Экономика

РБКРБКПенсионный фонд напомнил об индексации пенсий с 1 января

С 1 января 2020 года страховые пенсии индексируются на 6,6%, что выше показателя прогнозной инфляции по итогам 2019 года. В результате индексации пенсия большинства неработающих пенсионеров вырастет не менее чем на 1 тыс. руб. в месяц. Ее средний размер составит 16,5 тыс. руб.
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В России увеличились пенсии на 6,6%

Pravda.Ruвчера в 01:28

Пенсии за два года вырастут в среднем на 11,5 процента

Российская газетавчера в 00:00

Что изменится в новом году

Медиа-Центр 35media.ru31.12.19 в 02:49

Пенсии в России с 1 января вырастут на 6,6%

ТАСС31.12.19 в 16:06

Пенсии в России выросли с первого января

РЕН ТВ31.12.19 в 16:15

С 1 января на очередные полгода увеличивается пенсионный возраст

Комсомольская правда01 января в 09:47

МРОТ, пенсии и пособия. Что изменится в жизни россиян с января 2020 года?

Аргументы и Факты30.12.19 в 16:01
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Энергетика

НПЗ в Белоруссии заявили о прекращении поставок нефти из России

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) ОАО «Нафтан» и Мозырский констатируют отсутствие контрактов с российскими нефтяными компаниями на поставку нефти и прекращение поставок сырья с 1 января 2020 года.
Коммерсантъ 02:27
Политика

МИД РФ назвал убийство Сулеймани «авантюрным шагом»

Москва расценивает убийство иранского генерала Касема Сулеймани как авантюрный шаг, который приведет к росту напряженности во всем регионе.
BFM.ru 03:03
Общество

Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей

РИА Новости 01 января в 12:32
Общество

Зарплаты сотрудников бюджетных организаций проиндексированы с 1 января

С 1 января зарплаты сотрудников столичных бюджетных, казенных и автономных учреждений были проиндексированы на 5,6 процента.
Вечерняя Москва вчера в 01:09
Экономика

Богатеющие компании Петербурга поделились «мрачными прогнозами»

Наибольший интерес исследователей вызвал видимый парадокс — большинство в 2/3 компаний (чего не наблюдалось в предыдущих опросах) указывают на увеличение (умеренный или быстрый рост) своей выручки и прибыли в последние два месяца; и то же большинство в 2/3 отмечает ухудшение экономической ситуации в стране и ожидает еще большего ухудшения в будущем.
РБК Санкт-Петербург 02:39
Экономика

Мадуро объявил о продаже венесуэльской нефти за криптовалюту

Мадуро заявлял, что Petro обеспечена национальными запасами нефти, бензина, золота и алмазов.
РБК вчера в 21:38
Общество

На Урале тысячную купюру выставили на продажу за семь миллионов рублей

РИА Новости вчера в 21:13
Кино

СМИ рассказали о сюжете нового фильма о Гарри Поттере

Портал We Got This Covered рассказал о сюжете следующего фильма о волшебнике Гарри Поттере, который будет сиквелом первых восьми частей франшизы.
Ореанда-Новости 31.12.19 в 03:17
Финансы

Рубль дорожает относительно доллара и евро

Курс доллара к рублю уменьшился на 15 копеек до 61,83 рубля. Курс евро также снизился на 43 копейки и достиг 69,04 рубля, пишет РИА Новости.
Вести.Ru 02:22
Технологии

Microsoft через две недели прекратит поддержку Windows 7

Корпорация Microsoft через две недели прекратит поддержку операционной системы Windows 7. Финальной датой поддержки одной из самых популярных ОС в мире назван вторник, 14 января.
UfacityNews.ru 01 января в 16:01
Политика

Эксперты заявили, что Трамп лично приказал продлить блокировку военной помощи Украине

Административно-бюджетное управление (АБУ) Белого дома в конце августа 2019 года получило прямое распоряжение президента США Дональда Трампа снова отсрочить выделение военной помощи Украине в размере $391 млн.
ТАСС вчера в 19:04
Происшествия

Горящий мужчина упал с крыши дома на прохожую в Петербурге

Горящий мужчина упал с крыши трехэтажного дома на проходившую мимо женщину в Санкт-Петербурге.
Известия вчера в 13:17
Происшествия

Во Владивостоке хулиган проколол колеса машин скорой помощи

РИА Новости вчера в 22:17
Игры

S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4

На странице официального сайта Unreal Engine, где перечисляют проекты, которые выйдут на одноименном движке четвертого поколения в ближайшие годы, появилась запись о игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Позже игра GSC Game World была удалена из списка, сообщает dtf.ru.
Матч ТВ вчера в 05:12
Музыка

Шнуров посвятил стих шоу «Голос»: «Жаль, что он не сын Алсу»

Pravda.Ru 00:41
Общество

Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе

РИА Новости 01:29
Происшествия

На Ярославском шоссе у 18-летнего москвича угнали Rolls-Royce Ghost

ТАСС 02:25
Армия и оружие

NI включил морскую пехоту России в пятерку лучших в мире

РИА Новости вчера в 23:23
Происшествия

В Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве Шеремета

Следователи в Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета с участием подозреваемой, детским врачом Юлией Кузьменко, передает в пятницу сайт телеканал "Громадське ТВ" (Общественное ТВ).
РИА Новости 03:30
Армия и оружие

В NI рассуждают: Сколько лет прослужат истребители 4-го поколения

Американский журнал The National Interest рассуждает на предмет того, сколько ещё военно-воздушным силам стран мира прослужат истребители 4-го поколения при учёте того, что истребители пятого поколения появляются на вооружении всё большего числа стран (в том числе и импортируемые американские F-35).
Военное обозрение 01 января в 05:18
Хоккей

Сборная России по хоккею уверенно победила Швейцарию в полуфинале МЧМ

iReactor вчера в 09:10
Происшествия

Авиакатастрофа Ан-12 в Судане унесла жизни 18 человек

РБК вчера в 16:23
Общество

Госканалы отключили лайки под новогодним обращением Путина

Государственные телеканалы «Первый канал» и «Россия 24» скрыли счетчики лайков и дизлайков и отключили комментарии в YouTube к ролику с новогодним поздравлением президента России Владимира Путина, пишет в своем Telegram-канале журналист «Эха Москвы» Александр Плющев.
Полит.ру 01:57
Авто

Официальные изображения кроссовера Genesis GV80 показал Genesis

Корейский премиум-бренд Genesis показал первые официальные изображения первого в своей истории кроссовера GV80.
Автоновости дня 01 января в 14:51
Политика

Греция, Израиль и Кипр подпишут соглашение о строительстве газопровода

Сегодня вечером министры энергетики Греции, Израиля и Кипра подпишут межгосударственное соглашение о совместной реализации проекта по строительству Восточно-Средиземноморского газопровода (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt - EastMed).
Российская газета вчера в 06:56
Общество

Жена онколога Павленко прокомментировала прощальное письмо мужа

РИА Новости 00:52
Технологии

Названы 5 самых полезных для водителей бесплатных мобильных приложений

Эксперты интернет-портала «АвтоВзгляд» выбрали 5 наиболее полезных водителю бесплатных сервисов, доступных для смартфонов.
OAnews вчера в 12:43
Футбол

Жардим объяснил свою отставку из «Монако»

После Рождества Петров позвал меня к себе и сообщил, что президент «Монако» принял мою отставку по его просьбе, — заявил Жардим.
Матч ТВ 03:01
Политика

Поклонская раскритиковала обращение «опухшего от пьянок» Порошенко

Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская прокомментировала новогоднее обращение экс-президента Украины Петра Порошенко, обвинив бывшего главу государства в попытке расколоть страну.
РИА Новости вчера в 18:17
Экономика

Агаларов назвал низкие пенсии и зарплаты россиян преградой росту ВВП

Агаларов отметил, что и зарплаты у россиян невысокие.
РБК вчера в 09:35
Как работают Яндекс.Новости?
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