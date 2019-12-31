Экономика

РБКРБКПенсионный фонд напомнил об индексации пенсий с 1 января

С 1 января 2020 года страховые пенсии индексируются на 6,6%, что выше показателя прогнозной инфляции по итогам 2019 года. В результате индексации пенсия большинства неработающих пенсионеров вырастет не менее чем на 1 тыс. руб. в месяц. Ее средний размер составит 16,5 тыс. руб.
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Единовременную выплату в размере пяти тысяч рублей получат пенсионеры

Primpress.ru11:30

Пенсии за два года вырастут в среднем на 11,5 процента

Российская газета00:00

Пенсии в России с 1 января вырастут на 6,6%

ТАСС31.12.19 в 16:06

С сегодняшнего дня в России проиндексируют пенсии по старости — на 6,6%

Эхо Москвы31.12.19 в 17:08

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ПРАЙМ31.12.19 в 16:16

Пенсии в России выросли с первого января

РЕН ТВ31.12.19 в 16:15

Минимальный размер оплаты труда вырастет с 1 января

RT на русском31.12.19 в 21:58
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Большунов выиграл в гонке преследования в рамках «Тур де Ски»

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RT на русском 14:31
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В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
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Добыча нефти в России в 2019 году, по данным ЦДУ ТЭК, составила 560,2 млн тонн, что выше уровней 2017 и 2018 годов, когда она находилась на максимуме с начала постсоветских времен - 549 и 556 млн тонн.
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Полина Гагарина назвала своего личного победителя в шоу «Голос»

Певица Полина Гагарина, состоявшая в жюри шоу «Голос», назвала того, кто, по ее мнению, заслужил победу в проекте.
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Известная тайваньская газета сообщила, что AMD официально представит свою микроархитектуру Zen 3 следующего поколения на Международной выставке потребительской электроники CES 2020, которая начнётся на днях в Лас-Вегасе.
3DNews 01:55
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В СК назвали причину взрыва газа в жилом доме в Твери

К взрыву бытового газа в жилом доме в Твери, из-за которого пострадали два человека, привели нарушения при установке кухонного гарнитура.
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Кулушевски подписал контракт с «Ювентусом»

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Головин занял 90 место в рейтинге лучших игроков Лиги 1 в 2019 году

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин занял 90-е место в рейтинге лучших футболистов чемпионата Франции в 2019 году по версии Get French Football News.
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Бюджетный смартфон от Nokia стал еще дешевле

Во время февральской пресс-конференции компания HMD Global презентовала несколько устройств, среди которых был и смартфон Nokia 4.2.
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У побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 5,6

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у восточного побережья Японии, сообщает Геологическая служба США (USGS).
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Стоит отметить, что нашлись и те, кто встал на сторону телеведущей, посчитав, что внешний вид не имеет никакого значения.
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Политика

На Украине назначили руководителя по расследованиям дел Евромайдана

Руководителем отдела по расследованиям дел Евромайдана в Госбюро расследований Украины назначен Александр Буряк.
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В Судане заявили о гибели 18 человек в результате крушения самолёта

В результате крушения самолёта Ан-12 в регионе Дарфур на западе Судана погибли 18 человек, сообщает агентство Suna со ссылкой на официального представителя вооружённых сил страны.
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Посольство Украины возмутилось российским Крымом в британском журнале

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США ввели санкции против главы военного ведомства Кубы

Соединенные Штаты ввели визовые ограничения в отношении министра Революционных вооруженных сил Кубы Леопольдо Синтры Фриаса, а также двоих его детей.
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Астронавт NASA может установить рекорд для женщин в космосе

Известия вчера в 19:32
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Почти 100 россиян стали миллионерами по итогам новогодней лотереи

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Греция, Израиль и Кипр подпишут соглашение о строительстве газопровода

Сегодня вечером министры энергетики Греции, Израиля и Кипра подпишут межгосударственное соглашение о совместной реализации проекта по строительству Восточно-Средиземноморского газопровода (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt - EastMed).
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Что изменится в России для автомобилистов в 2020 году

Новые правила медосмотра, предполагающие ввод дополнительных анализов на хронический алкоголизм, должны были вступить в силу 22 ноября, но после того, как о многократном подорожании медсправки из-за них узнал Владимир Путин, Минздрав пообещал доработать «реформу» до 1 июля 2020 года.
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Принятие на вооружение ЗРК С-500 «Прометей» перенесли на десять лет

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