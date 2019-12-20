Экономика

ИзвестияИзвестияПенсионный фонд назвал сроки выплат январских пенсий

18 декабря глава ПФР Антон Дроздов заявил, что пенсии россиян за три года вырастут более чем на 18% по сравнению с уровнем 2019 года. К 2022 году средний размер пенсионных выплат составит 18,3 тыс. рублей.
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В Пенсионном фонде назвали сроки выплат январских пенсий

РИА Новости15:25

В Пенсионном фонде рассказали, когда будут выплачиваться январские пенсии

Комсомольская правда12:56

Когда севастопольцам получать пенсию в январе?

Севастополь.ру05:00

ПФР уточнил, когда выплатят январские пенсии

URA.Ru09:00

ПФР назвал сроки выплат январских пенсий

Российская газета08:38

Пенсию за январь начнут перечислять на банковские карты с 30 декабря

ТАСС08:27

Пенсионный фонд назвал сроки выплат январских пенсий

Известия11:45
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В Воронежской области на трассе столкнулись восемь автомобилей

Восемь автомобилей столкнулись на трассе М-4 в Воронежской области, никто не пострадал, уточнила РИА Новости в пятницу начальник пресс-службы управления МВД по региону Наталья Куликова.
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В результате выяснилось, что заражение гриппом значительно снижает риск заболеть простудой. Но данное правило может работать и наоборот.
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"Вы бы не умничали со своим убогим юмором", — добавил ведущий.
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