Экономика

ИзвестияИзвестияПенсионный фонд назвал сроки выплат январских пенсий

18 декабря глава ПФР Антон Дроздов заявил, что пенсии россиян за три года вырастут более чем на 18% по сравнению с уровнем 2019 года. К 2022 году средний размер пенсионных выплат составит 18,3 тыс. рублей.
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В Пенсионном фонде рассказали, когда будут выплачиваться январские пенсии

Комсомольская правда12:56

Пенсионный фонд назвал сроки выплат январских пенсий

Известия11:45

Пенсии за январь на банковские карты перечислят в конце декабря

РЕН ТВ08:20

ПФР назвал сроки выплат январских пенсий

Российская газета08:38

Пенсию за январь начнут перечислять на банковские карты с 30 декабря

ТАСС08:27

ПФР уточнил, когда выплатят январские пенсии

URA.Ru09:00

Когда севастопольцам получать пенсию в январе?

Севастополь.ру05:00
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Amazon запустит производство интернет-спутников

Компания Amazon запустила в конце прошлого года проект Project Kuiper с целью создания на низкой околоземной орбите группировки из более чем 3,2 тыс. спутников для обеспечения доступом в Интернет населения удалённых и труднодоступных регионов планеты.
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Заседание по делу Шеремета закончилось штурмом силовиков

Заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета закончилось штурмом зала суда силовиками из полиции и нацгвардии.
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Россия и Украина подписали протокол договоренностей о транзите газа

«Стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований», — цитирует его слова «РИА Новости».
Известия 13:27
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Один из раненых на Лубянке мог пострадать от действий силовиков

Сайт «Открытые медиа» пишет, что спецслужбы в течение часа после начала стрельбы не могли установить сколько всего нападавших.
Эхо Москвы 12:30
Общество

В Волгограде установили памятник Сталину

Волгоградские коммунисты установили бронзовый бюст Иосифа Сталина возле здания областного комитета партии.
Российская газета 04:10
Политика

Путин рассказал про индексацию пенсий россиянам

«Рост пенсий продолжится», — отметил Путин, отвечая на вопрос о планах по индексации после 2024 года.
URA.Ru вчера в 08:56
Кино

IMDB назвал самые ожидаемые фильмы 2020 года

«Хищные птицы» возглавили рейтинг самых ожидаемых фильмов 2020 года, составленный крупнейшим профильным сайтом IMDB.
Коммерсантъ вчера в 22:45
Происшествия

Эксперты оценили оружие стрелка с Лубянки — Daily Storm

Эксперты по стрелковому оружию оценили карабин Евгения Манюрова, который устроил стрельбу 19 декабря у здания ФСБ на Лубянке и убил сотрудника спецслужбы.
Daily Storm 10:50
Экономика

В России вырастут цены на водку и коньяк

Минимальные розничные цены на ликероводочную продукцию вырастут с 1 января 2020 года.
Российская газета 14:15
Космос

У корабля Starliner не хватит топлива состыковаться с МКС

Запущенный к МКС новейший американский корабль Starliner не сможет пристыковаться к станции и будет возвращен на Землю, сообщили в NASA.
Вести.Ru 12:09
Армия и оружие

Сирийская армия отразила в Идлибе две крупные атаки боевиков

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Биатлон

Биатлонистка Миронова заняла четвертое место в спринте в Анси

Миронова отстала от лидера на 22 секунды, при том, что не допустила ни одного промаха на стрельбе.
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Общество

В России планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости

В будущем российские власти планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч.
RT на русском 12:01
Политика

В Минске снова начались протесты против интеграции с Россией

В Минске снова протестуют против интеграции Белоруссии с Россией. Об этом пишет издание Naviny.by.
Lenta.ru 11:32
Шоу-бизнес

«Уральские пельмени» прокомментировали уход Юлии Михалковой

Коллеги Юлии Михалковой по шоу «Уральские пельмени» прокомментировали её уход. Юмористка покинула шоу в сентябре 2019 года.
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Общество

В аэропорту Домодедово задержали около 40 граждан Израиля

Около 40 граждан Израиля задержаны в аэропорту Домодедово, причины неизвестны.
RT на русском 18 декабря в 09:59
Наука

Выяснены результаты реформы присуждения ученых степеней

Исследователи из Центра институционального анализа науки и образования Европейского университета в Санкт-Петербурге проанализировали статистику защит, чтобы понять, как изменилась динамика присуждаемых ученых степеней после реформы, проведенной ВАК в 2013 — 2015 годах.
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Футбол

«Спартак» претендует на форварда «Ривер Плейт»

Сообщается, что 24-летним колумбийцем интересуется "Спартак". Если верить слухам, то летом на форварда претендовало московское "Динамо".
Soccer.ru 12:01
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Пытавшегося устроить теракт в «Сапсане» осудили на 22 года

Известия 07:11
Наука

Семантика эмоций оказалась одновременно культурно обусловленной и универсальной

Соответственно, в каждом языке есть слова, которые эти эмоции выражают, а из-за того, что эмоции — универсально базовые, семантически эти слова в разных языках можно назвать эквивалентными.
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Общество

Роскачество назвало лучшие игристые вина

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Армия и оружие

Узбекистан получил первый российский вертолёт Ми-35М

Россия начала поставки Минобороны Узбекистана транспортно-боевых вертолетов Ми-35М, первый вертолет уже принят на вооружение одной из воинских частей ВВС республики.
Военное обозрение 10:28
Футбол

Скончался экс-вратарь сборной СССР и ЦСКА Пшеничников

В составе ЦСКА Пшеничников был чемпионом страны 1970 года. В 1968 году он получил приз «Вратарь года».
RT на русском 13:48
Экономика

В AliExpress предрекли возвращение россиян на вещевые рынки

Снижение беспошлинного порога для онлайн-покупок из-за рубежа заставит россиян вернуться на вещевые рынки, считает гендиректор компании «AliExpress Россия» Дмитрий Сергеев.
Секрет фирмы 05:47
Экономика

Путин заявил о продолжении работы над ростом доходов россиян

Государство продолжит работать над ростом реальных доходов населения, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной итоговой пресс-конференции.
РИА Новости вчера в 07:39
Авто

5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году

Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
ToDay News Ufa 13:30
Общество

ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь

В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
RT на русском 03:21
Политика

Около 40 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом

Около 40 человек, которых Киев планировал передать самопровозглашенным республикам Донбасса в рамках обмена пленными, отказались участвовать в процессе.
Lenta.ru 05:35
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Пушков ответил Турчинову на слова о границе исконно русских земель

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление экс-секретаря СНБО Украины Александра Турчинова о том, что исконно русские земли ограничиваются лишь Московской областью.
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Шоу-бизнес

Певица Нюша рассказала о домогательствах продюсера

Певица Нюша в интервью YouTube-каналу «Ходят слухи» рассказала, что однажды до нее домогался продюсер.
Вечерняя Москва 07:14
Как работают Яндекс.Новости?
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