Экономика
РБКПенсионный фонд напомнил об индексации пенсий с 1 января
С 1 января 2020 года страховые пенсии индексируются на 6,6%, что выше показателя прогнозной инфляции по итогам 2019 года. В результате индексации пенсия большинства неработающих пенсионеров вырастет не менее чем на 1 тыс. руб. в месяц. Ее средний размер составит 16,5 тыс. руб.
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С 1 января на очередные полгода увеличивается пенсионный возраст
Комсомольская правда01 января в 09:47
МРОТ, пенсии и пособия. Что изменится в жизни россиян с января 2020 года?
Аргументы и Факты30.12.19 в 16:01
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Энергетика
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Белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) ОАО «Нафтан» и Мозырский констатируют отсутствие контрактов с российскими нефтяными компаниями на поставку нефти и прекращение поставок сырья с 1 января 2020 года.
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Зарплаты сотрудников бюджетных организаций проиндексированы с 1 января
С 1 января зарплаты сотрудников столичных бюджетных, казенных и автономных учреждений были проиндексированы на 5,6 процента.
Экономика
Богатеющие компании Петербурга поделились «мрачными прогнозами»
Наибольший интерес исследователей вызвал видимый парадокс — большинство в 2/3 компаний (чего не наблюдалось в предыдущих опросах) указывают на увеличение (умеренный или быстрый рост) своей выручки и прибыли в последние два месяца; и то же большинство в 2/3 отмечает ухудшение экономической ситуации в стране и ожидает еще большего ухудшения в будущем.
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Мадуро объявил о продаже венесуэльской нефти за криптовалюту
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На Урале тысячную купюру выставили на продажу за семь миллионов рублей
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Технологии
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Эксперты заявили, что Трамп лично приказал продлить блокировку военной помощи Украине
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Игры
S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4
На странице официального сайта Unreal Engine, где перечисляют проекты, которые выйдут на одноименном движке четвертого поколения в ближайшие годы, появилась запись о игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Позже игра GSC Game World была удалена из списка, сообщает dtf.ru.
Общество
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Армия и оружие
NI включил морскую пехоту России в пятерку лучших в мире
Происшествия
В Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве Шеремета
Следователи в Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета с участием подозреваемой, детским врачом Юлией Кузьменко, передает в пятницу сайт телеканал "Громадське ТВ" (Общественное ТВ).
Армия и оружие
В NI рассуждают: Сколько лет прослужат истребители 4-го поколения
Американский журнал The National Interest рассуждает на предмет того, сколько ещё военно-воздушным силам стран мира прослужат истребители 4-го поколения при учёте того, что истребители пятого поколения появляются на вооружении всё большего числа стран (в том числе и импортируемые американские F-35).
Хоккей
Сборная России по хоккею уверенно победила Швейцарию в полуфинале МЧМ
Происшествия
Авиакатастрофа Ан-12 в Судане унесла жизни 18 человек
Общество
Госканалы отключили лайки под новогодним обращением Путина
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Корейский премиум-бренд Genesis показал первые официальные изображения первого в своей истории кроссовера GV80.
Политика
Греция, Израиль и Кипр подпишут соглашение о строительстве газопровода
Сегодня вечером министры энергетики Греции, Израиля и Кипра подпишут межгосударственное соглашение о совместной реализации проекта по строительству Восточно-Средиземноморского газопровода (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt - EastMed).
Технологии
Названы 5 самых полезных для водителей бесплатных мобильных приложений
Эксперты интернет-портала «АвтоВзгляд» выбрали 5 наиболее полезных водителю бесплатных сервисов, доступных для смартфонов.
Футбол
Жардим объяснил свою отставку из «Монако»
После Рождества Петров позвал меня к себе и сообщил, что президент «Монако» принял мою отставку по его просьбе, — заявил Жардим.
Политика
Поклонская раскритиковала обращение «опухшего от пьянок» Порошенко
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Агаларов назвал низкие пенсии и зарплаты россиян преградой росту ВВП
Агаларов отметил, что и зарплаты у россиян невысокие.