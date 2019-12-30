с чего всё началось

С 1 января 2020 года страховые пенсии индексируются на 6,6%, что выше показателя прогнозной инфляции по итогам 2019 года. В результате индексации пенсия большинства неработающих пенсионеров вырастет не менее чем на 1 тыс. руб. в месяц. Ее средний размер составит 16,5 тыс. руб.

Пенсионный фонд напомнил об индексации пенсий с 1 января

Здоровье Названы лучшие средства от похмелья Провести праздники в хорошем настроении помогут средства, которые доступны в любой аптеке, сообщает health.mail.ru Питие определяет сознание Алкоголь отравляет организм, потому что обезвоживает его, вымывает минералы.

Общество Название Голландия официально перестало существовать Название Голландия для обозначения Нидерландов официально перестало существовать с 1 января 2020 года.

Общество В «Нафтогазе» остались недовольны участием в сделке с «Газпромом» Одним из ключевых условий для продолжения транзита российского газа был переход Украины на европейские правила управления газотранспортной системой - для управления ГТС было решено создать отдельную компанию-оператора.

Общество Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей Как сообщили в "Столото", первым лотерейным миллиардером в стране стал житель Москвы, купивший счастливый билет с номером 131626314944 всего за сто рублей.

Происшествия В Астрахани загорелся жилой дом Трехэтажный жилой дом загорелся в Астрахани в четверг утром, площадь пожара на данный момент составляет 800 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС по Астраханской области.

Происшествия Вода ушла с подтопленных территорий в Хабаровском крае В поселке Морской были подтоплены 15 жилых домов и 27 придомовых территорий, в Новой Ине - один жилой дом и придомовая территория, а в Охотске вода зашла на часть территории морского порта и пять улиц.

Политика Главный раввин Польши прокомментировал слова Путина об антисемитизме Главный раввин Польши Михаэль Шудрих прокомментировал высказывание президента России Владимира Путина об антисемитизме бывшего польского посла в Германии Юзефа Липского.

Происшествия Восьмилетний мальчик ушёл из дома в Чите и пропал Восьмилетний Илья Баскаков 1 января в 16.00 вышел из дома в переулке Рыбачий в Чите и пропал, сообщается в группе поискового Отряда имени Кости Долгова в ВК.

Армия и оружие Американские дроны начали летать у границ России парами Если ранее у границ России чаще появлялись разведывательные самолеты Boeing P-8 Poseidon ВВС США, то в последнее время их сменили беспилотники Global Hawk, действующие парами.

Происшествия Число погибших на пожарах в Австралии достигло 17 В Австралии число погибших в результате мощных лесных пожаров достигло 17, в штате Виктория четыре человека числятся пропавшими без вести, сообщило Associated Press.