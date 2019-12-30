с чего всё началось

С 1 января 2020 года страховые пенсии индексируются на 6,6%, что выше показателя прогнозной инфляции по итогам 2019 года. В результате индексации пенсия большинства неработающих пенсионеров вырастет не менее чем на 1 тыс. руб. в месяц. Ее средний размер составит 16,5 тыс. руб.

Пенсионный фонд напомнил об индексации пенсий с 1 января

Политика Главный раввин Польши ответил Путину об антисемитизме Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин страны Михаил Шудрих опубликовали заявление, касающееся слов президента России Владимира Путина о том, что бывший польский посол в гитлеровской Германии Юзеф Липский был "сволочью и антисемитской свиньей".

Общество Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.

Авто Что изменится для автомобилистов в России в 2020 году Новые правила медосмотра, предполагающие ввод дополнительных анализов на хронический алкоголизм, должны были вступить в силу 22 ноября, но после того, как о многократном подорожании медсправки из-за них узнал Владимир Путин, Минздрав пообещал доработать «реформу» до 1 июля 2020 года.

Спорт WADA обновило список запрещенных веществ С 1 января начал действовать обновленный список веществ, запрещенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

Армия и оружие В ЛНР сбит украинский беспилотник Как сообщил представитель Народной милиции ЛНР, за год защитники Донбасса сбили над территорией республики более 50 украинских беспилотников.

Транспорт В Москве подорожала эвакуация неправильно припаркованных машин С 1 января в Москве повышена стоимость эвакуации и хранения автомобилей, припаркованных с нарушением правил дорожного движения, сообщили Интерфаксу в пресс-службе ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».

Экономика Названы самые обедневшие российские миллиардеры Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.

Футбол «Ювентус» предлагает Роналду продлить контракт Итальянский "Ювентус" обсудит с Криштиану Роналду новый контракт сроком до июня 2023 года. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк поблагодарила поклонников за поддержку Российская актриса Анастасия Заворотнюк накануне Нового года поблагодарила россиян, которые поддерживали и молились за нее в трудное время.

Общество Россия переходит на электронные трудовые книжки Сегодня, 1 января, в России вступил в силу закон о введении электронного документооборота в сфере трудоустройства — начинается переход на использование электронных трудовых книжек, сообщает ИА REGNUM.