Экономика
ToDay News UfaПенсионный фонд объявил о сроках выплат январских пенсий
Как сообщает ToDay News Ufa, те пенсионеры, кто получают пенсионные выплаты на банковские карты смогут воспользоваться денежными средствами начиная с 30 декабря. Те, кто пользуется услугами Почты России, смогут получить выплаты начиная с 3 января.
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Политика
В Кремле рассказали об ответе на санкции против «Северного потока — 2»
Минфин США в ночь на субботу сообщил, что вступили в силу санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток".
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Президент России Владимир Путин не только примет участие в церемонии, посвященной открытию железнодорожного движения по Крымскому мосту, но и сам проедет по нему.
Политика
Нидерланды обратились к РФ за помощью в расследовании причастности Украины к крушению MH17
Нидерланды обратились к России с просьбой о сотрудничестве по вопросу расследования незакрытия воздушного пространства над восточной Украиной в день крушения MH17.
Здоровье
Главврач Таганрогской БСМП заявил, что во взятках врачей виноваты сами пациенты
На недавней пресс-конференции главный врач БСМП Таганрога Дмитрий Сафонов поговорил и на самую злободневную тему — тему взяток.
Происшествия
Пятерых обвиняемых в убийстве Хашкаджи приговорили к смертной казни
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Финансы
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Зеленский и Трамп подрались на Красной площади
На обложке последнего в 2019 г. номера Трамп и Зеленский показаны на Красной площади.
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Перед погружением Путина на дне Финского залива были обезврежены мины
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Общество
Минздрав ответил на протест медиков скорой помощи в Новосибирске
Министр здравоохранения Константин Хальзов встретился с сотрудниками станции скорой помощи, которые 22 декабря провели пикет в центре Новосибирска, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Гаджеты
Смартфон Sony Xperia 5 получит врезанную фронтальную камеру и 5G
Sony Xperia 5 получит врезанную одинарную фронтальную камеру и поддержку сетей нового поколения 5G, презентация модели должна состояться 25 февраля.
Культура
«Союзмультфильм» выпустил продолжение мультфильма «Умка» спустя 50 лет
К 50-летию со дня выхода первого мультфильма «Умка» «Союзмультфильм» представляет продолжение любимой миллионами истории о трогательном белом медвежонке – «Умка на елке».
Культура
Джоан Роулинг возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых писателей
Британская писательница Джоан Роулинг оказалась на первом месте в списке самых высокооплачиваемых писателей 2019 года по версии американского журнала Forbes.
Автоспорт
Леклер подписал новый контракт с «Феррари»
Новый контракт гонщика рассчитан до конца 2024 года. По информации источника, зарплата Леклера повысится более чем втрое.
Кино
Ди Каприо пристыдил коллег из-за жалоб на сложность актерского ремесла
Футбол
Гвардиола «поблагодарил» АПЛ за два матча подряд
Баскетбол
«Барселона» лидирует в рейтинге самых высоких зарплат в мировом спорте
Издание Sportingintelligence опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых клубов в мировом спорте.
Хоккей
«Салават Юлаев» примет «Ак Барс» в Давосе
Сегодня в регулярном чемпионате состоится четвертая игра между "Салаватом Юлаевым" и "Ак Барсом". Встреча пройдет в рамках KHL World Games.
Экономика
Новак рассказал о поставках СПГ в Европу из России и США
Россия обеспечивает 20% поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, это значительно больше, чем США.
Общество
Власти Москвы записали видеообращение по поводу «минирований» школ
Молев отметил, что при поступлении сигнала о минировании немедленно производится эвакуация учебного учреждения, извещаются все ответственные органы власти, родители учащихся.
Шоу-бизнес
Певица Нюша объяснила странное имя дочери
Певица Нюша объяснила странный выбор имени для ребенка.
Авто
Skoda показала новый Skoda Rapid для Китая
Чешский «бюджетник» Skoda Rapid, обновленную версию которого совсем недавно представили в России, готовится к обновлению в Китае.
Хоккей
«Рейнджерс» победил «Анахайм». Панарин продлил результативную серию
Политика
Польша ответила на слова Путина о Второй мировой войне
Ранее заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что польские власти анализируют слова российского президента о вводе советских войск на территорию Польши в начале Второй мировой войны.