С 1 января 2020 года страховые пенсии индексируются на 6,6%, что выше показателя прогнозной инфляции по итогам 2019 года. В результате индексации пенсия большинства неработающих пенсионеров вырастет не менее чем на 1 тыс. руб. в месяц. Ее средний размер составит 16,5 тыс. руб.

Пенсионный фонд напомнил об индексации пенсий с 1 января

Политика Греция, Израиль и Кипр подпишут соглашение о строительстве газопровода Сегодня вечером министры энергетики Греции, Израиля и Кипра подпишут межгосударственное соглашение о совместной реализации проекта по строительству Восточно-Средиземноморского газопровода (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt - EastMed).

Хоккей Сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира В четвертьфинале молодежного чемпионата мира сборная России по хоккею уверенно обыграла Швейцарию со счетом 3:1.

Шоу-бизнес Дочь Ларисы Гузеевой показала своего возлюбленного В канун Нового года дочь Ларисы Гузеевой показала своим подписчикам в Instagram нового бойфренда, опубликовав фотографию с возлюбленным.

Общество В России 99 человек стали миллионерами по итогам новогодней лотереи В новогодней лотерее в РФ помимо 1 миллиарда рублей, который выиграл билет из Москвы, были разыграны призы по 1 миллиону рублей - их получат 99 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Столото".

Политика Поклонская раскритиковала обращение «опухшего от пьянок» Порошенко Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская прокомментировала новогоднее обращение экс-президента Украины Петра Порошенко, обвинив бывшего главу государства в попытке расколоть страну.

Шоу-бизнес Дана Борисова ужаснула подписчиков внешним видом Стоит отметить, что нашлись и те, кто встал на сторону телеведущей, посчитав, что внешний вид не имеет никакого значения.

Общество Нидерланды официально отказались от названия «Голландия» Название "Голландия" с 1 января 2020 года официально перестало существовать в качестве обозначения государства Нидерланды, сообщает радиостанция NOS.

Общество Милонов предложил учить школьников пользоваться пиротехникой Милонов предложил перед зимними каникулами не только рассказывать школьникам о правилах использования пиротехники, но и проводить наглядные уроки со специалистами, которые бы демонстрировали безопасные запуски салютов.

Политика Трамп призвал Меркель и Макрона выделять деньги Украине В ходе новогоднего обращения президент Соединённых Штатов Дональд Трамп призвал французского лидера Эмманюэля Макрона и «хорошую женщину» канцлера Германии Ангелу Меркель больше помогать Украине.

Общество Большинству переданных Киеву пленных оказалось некуда идти Большинство освобожденных в процессе обмена пленными в Донбассе, которых самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики вернули Украине, не могут выписать из больницы, у них нет жилья, заявил в четверг на брифинге заместитель главврача киевской клинической больницы Феофании Андрей Строкань.

Общество В МЧС предложили законопроект об обязательной эвакуации из зон ЧС Как напоминает ТАСС, ранее глава ведомства Евгений Зиничев отметил, что во время наводнения в Амурской области этим летом местные жители отказывались от эвакуации, что осложняло работу спасателям.

Футбол «Челси» упустил победу над «Брайтоном» «Челси» после 21 матча занимает 4 позицию в Английской премьер-лиге (АПЛ), в активе столичной команды 36 очков.