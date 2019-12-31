Пенсия по старости будет проиндексирована в России с 1 января 2020 года на 6,6%, повышение коснется 31 млн неработающих пенсионеров. Средний размер страховой пенсии вырастет с 15,4 тыс. рублей до 16,4 тыс. рублей.

Пенсии в России с 1 января вырастут на 6,6%

Космос Какие предсказания о технологиях сбудутся в 2020 году Если в конце года идет ноль, то проблем не оберешься — любой человек, думающий о будущем, технологиях и о том, как меняется мир, нет-нет да и скажет что-нибудь в духе: "К 2020 году на Марсе будут цвести яблони!"

Экономика Россия прекратила поставки нефти в Белоруссию 31 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился прекратить переговоры с Москвой о поставках нефти из России и начать закачку топлива из альтернативных источников в Прибалтике.

Общество Усманов назвал возможных наследников Миллиардер Алишер Усманов рассказал в интервью газете Financial Times, кто может стать его наследниками.

Здоровье На Кубани переоснастили 36 детских больниц и поликлиник Как сообщили в Минздраве края, поставлено почти 340 единиц оборудования: 43 аппарата УЗИ, шесть рентген-аппаратов, 69 единиц лабораторного и 155 офтальмологического оборудования.

Политика В Швеции призвали к сдержанности на фоне убийства генерала Сулеймани Обеспокоенность эскалацией ситуации в Ближневосточном регионе после уничтожения Соединенными Штатами в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани выразила глава МИД Швеции Анн Линде 3 января в своем аккаунте в Twitter.

Общество Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.

Энергетика Прогноз на 2020 год: сколько будут стоить нефть и рубль Как изменятся цены на нефть в 2020 году Средние цены на нефть в следующем году не превысят $65 за баррель, такую оценку дали РБК российские нефтяники и эксперты.

Армия и оружие Военные попробуют поднять останки экипажа Ил-2 в Смоленской области Военные инженеры и водолазы общевойсковой армии Западного военного округа окажут содействие в шести поисковых экспедициях парка "Патриот" в 2020 году и попробуют поднять останки экипажей истребителя Ил-2 и танков КВ-1 и Т-34, затонувших во время Второй мировой войны, сообщили в субботу в пресс-службе Западного военного округа.

Экономика В горах Северной Осетии построят завод по переработке молока Кооператив "Алания продукт", в состав которого входит двадцать организаций сельского хозяйства, создаст в Алагирском районе первый в республике завод по переработке молока.