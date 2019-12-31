Экономика
РБКПенсионный фонд напомнил об индексации пенсий с 1 января
С 1 января 2020 года страховые пенсии индексируются на 6,6%, что выше показателя прогнозной инфляции по итогам 2019 года. В результате индексации пенсия большинства неработающих пенсионеров вырастет не менее чем на 1 тыс. руб. в месяц. Ее средний размер составит 16,5 тыс. руб.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 10:57, Ашберн
Происшествия
ФСИН прокомментировала видео избиения заключенных в изоляторе Кузбасса
Общество
Голландия официально прекратила существование
С 1 января 2020 года страна решила отказаться от использования названия «Голландия».
Хоккей
Россия обыграла Швейцарию в четвертьфинале молодежного ЧМ по хоккею
Сборная России вышла в полуфинал молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходит в Чехии.
Происшествия
Взрыв газа в многоэтажке в Твери попал на видео
Момент взрыва газа в многоквартирном доме в Твери зафиксировала камера наблюдения. Инцидент произошел ранее в четверг, 2 января.
Общество
Зеленского заметили на популярном курорте
Президента Украины Владимира Зеленского заметили на популярном украинском горнолыжном курорте Буковель.
Экономика
Агаларов назвал низкие пенсии и зарплаты россиян преградой росту ВВП
Агаларов отметил, что и зарплаты у россиян невысокие.
Энергетика
Болгария начала получать российский газ из «Турецкого потока»
Происшествия
В Москве грабители не смогли унести слишком тяжелый сейф
В Москве грабители проникли в частный дом и попытались украсть сейф с 15 миллионами рублей, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.
Общество
Первый канал отключил комментарии к новогоднему обращению Путина
Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканалы, такие как Первый канал и «Россия 24», скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращению президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.
Экономика
Сокращен срок владения жильем для его продажи без уплаты НДФЛ
Срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), снизился с пяти до трех лет.
Футбол
Мэддисон и Грилиш могут перейти в «Манчестер Юнайтед»
Руководство Манчестер Юнайтед заинтересовано в усилении средней линии команды в зимнее трансферное окно.
Гаджеты
Водителям рассказали о самых полезных бесплатных мобильных приложениях
Пятерку самых популярных мобильных приложений для водителей определили автоэксперты.
Политика
Трамп собрал рекордную сумму на предвыборную кампанию
Собранная сумма уже превышает ту, что была у кампании президента Демократической партии Барака Обамы в конце 2011 года.
Авто
Genesis показал официальные изображения кроссовера Genesis GV80
Корейский премиум-бренд Genesis показал первые официальные изображения первого в своей истории кроссовера GV80.
Политика
В Киеве назвали лучший вариант «плана Маршалла для Украины»
Прямые инвестиции из других стран стали бы лучшим вариантом «плана Маршалла для Украины», заявил украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
Общество
Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дороге
«В соответствии с предлагаемыми поправками водитель, оформивший договор ОСАГО в электронном виде, получит возможность предъявлять сотруднику ГИБДД для проверки как копию страхового полиса на бумажном носителе, так и в виде электронного документа на каком-либо электронном устройстве или носителе», — сказала тогда официальный представитель МВД Ирина Волк.
Наука
Длительность сна связана с легочным фиброзом
Армия и оружие
Британия запросила обсуждение в СБ ООН ситуации в Идлибе
Источник в Совете Безопасности ООН сообщил, что Великобритания хочет вынести на обсуждение ситуацию в сирийском Идлибе, передает РИА Новости.
Экономика
С банков начали брать комиссию за переводы по номеру телефонов
Банк России начал взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП).
Единоборства
Бетербиев может отказаться защищать титул в Китае из-за политики
Как сообщает BoxingScene, непобежденный российский спортсмен намерен бойкотировать бой в Китае с местным боксером Мэном Фаньлуном по причине политики страны в отношении мусульман-уйгуров, которых, по информации критиков властей, постоянно притесняют.
Общество
Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей
Гаджеты