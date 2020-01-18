К 2022 году средний размер пенсий в России вырастет до 18 290 рублей - это 18,26% к 2019 году и почти 27% к 2018 году. Об этом в интервью "РГ-Неделя" рассказал глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.

с чего всё началось

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов рассказал о росте пенсии к 2022 году. Как он заявил в интервью «Российской газете», к 2022 году средний размер пенсий в России вырастет до 18 290 рублей.

В ПФР рассказали о росте пенсии к 2022 году

Общество Скабеева прокомментировала идею Володина наказать Водонаеву штрафом Ведущая телеканала «Россия 1» Ольга Скабеева предположила, что в ближайшее время в Instagram-аккаунте Алены Водонаевой появится больше рекламы, доходы от которой покроют штраф за оскорбление россиян.

Политика Приморский политолог оценил шансы Трутнева остаться полпредом ДФО Как и многие другие кадровые решения, вопрос продолжения работы Юрия Трутнева в качестве вице-премьера - полпреда решается одним человеком - президентом страны, имеющим свою квоту на назначения и окончательное слово в формировании кабмина.

Происшествия В Сибири уволили залившего виски вместо «незамерзайки» инспектора ДПС В Новосибирске инспектора ДПС уволили после того, как он залил в машину виски вместо «незамерзайки» и его действия попали на видео, сообщил РБК представитель главного управления МВД по Новосибирской области.

Политика Топилин покинет пост министра труда и соцзащиты Как ранее писал NEWS.ru, исполняющий обязанности вице-премьера, куратор ТЭК и промышленности в правительстве России Дмитрий Козак не войдёт в новый кабинет министров премьера Михаила Мишустина.

Космос Иркутские учёные изучат часть атмосферы Земли Учёным иркутского Института солнечно-земной физики СО РАН (ИСЗФ СО РАН) предстоит провести комплексное экспериментальное исследование состояния верхней нейтральной атмосферы и ионосферы Земли.

Политика Украинцы выступили за свободное использование русского языка Русский язык должен свободно использоваться в частной жизни, но украинский должен быть единственным государственным, заявили 75% опрошенных в ходе исследования, проведенного украинским фондом «Демократические инициативы» имени Ильки Кучерива.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова назвала дату свадьбы Отдыхая в Тайланде, Анастасия Волочкова уже засветила мужчину, которого представила, как своего бойфренда, но вот на её дне рождения он не появился.

Здоровье Россиянам рекомендовали не посещать китайский Ухань из-за коронавируса Роспотребнадзор рекомендовал нашим соотечественникам воздержаться от поездок в китайский город Ухань – до тех пор, пока там не стабилизируется ситуация с коронавирусом.

Политика Песков объяснил спешку с правкой Конституции Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил спешку с внесением изменений в Конституцию РФ — напомним, что вчера Владимир Путин внес в Госдуму соответствующий законопроект.

Политика Двух «подозрительных» россиян задержали в Давосе в преддверии форума Двое россиян были задержаны в Давосе полицией кантона Граубюнден за несколько месяцев до начала Всемирного экономического форума (ВЭФ), сообщают швейцарские СМИ.

Политика Глава комитета Думы по СМИ перейдет в новое правительство Глава думского комитета по информполитике, член «Справедливой России» Леонид Левин переходит из Думы в правительство Михаила Мишустина, рассказали РБК два собеседника в правительстве и подтвердил источник, знакомый с решениями по формированию нового кабмина, а также знакомый Левина.

Политика Украина отказалась сотрудничать с Россией в ПАСЕ Украинская делегация не намерена сотрудничать с представителями России во время участия в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Общество Армия США построит гигантскую стену для защиты Нью-Йорка Гигантская морская стена будет состоять из нескольких соединенных между собой вливных ворот, соединенных искусственными островами, протяженностью около 9,6 км. В Ист-Ривер будет построена отдельный барьер.