 года страна решила отказаться от использования названия «Голландия».
Lenta.ru вчера в 23:53
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Россия обыграла Швейцарию в четвертьфинале молодежного ЧМ по хоккею

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Lenta.ru 10:00
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Агаларов назвал низкие пенсии и зарплаты россиян преградой росту ВВП

Агаларов отметил, что и зарплаты у россиян невысокие.
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РИА Новости 02:19
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Срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), снизился с пяти до трех лет.
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Руководство Манчестер Юнайтед заинтересовано в усилении средней линии команды в зимнее трансферное окно.
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В Крыму отреагировали на факельное шествие бандеровцев в Киеве

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Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дороге

«В соответствии с предлагаемыми поправками водитель, оформивший договор ОСАГО в электронном виде, получит возможность предъявлять сотруднику ГИБДД для проверки как копию страхового полиса на бумажном носителе, так и в виде электронного документа на каком-либо электронном устройстве или носителе», — сказала тогда официальный представитель МВД Ирина Волк.
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Длительность сна связана с легочным фиброзом

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Британия запросила обсуждение в СБ ООН ситуации в Идлибе

Источник в Совете Безопасности ООН сообщил, что Великобритания хочет вынести на обсуждение ситуацию в сирийском Идлибе, передает РИА Новости.
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Борющийся с раком российский врач-онколог написал прощальное письмо

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С банков начали брать комиссию за переводы по номеру телефонов

Банк России начал взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП).
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В США умерла 21-летняя рэп-исполнительница Лексия Алиджай

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