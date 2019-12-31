Экономика

РБКРБКПенсионный фонд напомнил об индексации пенсий с 1 января

С 1 января 2020 года страховые пенсии индексируются на 6,6%, что выше показателя прогнозной инфляции по итогам 2019 года. В результате индексации пенсия большинства неработающих пенсионеров вырастет не менее чем на 1 тыс. руб. в месяц. Ее средний размер составит 16,5 тыс. руб.
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Пенсионный фонд рассказал об индексации пенсий в 2020 году

Город24вчера в 15:59

Минимальный размер оплаты труда вырастет с 1 января

RT на русском31.12.19 в 21:58

Пенсии в России с 1 января вырастут на 6,6%

ТАСС31.12.19 в 16:06

С сегодняшнего дня в России проиндексируют пенсии по старости — на 6,6%

Эхо Москвы31.12.19 в 17:08

В России выросли страховые пенсии

Российская газета31.12.19 в 16:20

Пенсии в России выросли с первого января

РЕН ТВ31.12.19 в 16:15

В России повысили пенсии

Lenta.ru31.12.19 в 17:36
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Армия и оружие

ВС Ирака опровергли информацию об авиаударе по окрестностям Багдада

Командование иракской армии опровергло информацию об авиаударе по району эль-Таджи к северу от Багдада.
iReactor 03:29
Общество

Зеленский отчитался о своих доходах

Президент Украины Владимир Зеленский задекларировал доход, полученный от студии «Квартал 95».
RT на русском вчера в 13:24
Политика

Власти Ирана пообещали отомстить за убийство генерала Сулеймана

Высший руководитель Ирана Али Хаменеи прокомментировал убийство генерала Касима Сулеймана. Он заявил, что США грозит «жесткая месть».
Мойка78 вчера в 01:14
Общество

Правительство обнародовало план законопроектной работы на 2020 год

Правительства России обнародовало план законопроектной деятельности на 2020 год.
Газета.Ru 03:42
Экономика

Нафтогаз раскрыл детали соглашения с Газпромом по судебным искам

До конца месяца Нафтогаз и Газпром должны сообщить Стокгольмскому арбитражу о заключении мирового соглашения и взаимном отзыве исков, сообщила пресс-служба украинской компании.
Взгляд.ру 03:45
Общество

Энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС отключился из-за срабатывания защиты

РИА Новости 02:25
Культура

Макаревич рассказал о полных залах поклонников на Украине

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал о своём гастрольном туре по городам Украины.
News.ru 01:32
Кино

Фильм «Холоп» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей

Фильм "Холоп" режиссера Клима Шипенко заработал в российском прокате с момента выхода на широкие экраны 26 декабря более 1 млрд рублей.
Газета.Ru 02:15
Происшествия

Во Владивостоке задержали мужчину, прокалывавшего колеса машин

Российская газета вчера в 20:47
Единоборства

Макгрегор может заменить Фергюсона в бою с Нурмагомедовым

ProstoProSport 00:11
Музыка

«Ленинград» воссоединится ради выступления на Coachella

Группа "Ленинград" воссоединится, чтобы выступить на калифорнийском фестивале Coachella. Об этом сообщается на сайте мероприятия.
РЕН ТВ вчера в 06:08
Политика

В 2017 году Трамп пропустил звонок Владимира Путина

В 2017 году президент США Дональд Трамп ругался на директора разведывательного правления министерства обороны США Майкла Флинна и на высокопоставленных сотрудников Белого дома из-за того, что они не сообщили ему о звонке президента Российской Федерации Владимира Путина.
REGNUM 00:17
Происшествия

В Одессе женщина скалкой убила бывшего супруга в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь жительница Одессы скалкой убила своего бывшего мужа в разгар ссоры.
Газета.Ru 01:54
Космос

Астрономы сняли гибель временного спутника Земли

Новая находка Патрика Шобера (Patrick Shober) и его коллег из австралийского Университета Кертин указывает на еще одну потенциальную «временную мини-луну», гибель которой была заснята 22 августа 2016 года сразу шестью камерами Desert Fireball Network.
Naked Science 26.12.19 в 19:01
Энергетика

Болгария начала получать российский газ из «Турецкого потока»

РИА Новости 01 января в 00:45
Спорт

WADA назначило размер ежегодного взноса России в 2020 году

Сумма обязательного взноса России в бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA) на 2020 год составит более $1 млн.
Известия 03:15
Происшествия

При пожаре в частном доме на Ставрополье погибли три человека

ТАСС вчера в 19:08
Энергетика

ТАСС: РФ и Белоруссия нашли временный вариант для поставок нефти

На время переговоров между Белоруссией и РФ белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут снабжаться нефтью из ресурсов независимых поставщиков, сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в правительственных кругах РФ.
Аргументы и Факты вчера в 10:53
Гаджеты

Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона

Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона, которая приводит к сокращению ресурса аккумуляторной батареи.
UfaTime.ru вчера в 16:10
Гаджеты

Утечка указывает, что i9 10900K будет на 30% быстрее i9 9900K

В этом году ожидается выход нового высокопроизводительного процессора для настольных PC Intel Core i9 10900K.
Игромания.ру 02 января в 02:19
Игры

S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4

На странице официального сайта Unreal Engine, где перечисляют проекты, которые выйдут на одноименном движке четвертого поколения в ближайшие годы, появилась запись о игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Позже игра GSC Game World была удалена из списка, сообщает dtf.ru.
Матч ТВ 02 января в 05:12
Политика

В Совфеде прокомментировали отказ Дуды ехать в Израиль из-за Путина

Дуда не примет участие в World Holocaust Forum в Израиле из-за присутствия на нем президента России Владимира Путина, сообщило ранее одно из крупнейших польских изданий Gazeta Wyborcza.
РИА Новости вчера в 11:06
Политика

Пушков ответил на слова Трампа об убийстве Сулеймани

Член Совета Федерации России Алексей Пушков прокомментировал слова американского президента Дональда Трампа об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани.
ФАН 02:09
Происшествия

Летевший из Тюмени в Петербург самолет экстренно сел в Перми

Интерфакс 01:59
Армия и оружие

Маршал Халифа Хафтар объявил в Ливии джихад и всеобщую мобилизацию

Вести.Ru вчера в 17:34
Политика

Сайт для призывников в США рухнул из-за опасений Третьей мировой войны

Сайт призывной службы (Selective Service System) США оказался недоступен на фоне спекуляций в Интернете о возможности начала Третьей мировой войны после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.
Экономика сегодня 03:52
Культура

На Первом канале рассказали, как «правильно» смотреть «Союз спасения»

Первый канал выпустил сразу несколько передач о том, как стоит оценивать так называемый декабризм.
BFM.ru 01:30
Технологии

В Microsoft прокомментировали скорое прекращение поддержки Windows 7

Предстоящее прекращение поддержки Windows 7 позволит компании сосредоточить силы на более современной операционной системе Windows 10, рассказали представители Microsoft в России 4 января РИА Новости.
REGNUM 00:07
Происшествия

СК начал проверку из-за избиения врачом женщины с ребенком в Приморье

Следователи в Приморском крае организовали доследственную проверку после публикации в СМИ информации о том, что в одном из медучреждений Уссурийска врач-стоматолог избил женщину и ее ребенка.
РБК вчера в 22:16
Общество

Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах

Поправки в правила дорожного движения, в которых скорректирован список предъявляемых сотрудникам ГИБДД документов, вступил в силу 2 января.
Lenta.ru 02 января в 04:31
Как работают Яндекс.Новости?
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