Экономика

РБКРБКПенсионный фонд напомнил об индексации пенсий с 1 января

С 1 января 2020 года страховые пенсии индексируются на 6,6%, что выше показателя прогнозной инфляции по итогам 2019 года. В результате индексации пенсия большинства неработающих пенсионеров вырастет не менее чем на 1 тыс. руб. в месяц. Ее средний размер составит 16,5 тыс. руб.
Читать в источнике
Комментировать487
с чего всё началось
С 1 января 2020 года страховая пенсия неработающих пенсионеров проиндексируется на 6,6%. В ПФР
 отметили, что это показатель превысит прогнозируемую инфляцию.
Телеканал 360°30.12.19 в 08:25

Подробнее о событии

Миронов прогнозирует пересмотр пенсионной реформы

REGNUM16:30

Пенсии в России выросли на 6,6%

Московский Комсомолец03:59

В ПФР рассказали об индексации пенсий неработающих пенсионеров в 2020 году

Известия30.12.19 в 07:36

В России с 1 января вырастут пенсии и минимальный размер оплаты труда

Аргументы и Факты00:06

В России выросли страховые пенсии

Российская газетавчера в 16:20

Пенсии в России с 1 января вырастут на 6,6%

ТАССвчера в 16:06

Пенсии в России выросли на 6,6% с 1 января

Газета.Ru02:11
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 21:10, Ашберн
Происшествия

Против кировского депутата возбудили уголовное дело за убийство собак

Следственный комитет Кировской области возбудил уголовное дело в отношении одного из депутатов областного Законодательного собрания по факту убийства двух собак, принадлежащих местному жителю, сообщается на сайте ведомства в среду, 1 января.
Известия 11:32
Шоу-бизнес

Жена Андрея Малахова намекнула на вторую беременность

Жена телеведущего Андрея Малахова Наталья Шкулева поделилась в своем микроблоге теплым снимком, на котором супруг нежно держит ее за подбородок.
Bimru.ru вчера в 10:42
Армия и оружие

Совбез ООН соберется для обсуждения ситуации в сирийском Идлибе

Великобритания запросила проведение обсуждения в Совбезе ООН ситуации в сирийском Идлибе, сообщил «РИА Новости» источник в совете.
Коммерсантъ 18:58
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк поблагодарила поклонников за поддержку

Российская актриса Анастасия Заворотнюк накануне Нового года поблагодарила россиян, которые поддерживали и молились за нее в трудное время.
iReactor вчера в 21:01
Футбол

«Челси» предложил за Чалова 20 млн фунтов

Отмечается, что «Челси» сосредоточился на переходе Федора Чалова. Лондонцы предложили за его переход 20 млн фунтов.
ProstoProSport 07:08
Общество

Москвич выиграл в лотерею 1 миллиард рублей

РИА Новости 12:32
Экономика

В России подняли минимальные цены на водку и акцизы на пиво и вино

В России с начала 2020 года увеличилась минимальная стоимость водки, коньяка и бренди.
Коммерсантъ 07:46
Футбол

Дубль Жезуса помог «Манчестер Сити» обыграть «Эвертон»

В матче 21-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» одержал победу над «Эвертоном».
RT на русском 14:23
Шоу-бизнес

Наталья Водянова выходит замуж за миллиардера Антуана Арно

Всемирно известная супермодель Наталья Водянова выходит замуж за одного из богатейших людей планеты Антуана Арно.
КП - Нижний Новгород 04:04
Политика

Шредер раскритиковал санкции США против «Северного потока-2»

Герхард Шредер раскритиковал санкции США против "Северного потока-2".
Piter.tv вчера в 06:13
Экономика

Названы самые обедневшие российские миллиардеры

Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.
Lenta.ru вчера в 08:21
Происшествия

В Хабаровском крае нагонные волны подтопили 15 домов

В поселке Морской Охотского района нагонные волны подтопили 15 домов.
Российская газета 03:11
Общество

В США могут запретить некоторые ароматизированные смеси для e-сигарет

Президент США Дональд Трамп объявил, что «некоторые ароматизированные смеси» для электронных сигарет будут запрещены к продаже «на какой-то период времени».
Коммерсантъ 19:32
Политика

Allseas не планирует возвращаться на «Северный поток-2»

Швейцарская Allseas не планирует возобновлять свое участие в прокладке труб в рамках российского проекта "Северный поток-2".
Центр энергетической экспертизы 30.12.19 в 16:49
Экономика

С банков начали брать комиссию за переводы по номеру телефонов

Банк России начал взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП).
Газета.Ru 02:53
Музыка

Назван победитель восьмого сезона шоу «Голос»

По результатам зрительского голосования победителем восьмого сезона музыкального проекта Первого канала "Голос" стал Аскер Бербеков с 66% голосов.
Газета.Ru 16:14
Происшествия

Восьмилетний мальчик ушёл из дома в Чите и пропал

Восьмилетний Илья Баскаков 1 января в 16.00 вышел из дома в переулке Рыбачий в Чите и пропал, сообщается в группе поискового Отряда имени Кости Долгова в ВК.
Чита.Ру 09:50
Происшествия

На Урале полицейский застрелил напавшего на него мужчину

В городе Камышлове Свердловской области полицейский застрелил нетрезвого мужчину, который напал на него с монтировкой.
RT на русском 11:15
Происшествия

Во Владивостоке вандалы сожгли фигуру мыши за 670 тыс. рублей

Известия 00:08
Политика

Лукашенко поручил найти альтернативу поставкам нефти из России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшее время закончить переговоры с Россией о поставках нефти, заявил глава концерна "Белнефтехим" Андрея Рыбакова.
РИА Новости вчера в 15:49
Шоу-бизнес

Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру

Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
РИА Новости 12:09
Происшествия

Эксперты заявили о снижении числа авиакатастроф и погибших в них людей

Число жертв авиакатастроф сократилось более, чем в два раза: в 2018 при крушениях самолетов погибли 534 человека, а в 2019 году - 257 человек.
РИА Новости 20:58
Единоборства

Тренер Макгрегора удивился форме спортсмена

RT на русском 16:28
Общество

В России изменились правила обращения с животными

В России с 1 января вступили в силу правила государственного надзора в области обращения с животными. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
РИА Новости 10:06
Общество

МЧС опубликовало законопроект об обязательной эвакуации из зоны ЧС

МЧС опубликовало законопроект об обязательной эвакуации населения из зоны ЧС. Документ доступен на интернет-портале правовой информации.
РБК 20:15
Авто

В России запретили ездить на автомобилях без номеров

Как сообщает ToDay News Ufa, с 1 января 2020 года автомобилисты не смогут передвигаться по дорогам общего пользования без госномеров.
ToDay News Ufa вчера в 12:09
Политика

AFP: Макрон в новогоднем обращении поддержит пенсионную реформу

Президент Франции Эмманюэль Макрон поддержит проведение пенсионной реформы в стране во время новогоднего обращения, передает AFP со ссылкой на источник в Елисейском дворце.
Коммерсантъ 30.12.19 в 14:34
Политика

Помпео отложил визит на Украину

Госсекретарь США Майк Помпео отложил визит на Украину, Кипр, в Белоруссию и Среднюю Азию из-за нападения на американскую дипмиссию в Ираке, говорится в заявлении представителя госдепа Морган Ортагус, ее слова приводит агентство Франс Пресс.
РИА Новости 16:31
Общество

Название Голландия официально перестало существовать

Название Голландия для обозначения Нидерландов официально перестало существовать с 1 января 2020 года.
Известия 17:54
Общество

В Киеве прошло факельное шествие в честь Бандеры

РБК 13:04
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное