Экономика
РБКПенсионный фонд напомнил об индексации пенсий с 1 января
С 1 января 2020 года страховые пенсии индексируются на 6,6%, что выше показателя прогнозной инфляции по итогам 2019 года. В результате индексации пенсия большинства неработающих пенсионеров вырастет не менее чем на 1 тыс. руб. в месяц. Ее средний размер составит 16,5 тыс. руб.
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с чего всё началось
С 1 января 2020 года страховая пенсия неработающих пенсионеров проиндексируется на 6,6%. В ПФР отметили, что это показатель превысит прогнозируемую инфляцию.Телеканал 360°30.12.19 в 08:25
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Руководство Манчестер Юнайтед заинтересовано в усилении средней линии команды в зимнее трансферное окно.
Происшествия
В Курганской области в результате ДТП погибли три человека
В результате погибли три человека, еще шестеро, в том числе двое несовершеннолетних, получили травмы.
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В сети появилась видеозапись с момента, где самолет авиакомпании Bek Air, летевший из Алма-Аты в Нур-Султан, падает на землю.
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Названа особенность новогоднего обращения Путина
Публицист, политолог и телеведущий Анатолий Вассерман назвал особенность обращения президента России Владимира Путина к соотечественникам в этом году.
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С банков начали брать комиссию за переводы по номеру телефонов
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Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото сына Арчи
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп вслед за многими специалистами высказался о системе видеоповторов VAR.
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