Экономика
ИзвестияПенсионный фонд назвал сроки выплат январских пенсий
18 декабря глава ПФР Антон Дроздов заявил, что пенсии россиян за три года вырастут более чем на 18% по сравнению с уровнем 2019 года. К 2022 году средний размер пенсионных выплат составит 18,3 тыс. рублей.
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Политика
Выплатит ли «Газпром» $3 млрд «Нафтогазу»
Частью пакетного соглашения по газу между Россией и Украиной может стать выплата «Газпромом» около $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража, сообщил журналистам источник в российской делегации, передает ТАСС.
Происшествия
Второй раненый боец ФСБ скончался после стрельбы на Лубянке
Второй сотрудник Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, раненный при стрельбе на Лубянке, скончался в больнице.
Общество
В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости
По словам Акимова, "ни в одной стране мира, которая относит себя к цивилизованным", такого большого допустимого нештрафуемого порога превышения скорости нет.
Общество
ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь
В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Энергетика
Больше некуда: в Европу сбрасывают рекордные объемы СПГ из США
Эксперты отмечают, что в Соединенных Штатах вводят новые мощности, а так как спроса на СПГ из США, например в Азии, нет, то его сбрасывают в Европе, еще сильнее обваливая цены.
Авто
Разгон мощнейшего болида Bloodhound LSR показали на видео
На кадрах запечатлен момент разгона до 1010,67 км/ч, который длится не более 50 секунд. Управляет болидом гонщик Энди Грин.
Наука
Каменным великанам с острова Пасхи нашли работу
Ученые выяснили, для чего древние полинезийцы устанавливали истуканы на острове Пасхи.
Происшествия
Станции московского метро проверяют после анонимных угроз
Ранее сегодня в экстренные службы поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в храме Христа Спасителя.
Экономика
В России вырастут цены на водку и коньяк
Минимальные розничные цены на ликероводочную продукцию вырастут с 1 января 2020 года.
Шоу-бизнес
Лариса Удовиченко возвратилась на экраны с новым молодым лицом
Лариса Удовиченко возвратилась на экраны и опровергла слухи об использовании ею процедур пластической хирургии.
Происшествия
В Воронежской области на трассе столкнулись восемь автомобилей
Восемь автомобилей столкнулись на трассе М-4 в Воронежской области, никто не пострадал, уточнила РИА Новости в пятницу начальник пресс-службы управления МВД по региону Наталья Куликова.
Наука
Грипп снижает риск заболеть простудой
В результате выяснилось, что заражение гриппом значительно снижает риск заболеть простудой. Но данное правило может работать и наоборот.
Общество
В Роскачестве оценили российские игристые вина
Политика
Американского эксперта выгнали из студии «России 1» за «убогий юмор»
"Вы бы не умничали со своим убогим юмором", — добавил ведущий.
Политика
Орешкин назвал три блока нерешенных вопросов с Минском
Шоу-бизнес
Старшая дочь Ивана Урганта встречается с темнокожим парнем
Старшая дочь Ивана Урганта Эрика встречается с темнокожим парнем.
Политика
Путин ответил на вопрос о бизнесе своих детей
Футбол
Микель Артета стал новым главным тренером лондонского «Арсенала»
Лондонский «Арсенал» объявил о назначении Микеля Артета на пост главного тренера команды.
Футбол
Форвард киевского «Динамо» подозревается в употреблении допинга
Нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин попал под подозрение в употреблении допинга, сообщает официальный сайт украинской команды.
Футбол
Умер бывший вратарь сборной СССР и ЦСКА Пшеничников
Голкипер становился чемпионом СССР 1970-го года в составе ЦСКА, а также обладателем приза «Вратарь года-1968».
Космос
Curiosity обнаружил в атмосфере Марса загадочную кислородную аномалию
Впервые за последнее время освоения астронавтами космоса ученым удалось выявить нестабильные колебания концентрации газов, появившихся в атмосфере над поверхностью марсианского кратера Гейл на планете Марс.
Авто
Опубликованы фото эксклюзивной версии «Буханки» от УАЗ
Ульяновский автозавод получил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новую версию модели УАЗ-3909 «Комби» («Буханка»).
Хоккей
В НХЛ определили игроков десятилетия: Овечкин – третий
Происшествия
Заседание по делу Шеремета закончилось штурмом силовиков
Заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета закончилось штурмом зала суда силовиками из полиции и нацгвардии.
Хоккей
«Спартак» победил «Сочи» в овертайме
Армия и оружие
Эрдоган раскритиковал деятельность «ЧВК Вагнера» в Ливии
По словам Эрдогана, Турция продолжит делать все возможное для нормализации обстановки в Ливии.
Происшествия
В Карибском море столкнулись два круизных лайнера
У берегов мексиканского острова Косумель произошло столкновение двух круизных лайнера, передает Time.
Шоу-бизнес