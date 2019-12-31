Экономика
Газета.RuПенсии в России выросли на 6,6% с 1 января
В России с 1 января 2020 года будут проиндексированы пенсии. Уточняется, что индексация пенсионный выплат на 6,6% является выше показателей по прогнозной инфляции по итогам 2019 года.
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Общество
Амстердам ввел новый налог для туристов
С 2020 года туристы в Амстердаме будут платить за каждую ночь пребывания дополнительно по 3 евро, сообщает газета The Telegraph.
Армия и оружие
Маршал Хафтар объявил о всеобщей мобилизации в Ливии
Хоккей
Швеция обыграла Чехию и вышла в полуфинал МЧМ
В четвертьфинальном поединке шведские хоккеисты обыграли команду Финляндии со счетом 5:0.
Армия и оружие
Постпред Ирана приравнял убийство Сулеймани к развязыванию войны
Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что убийство генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани в Багдаде равноценно развязыванию войны.
Шоу-бизнес
Экс-супруга Дмитрия Пескова снялась обнаженной в ванне
Екатерина Солоцинская, бывшая супруга Дмитрия Пескова, пресс-секретаря российского лидера, опубликовала на своей страничке в соцсети «Инстаграм» фото, на которых она изображена обнаженной в ванне.
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом
В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
Авто
СМИ: Honda в 2020 году начнет продажи беспилотных автомобилей третьего уровня автономности
Автоконцерн Honda станет первым японским производителем, который начнет продажу беспилотных автомобилей с третьем уровнем автоматизации.
Политика
В 2017 году Трамп пропустил звонок Путина
Глава Белого дома Дональд Трамп в 2017 году подверг публичной критике тогдашнего директора Разведывательного управления Минобороны Майкла Флинна и других высокопоставленных сотрудников администрации президента за то, что они не сказали о звонке президента России Владимира Путина.
Политика
Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье
Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье.
Гаджеты
Samsung презентовала линейку игровых мониторов Odyssey
Компания Samsung создала очередной инновационный гаджет, линейку игровых мониторов.
Происшествия
При пожаре в частном доме на Ставрополье погибли четыре человека
Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в двухквартирном частном жилом доме в Барнауле. В результате пожара погибли люди.
Происшествия
В Новосибирске двое дебоширов напали на полицейских
Два дебошира в Новосибирске напали на полицейских, прибывших по вызову о драке.
Наука
Мучные черви помогут безопасно решить проблему отходов из пластмассы
Армия и оружие
В Багдаде подверглась авиаудару колонна медиков иракского ополчения
Авиаудару на севере Багдада подверглась колонна медиков иракского ополчения "Аль-Хашед Аш-Шааби", сообщения ряда СМИ о гибели командующих не соответствуют действительности, сообщается в заявлении самого ополчения.
Энергетика
Транзит российского газа через Украину в этом году упал в пять раз
Объемы транзита российского газа через Украину в начале 2020 года снизились больше чем в пять раз по сравнению с их средними показателями в декабре.
Происшествия
Самолет компании Red Wings экстренно сел в Перми
Выполнявший рейс сообщением «Тюмень — Санкт-Петербург» авиалайнер Airbus A320−232, принадлежащий перевозчику Red Wings, вынужденно приземлился в аэропорту Перми, сообщает портал 78.ru со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.
Происшествия
В Красноярском крае главу района арестовали за взятку
Глава Козульского района в Красноярском крае обвиняется в получении крупной взятки, он арестован, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
Политика
Украинский журналист назвал Киев «второсортной Москвой»
Украинский журналист Павел Зубюк сравнил столицы России и Украины и пришел к выводу, что Киев, словно "неухоженное общежитие", а также является "второсортной Москвой".
Происшествия
СК начал проверку из-за избиения врачом женщины с ребенком в Приморье
Следователи в Приморском крае организовали доследственную проверку после публикации в СМИ информации о том, что в одном из медучреждений Уссурийска врач-стоматолог избил женщину и ее ребенка.
Политика
Пушков прокомментировал слова Трампа об убийстве Сулеймани
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что убийство иранского генерала Касема Сулеймани было попыткой "не начать, а остановить войну".
Происшествия
В Брянске появилось фото ударившего мужчину ножом парня
Сегодня, 4 января, издание «Брянские новости» опубликовало снимок задержанных. Между тем, пострадавшего мужчину прооперировали.
Хоккей
Кузнецов признан третьей, а Самсонов второй звездой игрового дня в НХЛ
Первой звездой дня НХЛ признан форвард "Далласа" Джо Павелски, который отметился результативной передачей и заброшенной шайбой в ворота "Детройта", а его команда победила со счетом 4:1.
Шоу-бизнес
Бывшая супруга Андрея Григорьева-Апполонова ждет ребенка
28 декабря экс-супруга Андрея Григорьева-Апполонова вышла замуж за баскетболиста Андрея Зубкова.
Кино
Фильм «Холоп» бьет рекорды новогодних сборов в России
Как сообщает kinobusiness.ru, только 2 января "Холоп" заработал около 222 млн руб. Это новый рекорд для 2 января и абсолютный рекорд по дневной выручке российских фильмов.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева впервые вышла в свет после тяжёлой операции
Телеведущая Лера Кудрявцева впервые показалась на публике после того, как перенесла операцию по удалению грудных имплантов накануне Нового года.
Общество
Федору Добронравову разрешили въезд на Украину
Общество
Цены на нефть выросли после новости об убийстве иранского генерала
Эксперты агентства Bloomberg связывают такой рост с новостями об убийстве американскими военными командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.
Политика
Соловьев задал возникающие в связи с убийством Сулеймани вопросы
Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что убийство американцами иранского генерала Касема Сулеймани подтвердило, что международное право прекратило свое существование.
Энергетика
«РИА Новости» назвало причину отсутствия поставок нефти в Белоруссию
Контракт на поставку нефти из РФ на НПЗ Белоруссии не был заключен, так как в республике просят снизить контрактную цену, сообщает РИА «Новости» по данным источника в отрасли.