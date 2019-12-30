Экономика
РБКПенсионный фонд напомнил об индексации пенсий с 1 января
С 1 января 2020 года страховые пенсии индексируются на 6,6%, что выше показателя прогнозной инфляции по итогам 2019 года. В результате индексации пенсия большинства неработающих пенсионеров вырастет не менее чем на 1 тыс. руб. в месяц. Ее средний размер составит 16,5 тыс. руб.
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с чего всё началось
С 1 января 2020 года страховая пенсия неработающих пенсионеров проиндексируется на 6,6%. В ПФР отметили, что это показатель превысит прогнозируемую инфляцию.Телеканал 360°30.12.19 в 08:25
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Происшествия
Против кировского депутата возбудили уголовное дело за убийство собак
Следственный комитет Кировской области возбудил уголовное дело в отношении одного из депутатов областного Законодательного собрания по факту убийства двух собак, принадлежащих местному жителю, сообщается на сайте ведомства в среду, 1 января.
Шоу-бизнес
Жена Андрея Малахова намекнула на вторую беременность
Жена телеведущего Андрея Малахова Наталья Шкулева поделилась в своем микроблоге теплым снимком, на котором супруг нежно держит ее за подбородок.
Армия и оружие
Совбез ООН соберется для обсуждения ситуации в сирийском Идлибе
Великобритания запросила проведение обсуждения в Совбезе ООН ситуации в сирийском Идлибе, сообщил «РИА Новости» источник в совете.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк поблагодарила поклонников за поддержку
Российская актриса Анастасия Заворотнюк накануне Нового года поблагодарила россиян, которые поддерживали и молились за нее в трудное время.
Футбол
«Челси» предложил за Чалова 20 млн фунтов
Отмечается, что «Челси» сосредоточился на переходе Федора Чалова. Лондонцы предложили за его переход 20 млн фунтов.
Общество
Москвич выиграл в лотерею 1 миллиард рублей
Экономика
В России подняли минимальные цены на водку и акцизы на пиво и вино
В России с начала 2020 года увеличилась минимальная стоимость водки, коньяка и бренди.
Футбол
Дубль Жезуса помог «Манчестер Сити» обыграть «Эвертон»
В матче 21-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» одержал победу над «Эвертоном».
Шоу-бизнес
Наталья Водянова выходит замуж за миллиардера Антуана Арно
Всемирно известная супермодель Наталья Водянова выходит замуж за одного из богатейших людей планеты Антуана Арно.
Политика
Шредер раскритиковал санкции США против «Северного потока-2»
Герхард Шредер раскритиковал санкции США против "Северного потока-2".
Экономика
Названы самые обедневшие российские миллиардеры
Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.
Происшествия
В Хабаровском крае нагонные волны подтопили 15 домов
В поселке Морской Охотского района нагонные волны подтопили 15 домов.
Общество
В США могут запретить некоторые ароматизированные смеси для e-сигарет
Президент США Дональд Трамп объявил, что «некоторые ароматизированные смеси» для электронных сигарет будут запрещены к продаже «на какой-то период времени».
Политика
Allseas не планирует возвращаться на «Северный поток-2»
Швейцарская Allseas не планирует возобновлять свое участие в прокладке труб в рамках российского проекта "Северный поток-2".
Экономика
С банков начали брать комиссию за переводы по номеру телефонов
Банк России начал взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП).
Музыка
Назван победитель восьмого сезона шоу «Голос»
По результатам зрительского голосования победителем восьмого сезона музыкального проекта Первого канала "Голос" стал Аскер Бербеков с 66% голосов.
Происшествия
Восьмилетний мальчик ушёл из дома в Чите и пропал
Восьмилетний Илья Баскаков 1 января в 16.00 вышел из дома в переулке Рыбачий в Чите и пропал, сообщается в группе поискового Отряда имени Кости Долгова в ВК.
Происшествия
На Урале полицейский застрелил напавшего на него мужчину
В городе Камышлове Свердловской области полицейский застрелил нетрезвого мужчину, который напал на него с монтировкой.
Политика
Лукашенко поручил найти альтернативу поставкам нефти из России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшее время закончить переговоры с Россией о поставках нефти, заявил глава концерна "Белнефтехим" Андрея Рыбакова.
Шоу-бизнес
Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру
Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
Происшествия
Эксперты заявили о снижении числа авиакатастроф и погибших в них людей
Число жертв авиакатастроф сократилось более, чем в два раза: в 2018 при крушениях самолетов погибли 534 человека, а в 2019 году - 257 человек.
Единоборства
Тренер Макгрегора удивился форме спортсмена
Общество
В России изменились правила обращения с животными
В России с 1 января вступили в силу правила государственного надзора в области обращения с животными. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
Общество
МЧС опубликовало законопроект об обязательной эвакуации из зоны ЧС
МЧС опубликовало законопроект об обязательной эвакуации населения из зоны ЧС. Документ доступен на интернет-портале правовой информации.
Авто
В России запретили ездить на автомобилях без номеров
Как сообщает ToDay News Ufa, с 1 января 2020 года автомобилисты не смогут передвигаться по дорогам общего пользования без госномеров.
Политика
AFP: Макрон в новогоднем обращении поддержит пенсионную реформу
Президент Франции Эмманюэль Макрон поддержит проведение пенсионной реформы в стране во время новогоднего обращения, передает AFP со ссылкой на источник в Елисейском дворце.
Политика
Помпео отложил визит на Украину
Госсекретарь США Майк Помпео отложил визит на Украину, Кипр, в Белоруссию и Среднюю Азию из-за нападения на американскую дипмиссию в Ираке, говорится в заявлении представителя госдепа Морган Ортагус, ее слова приводит агентство Франс Пресс.
Общество
Название Голландия официально перестало существовать
Название Голландия для обозначения Нидерландов официально перестало существовать с 1 января 2020 года.