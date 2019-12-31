Экономика
КоммерсантъПенсии в России повысили на 6,6%
Некоторым проиндексированная пенсия должна была прийти еще до 1 января 2020 года. По словам главы ПФР Антона Дроздова, пенсия за три года вырастет на 18%. Ранее президент России Владимир Путин продлил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года.
Читать в источнике
Оценить231
Подробнее о событии
Показать все источники
С 1 января на очередные полгода увеличивается пенсионный возраст
Комсомольская правда01 января в 09:47
МРОТ, пенсии и пособия. Что изменится в жизни россиян с января 2020 года?
Аргументы и Факты30.12.19 в 16:01
Автоматически обработаны 7084 источника, обновлено в 15:43, Ашберн
Происшествия
Мужчина с ножом напал на прохожих в пригороде Парижа
Мужчина с ножом убил одного и ранил двух человек в Вильжюифе - пригороде Парижа.
Политика
Путин и Макрон обсудили убийство Сулеймани
Российский и французский лидеры Владимир Путин и Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора выразили озабоченность из-за ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани.
Общество
Усманов назвал своих возможных наследников
Миллиардер Алишер Усманов рассказал о том, кто может стать его наследниками.
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом
В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
Общество
Нидерланды официально перестали быть Голландией
С 1 января слово «Голландия» официально перестало существовать для обозначения Королевства Нидерланды.
Экономика
Россия прекратила поставки нефти в Белоруссию
31 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился прекратить переговоры с Москвой о поставках нефти из России и начать закачку топлива из альтернативных источников в Прибалтике.
Общество
Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом
С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Футбол
Курский «Авангард» подписал участника Лиги Европы
Агеев дебютировал в составе «быков» в матче 3 квалификационного раунда Лиги Европы против «Диошьдьёра».
Шоу-бизнес
47-летняя Кэмерон Диаз родила первенца
У 47-летней актрисы и гитариста рок-группы Good Charlotte Бенджи Мэддена родилась дочь Рэддикс.
Происшествия
Число жертв наводнения в Индонезии возросло до 26
По данным на вечер среды, из зоны наводнений в укрытия эвакуированы более 31 тысячи человек.
Политика
Послы Польши и Израиля раскритиковали Украину за чествование Бандеры
Посол Польши в Киеве Бартош Цихоцки и глава израильской дипмиссии Джоэль Лион осудили чествование на Украине памяти деятелей Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии* (ОУН-УПА*) и ее лидера Степана Бандеры.
Происшествия
Челнинца судят за оскорбление представителя власти из-за сериала
Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело об оскорблении представителя власти из-за сериала "Судья Грэмм".
Кино
Появилась информация о сюжете нового фильма о Гарри Поттере
Проект станет продолжением первых восьми фильмов, где будет рассказываться о том, что произошло с героями спустя 20 лет после финальной серии.
Спорт
Клебо обошел Устюгова в общем зачете «Тур де Ски»
Хоккей
Сборная России сыграет со Швецией в полуфинале МЧМ по хоккею
Как сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF), в первом полуфинале сборная России сыграет с национальной командой Швеции, а во втором Канада встретится с Финляндией.
Происшествия
Таксисту сломали челюсть и выбили три зуба за «новогодний тариф»
В белорусском городе Гродно пассажир сломал челюсть и выбил три зуба таксисту, который предложил ему оплатить поездку по двойному «новогоднему тарифу».
Политика
Названа дата запуска украинского телеканала для жителей Донбасса
Дату назвали в пресс-службе Министерства культуры, молодежи и спорта Украины, сообщает Gordon.ua.
Хоккей
СКА пропустил шесть безответных шайб от «Йокерита» в матче КХЛ
Петербургский СКА потерпел поражение от финского «Йокерита» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Происшествия
В Уссурийске стоматолог избил женщину с ребенком на руках
Врач-стоматолог из Уссурийска избил женщину с трехлетним ребенком на руках. Видео с инцидентом опубликовал телеканал "Россия 24".
Общество
Федору Добронравову разрешили въезд на Украину
Российскому актеру Федору Добронравову разрешили въезд на территорию Украины.
Здоровье
Нездоровый оптимизм здравоохранения
Проблемы здравоохранения явно начали выходить из-под контроля.
Общество
Зеленский отчитался о своих доходах
Президент Украины Владимир Зеленский задекларировал доход, полученный от студии «Квартал 95».
Игры
S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4
На странице официального сайта Unreal Engine, где перечисляют проекты, которые выйдут на одноименном движке четвертого поколения в ближайшие годы, появилась запись о игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Позже игра GSC Game World была удалена из списка, сообщает dtf.ru.
Общество
SSJ 100 требует от «ИрАэро» 941 млн рублей
«Гражданские самолеты Сухого» (производит Sukhoi Superjet 100) подала иск на 941 млн руб. против иркутской авиакомпании «ИрАэро», информация опубликована на сайте картотеки арбитражных дел.
Политика
Зариф заявил о жестком ответе МИД Ирана на послание США
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Иран жестко отреагировал на послание Соединенных Штатов, переданное посольством Швейцарии Тегерану.
Футбол
Леонарду Жардим: «Решение „Монако“ стало для меня неожиданностью»
Именно поэтому решение клуба стало для меня неожиданностью.