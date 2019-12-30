с чего всё началось

С 1 января 2020 года страховые пенсии индексируются на 6,6%, что выше показателя прогнозной инфляции по итогам 2019 года. В результате индексации пенсия большинства неработающих пенсионеров вырастет не менее чем на 1 тыс. руб. в месяц. Ее средний размер составит 16,5 тыс. руб.

Пенсионный фонд напомнил об индексации пенсий с 1 января

Общество Умер главный конструктор двух поколений БМП Александр Благонравов Главный конструктор БМП-2 и БМП-3, заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации Александр Благонравов умер в возрасте 86 лет в ночь с 31 декабря на 1 января.

Шоу-бизнес Александр Петров признался в любви Стасе Милославской Актёр Александр Петров признался в любви Стасе Милославской в комментарии к фото в социальной сети Instagram.

Общество Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дороге «В соответствии с предлагаемыми поправками водитель, оформивший договор ОСАГО в электронном виде, получит возможность предъявлять сотруднику ГИБДД для проверки как копию страхового полиса на бумажном носителе, так и в виде электронного документа на каком-либо электронном устройстве или носителе», — сказала тогда официальный представитель МВД Ирина Волк.

Гаджеты Бюджетный смартфон от Nokia 4.2 стал еще дешевле В феврале 2019 года в рамках пресс-конференции перед стартом выставки MWC 2019 компания HMD Global официально представила сразу несколько новых смартфонов, в том числе бюджетную модель Nokia 4.2.

Общество Зеленского заметили на популярном курорте Президента Украины Владимира Зеленского заметили на популярном украинском горнолыжном курорте Буковель.

Политика Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье Председатель Союза еврейских общин в Польше Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих ответили на слова президента России Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии Юзефе Липском.

Происшествия Момент авиакатастрофы в Казахстане появился в сети В сети появилась видеозапись с момента, где самолет авиакомпании Bek Air, летевший из Алма-Аты в Нур-Султан, падает на землю.

Политика Названа особенность новогоднего обращения Путина Публицист, политолог и телеведущий Анатолий Вассерман назвал особенность обращения президента России Владимира Путина к соотечественникам в этом году.

Общество Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото сына Арчи Меган Маркл и приц Гарри решили не отставать от своих родственников – Кейт Миддлтон и принца Уильяма – и в канун Нового года опубликовали на своей странице в инстаграме трогательное видео, подводящее итоги 2019.

Энергетика «Газпром» в 2019 году снизил экспорт газа в дальнее зарубежье Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер заявил, что по итогам 2019 года компания снизила экспорт газа в страны дальнего зарубежья на 1,3% — до 199,2 млрд кубометров газа.