Экономика
РБКПенсионный фонд напомнил об индексации пенсий с 1 января
С 1 января 2020 года страховые пенсии индексируются на 6,6%, что выше показателя прогнозной инфляции по итогам 2019 года. В результате индексации пенсия большинства неработающих пенсионеров вырастет не менее чем на 1 тыс. руб. в месяц. Ее средний размер составит 16,5 тыс. руб.
Читать в источнике
Оценить573
с чего всё началось
С 1 января 2020 года страховая пенсия неработающих пенсионеров проиндексируется на 6,6%. В ПФР отметили, что это показатель превысит прогнозируемую инфляцию.Телеканал 360°30.12.19 в 08:25
Подробнее о событии
Показать все источники
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут на 6,6% с 1 января 2020 года
Комсомольская правдавчера в 23:39
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 06:24, Ашберн
Культура
Новая серия «Простоквашино» посвящена корпоративам
Энергетика
Революция отменяется: «убийца русского газа» не справился
Следуя истеричной манере современного маркетинга и рекламы, СПГ был сразу же объявлен мировой энергетической панацеей и убийцей Газпрома.
Политика
Главный раввин Польши ответил Путину об антисемитизме
Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин страны Михаил Шудрих опубликовали заявление, касающееся слов президента России Владимира Путина о том, что бывший польский посол в гитлеровской Германии Юзеф Липский был "сволочью и антисемитской свиньей".
Политика
Суд в США отменил штраф Exxon Mobil за нарушение санкций против России
Нефтяная компания Exxon Mobil добилась в американском суде отмены штрафа в два миллиона долларов за нарушение санкций, введенных Вашингтоном против Москвы.
Общество
В России снизился порог для беспошлинных интернет-покупок за рубежом
С 1 января 2020 года в России изменилась норма закона, регламентирующая беспошлинные интернет-покупки в зарубежных магазинах.
Общество
Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года
Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.
Единоборства
Российский боец нокаутировал американца и заработал миллион долларов
Российский боец смешанного стиля (ММА) Али Исаев победил американца Джареда Рошольта в финале Гран-при Professional Fighting League (PFL).
Транспорт
Подорожал проезд в общественном транспорте Петербурга
В Санкт-Петербурге с 1 января выросла стоимость проезда в общественном транспорте.
Политика
Два украинских телеканала показали поздравление Порошенко
Здоровье
У вернувшихся из Донбасса украинских пленных обнаружены стресс и кариес
Гражданам Украины, вернувшимся из Донбасса в рамках обмена пленными, требуется стоматологическая и психологическая помощь.
Происшествия
У пенсионерки в Москве украли сумку с 10 млн рублей
Неизвестный украл у пенсионерки в одном из московских магазинов сумку с более чем 10 млн рублей.
Авто
Что изменится для автомобилистов в России в 2020 году
Новые правила медосмотра, предполагающие ввод дополнительных анализов на хронический алкоголизм, должны были вступить в силу 22 ноября, но после того, как о многократном подорожании медсправки из-за них узнал Владимир Путин, Минздрав пообещал доработать «реформу» до 1 июля 2020 года.
Хоккей
Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею
Технологии
В Microsoft сообщили, какие новшества будут в обновленной системе Windows 10
Среди новшеств следует выделить возможность просмотреть тип диска и знать настоящую температуру видеокарты, об этом сообщает anti-malware.ru.
Футбол
Тарасов назвал главный итог десятилетия: «Это не было бы возможно, если бы Россия не развивалась»
Футболист Дмитрий Тарасов, который после ухода из «Локомотива» по-прежнему остается в статусе свободного агента, опубликовал новогодний пост, в котором в числе прочего назвал главный итог десятилетия.
Спорт
WADA обновило список запрещенных веществ
С 1 января начал действовать обновленный список веществ, запрещенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA).
Политика
На Украине сообщили о решении отделить энергосистему от России
Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что украинская энергосистема отделится от российской и белорусской.
Общество
В России вступил в силу закон о любительском рыболовстве
Сегодня, 1 января, вступил в силу закон о любительском рыболовстве, сообщает ИА REGNUM.
Армия и оружие
В ЛНР сбит украинский беспилотник
Как сообщил представитель Народной милиции ЛНР, за год защитники Донбасса сбили над территорией республики более 50 украинских беспилотников.
Транспорт
В Москве подорожала эвакуация неправильно припаркованных машин
С 1 января в Москве повышена стоимость эвакуации и хранения автомобилей, припаркованных с нарушением правил дорожного движения, сообщили Интерфаксу в пресс-службе ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».
Экономика
Названы самые обедневшие российские миллиардеры
Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.
Футбол
«Ювентус» предлагает Роналду продлить контракт
Итальянский "Ювентус" обсудит с Криштиану Роналду новый контракт сроком до июня 2023 года. Об этом сообщает Corriere dello Sport.
Происшествия
При нападении на пост ДПС в Ингушетии ранены трое полицейских
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк поблагодарила поклонников за поддержку
Российская актриса Анастасия Заворотнюк накануне Нового года поблагодарила россиян, которые поддерживали и молились за нее в трудное время.
Кино
Мюзикл «Кошки» может стать главным провалом 2019 года
Премьера мюзикла на Западе состоялась 19 декабря. В российский прокат "Кошки" выйдут 2 января 2020 года.
Общество
Россия переходит на электронные трудовые книжки
Сегодня, 1 января, в России вступил в силу закон о введении электронного документооборота в сфере трудоустройства — начинается переход на использование электронных трудовых книжек, сообщает ИА REGNUM.
Экономика
Аналитики назвали самые доходные вложения 2019 года
Вложения в облигации Покупка российских долларовых облигаций с погашением в 2028 году была самой популярной "российской идеей 2019 года" как среди квалифицированных, так и среди неквалифицированных инвесторов, сообщил руководитель управления по работе с финансовыми активами Ситибанка Михаил Знаменский.