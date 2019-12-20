Экономика

ИзвестияИзвестияПенсионный фонд назвал сроки выплат январских пенсий

В январе 2019 года ПФР провел повышенную индексацию страховых пенсий на 7,05%, при этом отмечается, что индексация прошла на месяц раньше определенного законом срока.
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В Пенсионном фонде рассказали, когда будут выплачиваться январские пенсии

Комсомольская правда12:56

Пенсионный фонд назвал сроки выплат январских пенсий

Известия11:45

Когда севастопольцам получать пенсию в январе?

Севастополь.ру05:00

ПФР назвал сроки выплат январских пенсий

Российская газета08:38

Пенсию за январь начнут перечислять на банковские карты с 30 декабря

ТАСС08:27

Пенсии за январь на банковские карты перечислят в конце декабря

РЕН ТВ08:20

ПФР уточнил, когда выплатят январские пенсии

URA.Ru09:00
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Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 13:57, Ашберн
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Раскрыта личность устроившего стрельбу у здания ФСБ на Лубянке

По словам источников, стрельбу в центре Москвы открыл Манюров Евгений Фатихович.
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«Стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований», — цитирует его слова «РИА Новости».
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Происшествия

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Два круизных лайнера столкнулись во время исполнения стыковочных маневров в порту мексиканского острова Косумель, сообщает портал MedioTiempo.
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Следы заражения круглыми паразитическими червями нашли у каждого пятого человека на Земле.
Ugpressa.ru вчера в 23:11
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Все игровые клубы, лотереи и игральные заведения на Украине будут закрыты.
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Экономика

В России вырастут минимальные розничные цены на водку и коньяк

Минимальные розничные цены на водку, коньяк, бренди и ликероводочные изделия повысят в России с 1 января 2020 года.
РИА Новости 12:40
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Тренер Слуцкий возглавил «Рубин»

Накануне.Ru вчера в 19:34
Происшествия

Заседание по делу Шеремета закончилось штурмом силовиков

Заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета закончилось штурмом зала суда силовиками из полиции и нацгвардии.
Lenta.ru 12:25
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Эрдоган пообещал ответить США на санкции против «Турецкого потока»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил ответными мерами в случае, если США введут санкции против проекта газопровода «Турецкий поток».
РБК 08:05
Космос

NASA отменило стыковку корабля Starliner с МКС

Руководство NASA отменило запланированную на 21 декабря стыковку корабля CST-100 Starliner с Международной космической станцией (МКС).
РБК 13:11
Футбол

Артета назначен главным тренером «Арсенала»

Лондонский «Арсенал» официально объявил о назначении Микеля Артеты новым главным тренером команды.
Sportbox.RU 09:06
Политика

Администрация Трампа встала на защиту России против санкций DASKA

Профильный комитет сената США по международным отношениям 18 декабря одобрил законопроект о существенном ужесточении санкций против России Defending American Security from Kremlin Aggression Act (DASKA).
РБК вчера в 15:31
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Экспериментальный пикап ГАЗ «Атаман» продают за 600 тыс. рублей

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В Минске началась незаконная акция против интеграции с Россией

Несанкционированная акция против углубленной интеграции Белоруссии с Россией проходит в пятницу на Октябрьской площади в центре Минска, она организована представителями оппозиции, передает корреспондент РИА Новости.
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На Netflix вышел первый сезон сериала «Ведьмак»

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Актриса Людмила Максакова прокомментировала РБК сообщения о своей госпитализации.
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Россияне пострадали при столкновении яхты и катера в Таиланде

При столкновении погиб капитан скоростного катера, 12 туристов из России, Эстонии, Пакистана, Великобритании, Ирана и Египта пострадали.
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Курс евро опустился до 69 рублей

Курс евро к рублю на Московской бирже опустился на 0,59% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 69 рублей, свидетельствуют данные торгов на 13:56 мск.
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Партия Петра Порошенко сообщила об обысках в своем офисе

Партия «Европейская солидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко заявила об обысках в своем офисе.
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Москвичи сбросили с вертолета Mercedes Gelandewagen в Карелии

РБК вчера в 22:22
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МИД Украины прокомментировал слова Путина об исконных русских землях

В МИД Украины не согласились со словами президента России Владимира Путина об исконно русских землях.
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