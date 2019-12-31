Экономика

РБКРБКПенсионный фонд напомнил об индексации пенсий с 1 января

С 1 января 2020 года страховые пенсии индексируются на 6,6%, что выше показателя прогнозной инфляции по итогам 2019 года. В результате индексации пенсия большинства неработающих пенсионеров вырастет не менее чем на 1 тыс. руб. в месяц. Ее средний размер составит 16,5 тыс. руб.
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Пенсии в России с 1 января вырастут на 6,6%

ТАСС31.12.19 в 16:06

Пенсии за два года вырастут в среднем на 11,5 процента

Российская газетавчера в 00:00

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут на 6,6% с 1 января 2020 года

Комсомольская правда31.12.19 в 23:39

В России увеличились пенсии на 6,6%

Pravda.Ruвчера в 01:28

Пенсии в России выросли с первого января

РЕН ТВ31.12.19 в 16:15

МРОТ, пенсии и пособия. Что изменится в жизни россиян с января 2020 года?

Аргументы и Факты30.12.19 в 16:01

Дайджест Банки.ру: что случится с вашими финансами в январе

Банки.ру30.12.19 в 16:01
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Политика

Греция, Израиль и Кипр подпишут соглашение о строительстве газопровода

Сегодня вечером министры энергетики Греции, Израиля и Кипра подпишут межгосударственное соглашение о совместной реализации проекта по строительству Восточно-Средиземноморского газопровода (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt - EastMed).
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Пентагон подтвердил гибель иранского генерала Сулеймани

Иранский генерал-майор Касем Сулеймани — командующий элитным подразделением КСИР — был убит в результате авиаудара США в Багдаде.
РБК вчера в 22:09
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Сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира

В четвертьфинале молодежного чемпионата мира сборная России по хоккею уверенно обыграла Швейцарию со счетом 3:1.
Свободная Пресса вчера в 09:04
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Глава ФЛГР: Большунов и Устюгов замечательно выступили на «Тур де Ски»

РИА Новости 01 января в 07:59
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Новые средства десантирования начали поступать в ВДВ

Парашютно-бесплатформенные системы ПБС-950У и ПБС-955 для десантирования боевой техники начали поступать в Воздушно-десантные войска РФ.
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Газета.Ru вчера в 13:46
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Врачи рассказали, что происходит с организмом женщин после 40 лет.
ГлавУфа вчера в 07:30
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Падение горящего мужчины на прохожую в Петербурге попало на видео

Момент падения горящего мужчины на прохожую в Санкт-Петербурге попало на камеры видеонаблюдения.
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Дочь Ларисы Гузеевой показала своего возлюбленного

В канун Нового года дочь Ларисы Гузеевой показала своим подписчикам в Instagram нового бойфренда, опубликовав фотографию с возлюбленным.
Актуальные Новости вчера в 05:19
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«Барселона» планирует продать Семеду за € 50 млн

Сине-гранатовые планируют выручить за счёт продажи португальца € 50 млн, сообщает Sport.es.
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Общество

В России 99 человек стали миллионерами по итогам новогодней лотереи

В новогодней лотерее в РФ помимо 1 миллиарда рублей, который выиграл билет из Москвы, были разыграны призы по 1 миллиону рублей - их получат 99 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Столото".
РИА Новости вчера в 01:32
Политика

Поклонская раскритиковала обращение «опухшего от пьянок» Порошенко

Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская прокомментировала новогоднее обращение экс-президента Украины Петра Порошенко, обвинив бывшего главу государства в попытке расколоть страну.
РИА Новости вчера в 18:17
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Стоит отметить, что нашлись и те, кто встал на сторону телеведущей, посчитав, что внешний вид не имеет никакого значения.
NewInform вчера в 07:15
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НХЛ. Кучеров принес «Тампе» победу над «Монреалем»

Вести.Ru 00:10
Общество

Нидерланды официально отказались от названия «Голландия»

Название "Голландия" с 1 января 2020 года официально перестало существовать в качестве обозначения государства Нидерланды, сообщает радиостанция NOS.
РИА Новости 01 января в 21:41
Общество

Милонов предложил учить школьников пользоваться пиротехникой

Милонов предложил перед зимними каникулами не только рассказывать школьникам о правилах использования пиротехники, но и проводить наглядные уроки со специалистами, которые бы демонстрировали безопасные запуски салютов.
РБК 00:09
Шоу-бизнес

Бывшая жена Дмитрия Пескова снялась голой в ванне

44-летняя экс-супруга пресс-секретаря президента России остро отреагировала на слова Ксении Собчак о том, что оголяться после 40 — вызывающе.
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Зарплаты сотрудников бюджетных организаций проиндексированы с 1 января

С 1 января зарплаты сотрудников столичных бюджетных, казенных и автономных учреждений были проиндексированы на 5,6 процента.
Вечерняя Москва вчера в 01:09
Космос

Астрономы назвали день, когда Солнце максимально приблизится к Земле

Астрономы сообщили, что 5 января текущего года Солнце максимально приблизится к Земле.
Vevby.ru вчера в 23:39
Политика

Трамп призвал Меркель и Макрона выделять деньги Украине

В ходе новогоднего обращения президент Соединённых Штатов Дональд Трамп призвал французского лидера Эмманюэля Макрона и «хорошую женщину» канцлера Германии Ангелу Меркель больше помогать Украине.
Комсомольская правда вчера в 05:03
Наука

Ледниковые озёра в Гималаях могут затопить ближайшие поселения

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Армия и оружие

Die Welt: Германия и Франция исключили Польшу из военных проектов

«Варшава с радостью приняла бы участие в совместном проекте по строительству нового танка, но Германия и Франция предпочитают осуществлять проект самостоятельно», — пишет Die Welt.
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Шоу-бизнес

Дочь Романа Абрамовича шокировала поклонников смелым нарядом

Дочь Романа Абрамовича Софья привела в изумление подписчиков, сфотографировавшись в коротком красном платье.
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Общество

Большинству переданных Киеву пленных оказалось некуда идти

Большинство освобожденных в процессе обмена пленными в Донбассе, которых самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики вернули Украине, не могут выписать из больницы, у них нет жилья, заявил в четверг на брифинге заместитель главврача киевской клинической больницы Феофании Андрей Строкань.
РИА Новости вчера в 14:04
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Авиакатастрофа Ан-12 в Судане унесла жизни 18 человек

РБК вчера в 16:23
Армия и оружие

Боевые пуски ракет С-400 пройдут в августе под Астраханью

«Расчёты С-400, дислоцированные в регионах Поволжья, в августе 2020 года проведут учение с боевыми пусками ракет на полигоне Ашулук», — цитирует ТАСС пресс-службу Центрального военного округа.
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Общество

В МЧС предложили законопроект об обязательной эвакуации из зон ЧС

Как напоминает ТАСС, ранее глава ведомства Евгений Зиничев отметил, что во время наводнения в Амурской области этим летом местные жители отказывались от эвакуации, что осложняло работу спасателям.
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Глава UFC: многие верят, что Фергюсон победит Нурмагомедова

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«Челси» упустил победу над «Брайтоном»

«Челси» после 21 матча занимает 4 позицию в Английской премьер-лиге (АПЛ), в активе столичной команды 36 очков.
ГЛАС.RU 01 января в 09:41
Космос

Для полётов в космос придётся впадать в спячку

Учёные из Европейского космического агентства (ESA) считают, что гибернация, она же спячка, может быть вполне подходящим способом осуществления долговременных пилотируемых экспедиций на далёкие планеты.
Популярная механика 30.12.19 в 19:02
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