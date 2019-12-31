Экономика

ТАССТАССПенсии в России с 1 января вырастут на 6,6%

Пенсия по старости будет проиндексирована в России с 1 января 2020 года на 6,6%, повышение коснется 31 млн неработающих пенсионеров. Средний размер страховой пенсии вырастет с 15,4 тыс. рублей до 16,4 тыс. рублей.
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Пенсии за два года вырастут в среднем на 11,5 процента

Российская газета00:00

ПФР озвучил размер прибавки к пенсии с 1 января

Primpress.ruвчера в 13:30

Пенсии в России с 1 января вырастут на 6,6%

ТАСС31.12.19 в 16:06

Размер пенсии по старости в РФ вырос на одну тысячу рублей

News.ru31.12.19 в 18:21

В России повысили пенсии

Lenta.ru31.12.19 в 17:36

Пенсии в России выросли с первого января

РЕН ТВ31.12.19 в 16:15

В Пензе рассказали об индексации пенсий в 2020 году

Пенза-Прессвчера в 08:03
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Происшествия

Хлопок газа в многоэтажке в Твери попал на видео

РИА Новости 06:47
Общество

Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей

РИА Новости вчера в 12:32
Общество

Роспотребнадзор не рекомендует доедать новогодние салаты 2 января

Если же готовые блюда остались, то перед употреблением их необходимо подвергнуть термической обработке, добавили в Роспотребнадзоре.
ТАСС 04:00
Здоровье

Названы продукты и привычки для здоровья почек

Почки занимаются фильтрацией и выведением воды и веществ из организма. Верно подобранный рацион питания поможет сохранить их здоровье.
Волгоградская правда вчера в 21:20
Общество

В России вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах

В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения, которые корректируют список документов, предъявляемых сотрудникам ГИБДД.
РИА Новости 03:00
Здоровье

Медведев утвердил выплаты врачам за выявление онкозаболеваний

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News.ru 31.12.19 в 11:04
Армия и оружие

США пытались помешать военно-морским учениям России, Ирана и Китая

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Шоу-бизнес

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Что происходит 30.12.19 в 14:47
Политика

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Lenta.ru 05:53
Политика

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РИА Новости 30.12.19 в 02:08
Политика

В Киеве заявили о неготовности к прямым поставкам газа из России

Украина «ещё не созрела» для возвращения к прямым поставкам газа из России, заявил украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
RT на русском 05:18
Политика

Генпрокуратура Украины прекратила свое существование

Генеральная прокуратура Украины прекратила свое существование и стала Офисом генерального прокурора. Об этом сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 05:51
Шоу-бизнес

Навка поздравила россиян новогодней селфи-открыткой с Песковым

Подведя итоги 2019, Татьяна Навка поблагодарила судьбу за все, что произошло, за родных и близких рядом, за эмоции, энергию и счастье, а уже 1 января олимпийская чемпионка поздравила россиян с Новым годом публикацией невероятно трогательного семейного селфи, на котором позирует рядом с любимым супругом и дочерью.
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Общество

В Киеве прошло факельное шествие в честь Бандеры

РБК вчера в 13:04
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«Спектр-РГ» приступил к выполнению основной программы

N+1 30.12.19 в 19:02
Общество

Как писатель-фантаст Айзек Азимов изменил представление о роботах

Российская газета 02:00
Происшествия

В Турции после побега экс-главы Nissan задержали нескольких человек

Несколько человек задержаны в Турции по делу о побеге из Японии бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона, сообщает в четверг телеканал NTV со ссылкой на источник в МВД страны.
РИА Новости 04:39
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Названы главные космические проекты 2020 года

REGNUM вчера в 08:12
Культура

В Сети появилась новогодняя серия «Возвращения в Простоквашино»

В новогодней серии мультфильма «Возвращение в Простоквашино» главные герои устраивают корпоратив в легендарной деревне.
Ридус 31.12.19 в 06:02
Общество

Нидерланды официально отказались от названия «Голландия»

Название "Голландия" с 1 января 2020 года официально перестало существовать в качестве обозначения государства Нидерланды, сообщает радиостанция NOS.
РИА Новости вчера в 21:41
Происшествия

Найдена девочка, которую увели от дома в Москве

Газета.Ru вчера в 11:21
Энергетика

На Украине начали действовать новые цены на газ для населения

Гарантированная и рыночная цены на газ для населения начали действовать на Украине.
РИА Новости вчера в 08:23
Происшествия

В Пензе работника центра занятости обвинили в убийстве коллеги

По версии следствия, вечером 27 декабря 2019 года в центре занятости населения Пензы между двумя работниками возник конфликт, который перерос в драку, в ходе которой 36-летний мужчина избил 56-летнего коллегу так, что тот захлебывался кровью.
РИА Новости 05:45
Происшествия

В Хабаровском крае нагонные волны подтопили 15 домов

В поселке Морской Охотского района нагонные волны подтопили 15 домов.
Российская газета вчера в 03:11
Происшествия

ИГ взяла ответственность за нападение на пост ДПС в Ингушетии

Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГ) взяла на себя ответственность за нападение на пост ДПС в Магасе.
РБК 03:09
Политика

Депутаты ответили на предложение Эстонии о пересмотре границ с Россией

Территории, на которые претендует Эстония, стали частью России, а Тартуский мирный договор на основании которого Таллин хочет провести пересмотр границ, является историческим документом, не имеющим юридической силы.
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Что изменится в жизни орловцев с 1 января 2020 года?

В течение 2019 года в России принимался ряд законодательных актов, которые заработают уже с 1 января этого года.
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Большунов удивлён выступлению Хальфварссона в гонке преследования

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Собянин провел технический пуск шести станций метро

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Россиянам разрешат охоту с луком и арбалетом с 30 января

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