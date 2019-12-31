Экономика

Газета.RuГазета.RuПенсии в России выросли на 6,6% с 1 января

В России с 1 января 2020 года будут проиндексированы пенсии. Уточняется, что индексация пенсионный выплат на 6,6% является выше показателей по прогнозной инфляции по итогам 2019 года.
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В России выросли страховые пенсии

Российская газета31.12.19 в 16:20

Минимальный размер оплаты труда вырастет с 1 января

RT на русском31.12.19 в 21:58

В России повысили пенсии

Lenta.ru31.12.19 в 17:36

С сегодняшнего дня в России проиндексируют пенсии по старости — на 6,6%

Эхо Москвы31.12.19 в 17:08

Пенсионный фонд рассказал об индексации пенсий в 2020 году

Город24вчера в 15:59

Пенсии в России выросли с первого января

РЕН ТВ31.12.19 в 16:15

Пенсии в России с 1 января вырастут на 6,6%

ТАСС31.12.19 в 16:06
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Общество

Амстердам ввел новый налог для туристов

С 2020 года туристы в Амстердаме будут платить за каждую ночь пребывания дополнительно по 3 евро, сообщает газета The Telegraph.
Российская газета 01:42
Армия и оружие

Маршал Хафтар объявил о всеобщей мобилизации в Ливии

РИА Новости вчера в 16:30
Хоккей

Швеция обыграла Чехию и вышла в полуфинал МЧМ

В четвертьфинальном поединке шведские хоккеисты обыграли команду Финляндии со счетом 5:0.
Газета.Ru 02 января в 16:31
Армия и оружие

Постпред Ирана приравнял убийство Сулеймани к развязыванию войны

Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что убийство генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани в Багдаде равноценно развязыванию войны.
RT на русском вчера в 20:54
Шоу-бизнес

Экс-супруга Дмитрия Пескова снялась обнаженной в ванне

Екатерина Солоцинская, бывшая супруга Дмитрия Пескова, пресс-секретаря российского лидера, опубликовала на своей страничке в соцсети «Инстаграм» фото, на которых она изображена обнаженной в ванне.
Discover24 вчера в 02:11
Общество

Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом

В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
RT на русском вчера в 07:15
Авто

СМИ: Honda в 2020 году начнет продажи беспилотных автомобилей третьего уровня автономности

Автоконцерн Honda станет первым японским производителем, который начнет продажу беспилотных автомобилей с третьем уровнем автоматизации.
ТАСС вчера в 21:08
Политика

В 2017 году Трамп пропустил звонок Путина

Глава Белого дома Дональд Трамп в 2017 году подверг публичной критике тогдашнего директора Разведывательного управления Минобороны Майкла Флинна и других высокопоставленных сотрудников администрации президента за то, что они не сказали о звонке президента России Владимира Путина.
Газета.Ru 01:20
Политика

Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье

Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье.
Piter.tv 01 января в 01:57
Гаджеты

Samsung презентовала линейку игровых мониторов Odyssey

Компания Samsung создала очередной инновационный гаджет, линейку игровых мониторов.
OAnews 01:40
Происшествия

При пожаре в частном доме на Ставрополье погибли четыре человека

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в двухквартирном частном жилом доме в Барнауле. В результате пожара погибли люди.
REGNUM 02:07
Происшествия

В Новосибирске двое дебоширов напали на полицейских

Два дебошира в Новосибирске напали на полицейских, прибывших по вызову о драке.
РБК 00:52
Наука

Мучные черви помогут безопасно решить проблему отходов из пластмассы

Planet Today вчера в 06:27
Армия и оружие

В Багдаде подверглась авиаудару колонна медиков иракского ополчения

Авиаудару на севере Багдада подверглась колонна медиков иракского ополчения "Аль-Хашед Аш-Шааби", сообщения ряда СМИ о гибели командующих не соответствуют действительности, сообщается в заявлении самого ополчения.
РИА Новости вчера в 19:41
Энергетика

Транзит российского газа через Украину в этом году упал в пять раз

Объемы транзита российского газа через Украину в начале 2020 года снизились больше чем в пять раз по сравнению с их средними показателями в декабре.
Российская газета 01:48
Происшествия

Самолет компании Red Wings экстренно сел в Перми

Выполнявший рейс сообщением «Тюмень — Санкт-Петербург» авиалайнер Airbus A320−232, принадлежащий перевозчику Red Wings, вынужденно приземлился в аэропорту Перми, сообщает портал 78.ru со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.
REGNUM 00:09
Происшествия

В Красноярском крае главу района арестовали за взятку

Глава Козульского района в Красноярском крае обвиняется в получении крупной взятки, он арестован, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
РИА Новости вчера в 02:18
Политика

Украинский журналист назвал Киев «второсортной Москвой»

Украинский журналист Павел Зубюк сравнил столицы России и Украины и пришел к выводу, что Киев, словно "неухоженное общежитие", а также является "второсортной Москвой".
Газета.Ru вчера в 21:20
Происшествия

СК начал проверку из-за избиения врачом женщины с ребенком в Приморье

Следователи в Приморском крае организовали доследственную проверку после публикации в СМИ информации о том, что в одном из медучреждений Уссурийска врач-стоматолог избил женщину и ее ребенка.
РБК вчера в 22:16
Политика

Пушков прокомментировал слова Трампа об убийстве Сулеймани

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что убийство иранского генерала Касема Сулеймани было попыткой "не начать, а остановить войну".
РИА Новости 00:47
Происшествия

В Брянске появилось фото ударившего мужчину ножом парня

Сегодня, 4 января, издание «Брянские новости» опубликовало снимок задержанных. Между тем, пострадавшего мужчину прооперировали.
Городской телеканал (Брянск) 00:01
Общество

Защита отключила от сети третий энергоблок Южно-Украинской АЭС

Вести.Ru 01:32
Хоккей

Кузнецов признан третьей, а Самсонов второй звездой игрового дня в НХЛ

Первой звездой дня НХЛ признан форвард "Далласа" Джо Павелски, который отметился результативной передачей и заброшенной шайбой в ворота "Детройта", а его команда победила со счетом 4:1.
РИА Новости 02:05
Шоу-бизнес

Бывшая супруга Андрея Григорьева-Апполонова ждет ребенка

28 декабря экс-супруга Андрея Григорьева-Апполонова вышла замуж за баскетболиста Андрея Зубкова.
StarHit.ru 02 января в 08:30
Кино

Фильм «Холоп» бьет рекорды новогодних сборов в России

Как сообщает kinobusiness.ru, только 2 января "Холоп" заработал около 222 млн руб. Это новый рекорд для 2 января и абсолютный рекорд по дневной выручке российских фильмов.
Свободная Пресса вчера в 13:09
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева впервые вышла в свет после тяжёлой операции

Телеведущая Лера Кудрявцева впервые показалась на публике после того, как перенесла операцию по удалению грудных имплантов накануне Нового года.
Life.ru вчера в 06:26
Общество

Федору Добронравову разрешили въезд на Украину

Инфо24 вчера в 10:29
Общество

Цены на нефть выросли после новости об убийстве иранского генерала

Эксперты агентства Bloomberg связывают такой рост с новостями об убийстве американскими военными командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.
ТАСС 02 января в 22:29
Политика

Соловьев задал возникающие в связи с убийством Сулеймани вопросы

Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что убийство американцами иранского генерала Касема Сулеймани подтвердило, что международное право прекратило свое существование.
Взгляд.ру вчера в 12:56
Энергетика

«РИА Новости» назвало причину отсутствия поставок нефти в Белоруссию

Контракт на поставку нефти из РФ на НПЗ Белоруссии не был заключен, так как в республике просят снизить контрактную цену, сообщает РИА «Новости» по данным источника в отрасли.
Мой Брянск 01:55
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