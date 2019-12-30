Экономика

РБКРБКПенсионный фонд напомнил об индексации пенсий с 1 января

С 1 января 2020 года страховые пенсии индексируются на 6,6%, что выше показателя прогнозной инфляции по итогам 2019 года. В результате индексации пенсия большинства неработающих пенсионеров вырастет не менее чем на 1 тыс. руб. в месяц. Ее средний размер составит 16,5 тыс. руб.
Читать в источнике
Комментировать17

Подробнее о событии

В России увеличились пенсии на 6,6%

Pravda.Ru01:28

Пенсии за два года вырастут в среднем на 11,5 процента

Российская газета00:00

МРОТ, пенсии и пособия. Что изменится в жизни россиян с января 2020 года?

Аргументы и Факты30.12.19 в 16:01

Пенсии в России с 1 января вырастут на 6,6%

ТАСС31.12.19 в 16:06

Что изменится в новом году

Медиа-Центр 35media.ru31.12.19 в 02:49

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут на 6,6% с 1 января 2020 года

Комсомольская правда31.12.19 в 23:39

Дайджест Банки.ру: что случится с вашими финансами в январе

Банки.ру30.12.19 в 16:01
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 21:31, Ашберн
Кино

В прокат вышел новый фильм Бондарчука «Вторжение»

RuNews24.ru 03:43
Армия и оружие

США заявили о причастности к обстрелу в Багдаде

В США подтвердили данные о том, что они нанесли удары по целям возле аэропорта в Ираке.
Газета.Ru 20:55
Политика

Трамп предостерег Эрдогана от иностранного вмешательства в Ливию

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Эрдоганом предупредил последнего, что вмешательство иностранного государства в дела Ливии лишь осложнит ситуацию в этой стране.
РБК 15:28
Происшествия

На Украине загорелся пассажирский поезд, следовавший в Херсон

Московский Комсомолец 16:38
Происшествия

Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео

В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения, которые сняли момент крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air.
РИА Новости 13:02
Шоу-бизнес

Дана Борисова ужаснула подписчиков внешним видом

Стоит отметить, что нашлись и те, кто встал на сторону телеведущей, посчитав, что внешний вид не имеет никакого значения.
NewInform 07:15
Хоккей

Швеция обыграла Чехию и вышла в полуфинал МЧМ

В четвертьфинальном поединке шведские хоккеисты обыграли команду Финляндии со счетом 5:0.
Газета.Ru 16:31
Происшествия

Во Владивостоке нескольким десяткам машин прокололи шины

Во Владивостоке на улице Калинина в ночь на 2 января неизвестные прокололи колёса нескольким десяткам машин.
ВЕСТИ: Приморье вчера в 22:20
Общество

Польские школьники устроили представление на тему Освенцима

РИА Новости 19:15
Здоровье

Ивановские волонтёры-медики стали лучшими в стране

«Волонтеры-медики» стали одной из крупнейших добровольческих организаций здравоохранения в Европе.
Кстати.News 12:39
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк обратилась к поклонникам

Как сообщает ToDay News Ufa, в Новогоднюю ночь в Инстаграм Анастасии Заворотнюк появился пост, в котором от имени актрисы и ее семьи, поклонников поздравили с праздником и пожелали добра, здоровья и благополучия.
ToDay News Ufa вчера в 05:31
Кино

Мини-сериал «Дракула» привёл зрителей в полный ужас

News.ru 16:19
Общество

Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после Нового года

Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после Нового года Жена Павла Воли пожаловалась подписчикам.
Экспресс газета вчера в 09:36
Общество

Боровшийся с раком онколог Павленко написал прощальное письмо

РИА Новости 12:01
Энергетика

Маудро: Венесуэла будет продавать нефть за криптовалюту

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Боливарианская республика будет продавать нефть за национальную криптовалюту петро.
RT на русском 20:31
Экономика

Экономика-2020: Учитесь выговаривать слово «девальвация»

Столкнуться придется вплотную с девальвацией (обесцениванием) рубля, дальнейшим падением реальных доходов населения, ростом инфляции, увеличением бедности.
Свободная Пресса 02:09
Финансы

Стал известен прогноз по курсу рубля в 2020 году

Рубль в начале 2020 года года может укрепиться, и находиться на уровне от 61 до 64 рублей за доллар, во втором полугодии возможно существенное ослабление курса российской валюты - до 66-69 руб. за доллар, считают опрошенные RNS аналитики.
Rambler News Service 31.12.19 в 03:01
Авто

Kia сертифицировала кроссовер Kia XCeed в России

Компания KIA расширила действующее Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на семейство KIA Ceed новым кроссовером XCeed.
Автоновости дня 31.12.19 в 00:09
Общество

Роспотребнадзор выявил около 7 тысяч партий аналогов снюса

Специалисты Роспотребнадзора выявили за 31 декабря и 1 января свыше восьми тысяч единиц никотиносодержащей продукции, в том числе аналога запрещенного в России снюса.
ФАН 03:19
Общество

Рассекречена информация о Нобелевской премии Солженицына

Lenta.ru 12:50
Общество

Названы самые популярные у россиян машины для покупки в кредит

В 2019 году россияне наиболее часто брали кредит на покупку автомобилей Lada, Kia, Huyndai, Skoda и Volkswagen.
RT на русском 19:30
Кино

Disney опубликовал тизер новинок 2020 года

Профиль 13:23
Происшествия

В Турции после побега экс-главы Nissan задержали нескольких человек

Несколько человек задержаны в Турции по делу о побеге из Японии бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона, сообщает в четверг телеканал NTV со ссылкой на источник в МВД страны.
РИА Новости 04:39
Футбол

Transfermarkt: «Кристал Пэлас» интересуется Азмуном

Форвард "Зенита" Сердар Азмун стал одной из трансферных целей "Кристал Пэлас", сообщает Transfermark.
Sport.ru 14:59
Общество

Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей

РИА Новости вчера в 12:32
Энергетика

Россия установила постсоветский рекорд по добыче нефти

Россия в 2019 году установила рекорд по объемам добычи нефти за весь постсоветский период. Об этом в четверг, 2 января, сообщает Bloomberg.
Известия 18:32
Экономика

В Госдуме видят разделение России на две экономики

Россия разделена на две экономики. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил депутат Госдумы Сергей Пантелеев (КПРФ).
REGNUM вчера в 21:37
Общество

В России вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах

В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
RT на русском 04:17
Музыка

Гагарина назвала своего победителя шоу «Голос»

Аргументы и Факты 17:54
Политика

Поклонская раскритиковала обращение «опухшего от пьянок» Порошенко

Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская прокомментировала новогоднее обращение экс-президента Украины Петра Порошенко, обвинив бывшего главу государства в попытке расколоть страну.
РИА Новости 18:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное