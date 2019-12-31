Экономика
РБКПенсионный фонд напомнил об индексации пенсий с 1 января
С 1 января 2020 года страховые пенсии индексируются на 6,6%, что выше показателя прогнозной инфляции по итогам 2019 года. В результате индексации пенсия большинства неработающих пенсионеров вырастет не менее чем на 1 тыс. руб. в месяц. Ее средний размер составит 16,5 тыс. руб.
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Пенсии неработающих пенсионеров вырастут на 6,6% с 1 января 2020 года
Комсомольская правда31.12.19 в 23:39
МРОТ, пенсии и пособия. Что изменится в жизни россиян с января 2020 года?
Аргументы и Факты30.12.19 в 16:01
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