с чего всё началось

С 1 января 2020 года страховые пенсии индексируются на 6,6%, что выше показателя прогнозной инфляции по итогам 2019 года. В результате индексации пенсия большинства неработающих пенсионеров вырастет не менее чем на 1 тыс. руб. в месяц. Ее средний размер составит 16,5 тыс. руб.

Пенсионный фонд напомнил об индексации пенсий с 1 января

Происшествия Против кировского депутата возбудили уголовное дело за убийство собак Следственный комитет Кировской области возбудил уголовное дело в отношении одного из депутатов областного Законодательного собрания по факту убийства двух собак, принадлежащих местному жителю, сообщается на сайте ведомства в среду, 1 января.

Шоу-бизнес Жена Андрея Малахова намекнула на вторую беременность Жена телеведущего Андрея Малахова Наталья Шкулева поделилась в своем микроблоге теплым снимком, на котором супруг нежно держит ее за подбородок.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк поблагодарила поклонников за поддержку Российская актриса Анастасия Заворотнюк накануне Нового года поблагодарила россиян, которые поддерживали и молились за нее в трудное время.

Экономика Названы самые обедневшие российские миллиардеры Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.

Музыка Назван победитель восьмого сезона шоу «Голос» По результатам зрительского голосования победителем восьмого сезона музыкального проекта Первого канала "Голос" стал Аскер Бербеков с 66% голосов.

Происшествия Восьмилетний мальчик ушёл из дома в Чите и пропал Восьмилетний Илья Баскаков 1 января в 16.00 вышел из дома в переулке Рыбачий в Чите и пропал, сообщается в группе поискового Отряда имени Кости Долгова в ВК.

Политика Лукашенко поручил найти альтернативу поставкам нефти из России Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшее время закончить переговоры с Россией о поставках нефти, заявил глава концерна "Белнефтехим" Андрея Рыбакова.

Шоу-бизнес Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.

Общество В России изменились правила обращения с животными В России с 1 января вступили в силу правила государственного надзора в области обращения с животными. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Авто В России запретили ездить на автомобилях без номеров Как сообщает ToDay News Ufa, с 1 января 2020 года автомобилисты не смогут передвигаться по дорогам общего пользования без госномеров.

Политика AFP: Макрон в новогоднем обращении поддержит пенсионную реформу Президент Франции Эмманюэль Макрон поддержит проведение пенсионной реформы в стране во время новогоднего обращения, передает AFP со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

Политика Помпео отложил визит на Украину Госсекретарь США Майк Помпео отложил визит на Украину, Кипр, в Белоруссию и Среднюю Азию из-за нападения на американскую дипмиссию в Ираке, говорится в заявлении представителя госдепа Морган Ортагус, ее слова приводит агентство Франс Пресс.