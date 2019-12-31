С 1 января 2020 года страховые пенсии индексируются на 6,6%, что выше показателя прогнозной инфляции по итогам 2019 года. В результате индексации пенсия большинства неработающих пенсионеров вырастет не менее чем на 1 тыс. руб. в месяц. Ее средний размер составит 16,5 тыс. руб.

Пенсионный фонд напомнил об индексации пенсий с 1 января

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