Экономика
РБКПенсионный фонд напомнил об индексации пенсий с 1 января
С 1 января 2020 года страховые пенсии индексируются на 6,6%, что выше показателя прогнозной инфляции по итогам 2019 года. В результате индексации пенсия большинства неработающих пенсионеров вырастет не менее чем на 1 тыс. руб. в месяц. Ее средний размер составит 16,5 тыс. руб.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
«К примеру, если страховая пенсия по инвалидности неработающего пенсионера на конец 2019-го составляет 10 137 руб., после индексации она увеличится на 669 руб. и составит 10 806 руб.»,— говорится в сообщении ПФР.Коммерсантъвчера в 04:36
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 18:28, Ашберн
Политика
Послы Польши и Израиля осудили шествие в честь Бандеры на Украине
Послы Польши и Израиля на Украине Бартош Цихоцкий и Йоэль Лион осудили факельное шествие в честь 111-й годовщины рождения идеолога украинского национализма Степана Бандеры, проведенное 1 января в украинских городах.
Авто
Официальные изображения кроссовера Genesis GV80 показал Genesis
Корейский премиум-бренд Genesis показал первые официальные изображения первого в своей истории кроссовера GV80.
Здоровье
Вирусная пневмония неизвестной этиологии распространяется в Китае
СМИ Китая заговорили о новой вспышке атипичной пневмонии, эпидемия которой унесла несколько лет назад более трехсот жизней.
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с автобусом в Нижегородской области
В результате погибли два человека, еще четыре человека пострадали. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Политика
Украинский министр: рефлексия на тему деоккупации Крыма поможет его вернуть
Дискуссия и рефлексия — путь к деоккупации Крыма, заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, 2 января сообщает Интерфакс-Украина.
Гаджеты
Названа предварительная цена на видеокарту Radeon RX 5600 XT
Политика
Хиллари Клинтон стала ректором университета в Белфасте
Политика
Греция, Израиль и Кипр подпишут соглашение о строительстве газопровода
Сегодня вечером министры энергетики Греции, Израиля и Кипра подпишут межгосударственное соглашение о совместной реализации проекта по строительству Восточно-Средиземноморского газопровода (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt - EastMed).
Здоровье
Врач рассказала, как не отравиться в новогодние праздники
Правильное приготовление пищи и знание особенностей некоторых продуктов в большинстве случаев помогут избежать отравления в новогодние праздники.
Происшествия
Число жертв крушения Ан-12 в Судане возросло до 18 человек
В результате крушения военного самолета Ан-12 в регионе Дарфур на западе Судана погибли 18 человек, включая семерых членов экипажа, трех судей и восемь гражданских лиц, сообщает информагентство СУНА со ссылкой на официального представителя вооруженных сил страны Амера Мухаммеда Ахмеда.
Общество
Первый канал отключил комментарии к новогоднему обращению Путина
Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканалы, такие как Первый канал и «Россия 24», скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращению президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.
Кино
Фильм «Вторжение» вышел в прокат
Картина «Вторжение», снятая Фёдором Бондарчуком в 2019 году, вышла в прокат сегодня, 1 января.
Хоккей
Сборная Швеции разгромила Чехию и сыграет с Россией в полуфинале МЧМ
Шведы сыграют в полуфинале МЧМ против сборной России. В другой встрече 1/2 финала турнира встретятся сборные Канады и Финляндии.
Авто
Электромобили наносят вред окружающей среде больше, чем дизельные авто
Культура
Вышла новогодняя серия «Возвращения в Простоквашино»
«Союзмультфильм» показал новогоднюю серию «Возвращение в Простоквашино» под названием «Корпоратив».
Кино
Назван топ самых кассовых фильмов в Китае
5. Капитан Сумма кассовых сборов: 2,87 млрд юаней ($410 млн) Фильм основан на истории героического пилота Sichuan Airlines Лю Чуаньцзяня, чья аварийная посадка в прошлом году ознаменовала одно из самых больших чудес в истории гражданской авиации Китая.
Общество
В России изменились правила регистрации автомобилей
Сегодня, 1 января, в России вступили в силу новые правила регистрации автомобилей, сообщает ИА REGNUM.
Происшествия
В результате ДТП в Челябинской области погибли четыре человека
В районе села Агаповка произошло ДТП, в результате которого погибли четыре человека, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу УГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области.
Политика
Трамп предостерег Эрдогана от иностранного вмешательства в Ливию
Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Эрдоганом предупредил последнего, что вмешательство иностранного государства в дела Ливии лишь осложнит ситуацию в этой стране.
Армия и оружие
У международного аэропорта Багдада прогремели взрывы
Четыре ракетных удара нанесено в пятницу, 3 января, по военной базе рядом с международным аэропортом Багдада, сообщает Reuters со ссылкой на источники в иракской полиции.
Общество
Папа Римский ударил женщину во время празднования Нового года
Папа Римский Франциск ударил женщину во время общения с верующими на площади Святого Петра в ходе празднования Нового года.
Политика
США ввели санкции против главы военного ведомства Кубы
Соединенные Штаты ввели визовые ограничения в отношении министра Революционных вооруженных сил Кубы Леопольдо Синтры Фриаса, а также двоих его детей.
Шоу-бизнес
Дочь Романа Абрамовича шокировала поклонников смелым нарядом
Дочь Романа Абрамовича Софья привела в изумление подписчиков, сфотографировавшись в коротком красном платье.
Наука