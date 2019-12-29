Пенсия по старости будет проиндексирована в России с 1 января 2020 года на 6,6%, повышение коснется 31 млн неработающих пенсионеров. Средний размер страховой пенсии вырастет с 15,4 тыс. рублей до 16,4 тыс. рублей.

Пенсии в России с 1 января вырастут на 6,6%

Футбол Игрок Рагнар Сигурдссон покинул ФК «Ростов» Напомним, Сигурдссон перешел в «Ростов» в начале 2018 года, до этого он играл в английском клубе «Фулхэм».

Общество Трудовые книжки стали электронными С нового года трудовые книжки станут электронными. Но при этом и бумажные еще останутся в ходу - по желанию работников.

Политика Стало известно, сколько жителей Донбасса получили паспорта РФ Указ, позволяющий жителям ДНР и ЛНР получить российское гражданство в упрощенном порядке, подписал в конце апреля прошлого года президент России Владимир Путин.

Наука Найдена загадочная сила, объясняющая аномалии Вселенной Если бы была открыта такая пятая сила, это было бы исторической вехой, которая расширила бы наши познания и объяснила, почему темная материя и темная энергия более распространены во Вселенной, чем видимые нам предметы — звезды, галактики и наши собственные тела.

Наука Найден способ повысить эффективность вакцины от туберкулёза В наше время специалисты разработывают методы повышения эффективности вакцины. Ученые из США сделали большой прорыв в этом направлении.

Общество Обнародовано видео новогоднего обращения президента Путина На YouTube-канале «России-24» опубликовано новогоднее поздравление Владимира Путина, которое было показано в эфире на дальневосточные регионы.