Экономика
РБКПенсионный фонд напомнил об индексации пенсий с 1 января
С 1 января 2020 года страховые пенсии индексируются на 6,6%, что выше показателя прогнозной инфляции по итогам 2019 года. В результате индексации пенсия большинства неработающих пенсионеров вырастет не менее чем на 1 тыс. руб. в месяц. Ее средний размер составит 16,5 тыс. руб.
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Армия и оружие
ВС Ирака опровергли информацию об авиаударе по окрестностям Багдада
Командование иракской армии опровергло информацию об авиаударе по району эль-Таджи к северу от Багдада.
Общество
Зеленский отчитался о своих доходах
Президент Украины Владимир Зеленский задекларировал доход, полученный от студии «Квартал 95».
Политика
Власти Ирана пообещали отомстить за убийство генерала Сулеймана
Высший руководитель Ирана Али Хаменеи прокомментировал убийство генерала Касима Сулеймана. Он заявил, что США грозит «жесткая месть».
Общество
Правительство обнародовало план законопроектной работы на 2020 год
Правительства России обнародовало план законопроектной деятельности на 2020 год.
Экономика
Нафтогаз раскрыл детали соглашения с Газпромом по судебным искам
До конца месяца Нафтогаз и Газпром должны сообщить Стокгольмскому арбитражу о заключении мирового соглашения и взаимном отзыве исков, сообщила пресс-служба украинской компании.
Культура
Макаревич рассказал о полных залах поклонников на Украине
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал о своём гастрольном туре по городам Украины.
Кино
Фильм «Холоп» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей
Фильм "Холоп" режиссера Клима Шипенко заработал в российском прокате с момента выхода на широкие экраны 26 декабря более 1 млрд рублей.
Происшествия
Во Владивостоке задержали мужчину, прокалывавшего колеса машин
Единоборства
Макгрегор может заменить Фергюсона в бою с Нурмагомедовым
Музыка
«Ленинград» воссоединится ради выступления на Coachella
Группа "Ленинград" воссоединится, чтобы выступить на калифорнийском фестивале Coachella. Об этом сообщается на сайте мероприятия.
Политика
В 2017 году Трамп пропустил звонок Владимира Путина
В 2017 году президент США Дональд Трамп ругался на директора разведывательного правления министерства обороны США Майкла Флинна и на высокопоставленных сотрудников Белого дома из-за того, что они не сообщили ему о звонке президента Российской Федерации Владимира Путина.
Происшествия
В Одессе женщина скалкой убила бывшего супруга в новогоднюю ночь
В новогоднюю ночь жительница Одессы скалкой убила своего бывшего мужа в разгар ссоры.
Космос
Астрономы сняли гибель временного спутника Земли
Новая находка Патрика Шобера (Patrick Shober) и его коллег из австралийского Университета Кертин указывает на еще одну потенциальную «временную мини-луну», гибель которой была заснята 22 августа 2016 года сразу шестью камерами Desert Fireball Network.
Энергетика
Болгария начала получать российский газ из «Турецкого потока»
Спорт
WADA назначило размер ежегодного взноса России в 2020 году
Сумма обязательного взноса России в бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA) на 2020 год составит более $1 млн.
Энергетика
ТАСС: РФ и Белоруссия нашли временный вариант для поставок нефти
На время переговоров между Белоруссией и РФ белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут снабжаться нефтью из ресурсов независимых поставщиков, сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в правительственных кругах РФ.
Гаджеты
Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона
Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона, которая приводит к сокращению ресурса аккумуляторной батареи.
Гаджеты
Утечка указывает, что i9 10900K будет на 30% быстрее i9 9900K
В этом году ожидается выход нового высокопроизводительного процессора для настольных PC Intel Core i9 10900K.
Игры
S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4
На странице официального сайта Unreal Engine, где перечисляют проекты, которые выйдут на одноименном движке четвертого поколения в ближайшие годы, появилась запись о игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Позже игра GSC Game World была удалена из списка, сообщает dtf.ru.
Политика
В Совфеде прокомментировали отказ Дуды ехать в Израиль из-за Путина
Дуда не примет участие в World Holocaust Forum в Израиле из-за присутствия на нем президента России Владимира Путина, сообщило ранее одно из крупнейших польских изданий Gazeta Wyborcza.
Политика
Пушков ответил на слова Трампа об убийстве Сулеймани
Член Совета Федерации России Алексей Пушков прокомментировал слова американского президента Дональда Трампа об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани.
Армия и оружие
Маршал Халифа Хафтар объявил в Ливии джихад и всеобщую мобилизацию
Политика
Сайт для призывников в США рухнул из-за опасений Третьей мировой войны
Сайт призывной службы (Selective Service System) США оказался недоступен на фоне спекуляций в Интернете о возможности начала Третьей мировой войны после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.
Культура
На Первом канале рассказали, как «правильно» смотреть «Союз спасения»
Первый канал выпустил сразу несколько передач о том, как стоит оценивать так называемый декабризм.
Технологии
В Microsoft прокомментировали скорое прекращение поддержки Windows 7
Предстоящее прекращение поддержки Windows 7 позволит компании сосредоточить силы на более современной операционной системе Windows 10, рассказали представители Microsoft в России 4 января РИА Новости.
Происшествия
СК начал проверку из-за избиения врачом женщины с ребенком в Приморье
Следователи в Приморском крае организовали доследственную проверку после публикации в СМИ информации о том, что в одном из медучреждений Уссурийска врач-стоматолог избил женщину и ее ребенка.
Общество
Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах
Поправки в правила дорожного движения, в которых скорректирован список предъявляемых сотрудникам ГИБДД документов, вступил в силу 2 января.