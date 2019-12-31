Экономика

РБКРБКПенсионный фонд напомнил об индексации пенсий с 1 января

С 1 января 2020 года страховые пенсии индексируются на 6,6%, что выше показателя прогнозной инфляции по итогам 2019 года. В результате индексации пенсия большинства неработающих пенсионеров вырастет не менее чем на 1 тыс. руб. в месяц. Ее средний размер составит 16,5 тыс. руб.
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Пенсионный фонд рассказал об индексации пенсий в 2020 году

Город2415:59

Минимальный размер оплаты труда вырастет с 1 января

RT на русском31.12.19 в 21:58

В России повысили пенсии

Lenta.ru31.12.19 в 17:36

С сегодняшнего дня в России проиндексируют пенсии по старости — на 6,6%

Эхо Москвы31.12.19 в 17:08

В России выросли страховые пенсии

Российская газета31.12.19 в 16:20

Пенсии в России выросли с первого января

РЕН ТВ31.12.19 в 16:15

Пенсии в России с 1 января вырастут на 6,6%

ТАСС31.12.19 в 16:06
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 20:30, Ашберн
Политика

Сенатор США предупредил о последствиях гибели генерала КСИР

Американский сенатор Крис Мёрфи заявил, что возможное убийство иранского генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани может привести к региональной войне.
RT на русском вчера в 22:04
Происшествия

В Багдаде подверглась авиаудару колонна иракского ополчения

Колонна автомобилей, в которой находились представители шиитского ополчения Ирака «Аль-Хашд Аш-Шааби», была атакована с воздуха на севере Багдада, сообщает телеканал Al Arabiya.
РБК 19:10
Происшествия

В Красноярском крае главу района арестовали за взятку

Глава Козульского района в Красноярском крае обвиняется в получении крупной взятки, он арестован, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
РИА Новости 02:18
Технологии

В Microsoft назвали дату прекращения поддержки Windows 7

В марте 2019 года корпорация Microsoft объявила о решении в январе 2020 года прекратить техническую поддержку и обновление операционной системы Windows 7.
RT на русском 19:17
Общество

Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом

В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
RT на русском 07:15
Наука

Астрофизическую технику использовали для создания нанозондов

Ученые сфокусировали лазерный луч на остром конце нанозонда, покрытого магнитным материалом — оксидом лантана–кальция–марганца.
Индикатор 08:32
Игры

LunchHouse Software работает над идейным наследником отменённого приквела Portal

Студия LunchHouse Software работает над игрой, которая вдохновлена отменённым приквелом для Portal под названием Aperture Camera.
Игромания.ру 13:49
Политика

Послы Польши и Израиля осудили шествие в честь Бандеры на Украине

Послы Польши и Израиля на Украине Бартош Цихоцкий и Йоэль Лион осудили факельное шествие в честь 111-й годовщины рождения идеолога украинского национализма Степана Бандеры, проведенное 1 января в украинских городах.
Известия вчера в 13:03
Космос

5 открытий ушедшего года, изменивших наши представления о Вселенной

Пятое место поделили два открытия. Первое ни много ни мало меняет наше представление о форме Млечного Пути.
Хайтек+ 08:20
Политика

В Совфеде прокомментировали отказ Дуды ехать в Израиль из-за Путина

Дуда не примет участие в World Holocaust Forum в Израиле из-за присутствия на нем президента России Владимира Путина, сообщило ранее одно из крупнейших польских изданий Gazeta Wyborcza.
РИА Новости 11:06
Происшествия

Акробаты упали с высоты во время выступления в Нидерландах

Два акробата из России упали с высоты во время выступления в столице Нидерландов Амстердаме.
Lenta.ru 16:37
Происшествия

Глава якутского поселка Усть-Нера заплатит судебный штраф

Собранные Восточно-Якутским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) доказательства признаны судом достаточными для назначения главе муниципального образования "Поселок Усть-Нера" судебного штрафа.
YakutiaMedia.ru 01 января в 00:00
Происшествия

У Сахалина произошло землетрясение магнитудой 4,0

Землетрясение магнитудой 4,0 зарегистрировано в субботу у побережья Сахалина, сообщили РИА Новости в Сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.
РИА Новости 19:39
Общество

Синоптики сообщили об аномальной погоде в России в январе

Условия для теплой, изменчивой погоды с температурами на 6–10 градусов выше нормы создают антициклоны, которые формируются в теплом воздухе — на южных широтах.
Известия 19:33
Политика

Иран запустил флешмоб «Я ненавижу Трампа»

Министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Мохаммад Джавад Азари дал старт флешмобу о ненависти к главе американского государства Дональду Трампу.
Взгляд.ру 16:52
Авто

Tesla Model 3 начали производить в Китае

Уже сошли с конвейера первые электромобили Tesla Model 3 с крупнейшего завода в Китае, построенного в Шанхае.
Inc-news.ru 01 января в 11:00
Происшествия

Число погибших при крушении Ан-12 в Судане возросло до 18 человек

Российская газета вчера в 16:09
Армия и оружие

Die Welt: Германия и Франция исключили Польшу из военных проектов

«Варшава с радостью приняла бы участие в совместном проекте по строительству нового танка, но Германия и Франция предпочитают осуществлять проект самостоятельно», — пишет Die Welt.
Евразия Daily вчера в 07:24
Армия и оружие

Reuters: США и союзники приостановили обучение иракских войск

Как отмечает Reuters, в настоящее время 120 военнослужащих Германии находятся в ближневосточной стране в рамках операции "Непоколебимая решимость", которую проводит в Ираке и Сирии коалиция во главе с США.
ТАСС 20:04
Наука

Вулканизм оказался связан с вращением Земли

ToDay News Ufa 01 января в 05:15
Общество

Сотни туристов из России застряли в очередях на границах Белоруссии

В госпогранкомитете отметили, что после снижения количества пересекающих границу с 31 декабря по 1 января «поток лиц, следующих на выезд из Белоруссии, более чем в два раза превысил число въезжающих в страну, и у пунктов пропуска снова появились очереди».
РБК 11:49
Футбол

23-летний форвард «Генгама» погиб в ДТП

Спорт-Экспресс 13:49
Экономика

Россия остановила поставки нефти в Белоруссию

Россия остановила поставки нефти в Белоруссию, снизив мощности НАЗ до минимальных значений, сообщили сотрудники пресс-службы концерна «Белнефтехим».
УтроNews 04:26
Политика

Турецкий парламент поддержал отправку войск в Ливию

Законопроект, предусматривающий отправку турецких вооруженных сил в Ливию, был поддержан парламентом Турции.
Красная весна вчера в 10:56
Политика

Иран напомнил ООН о своем праве на самооборону

Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи обращает в письме внимание, что вместо заявленной борьбы с терроризмом, США сражаются против тех, кто противостоит террористам.
Российская газета 20:15
Общество

Львовский журналист сравнил Киев с Москвой

Журналист львовского издания Zahid.net Павел Зубюк сравнил столицы России и Украины, назвав при этом Киев "второсортной" версией Москвы.
РИА Новости 19:25
Происшествия

Стоматолог в Уссурийске избил женщину с ребенком на руках

В ответ врач схватил женщину за руку и начал ломать пальцы, а также бить локтем по голове, несмотря на то что у нее на руках находился ребенок.
Известия 16:58
Футбол

Гвардиола признал неудачными последние 11 сезонов

Globallookpress Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола ответил на вопрос Marca, может ли он считать текущий сезон неудачным.
РЕН ТВ 17:13
Происшествия

В Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве Шеремета

Следователи в Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета с участием подозреваемой, детским врачом Юлией Кузьменко, передает в пятницу сайт телеканал "Громадське ТВ" (Общественное ТВ).
РИА Новости 03:30
Экономика

Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян

Президент Crocus Group Араз Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
Ведомости вчера в 15:54
Как работают Яндекс.Новости?
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