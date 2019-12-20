Экономика
ИзвестияПенсионный фонд назвал сроки выплат январских пенсий
В январе 2019 года ПФР провел повышенную индексацию страховых пенсий на 7,05%, при этом отмечается, что индексация прошла на месяц раньше определенного законом срока.
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Происшествия
Раскрыта личность устроившего стрельбу у здания ФСБ на Лубянке
По словам источников, стрельбу в центре Москвы открыл Манюров Евгений Фатихович.
Политика
Американского эксперта выгнали из студии «России 1» за «убогий юмор»
"Вы бы не умничали со своим убогим юмором", — добавил ведущий.
Кино
«Звездные войны: Скайуокер. Восход» возглавит российский прокат
Политика
Россия и Украина подписали протокол договоренностей о транзите газа
«Стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований», — цитирует его слова «РИА Новости».
Футбол
Фрэнк Лэмпард: «Я не взял у Моуринью ни одной тренерской идеи»
Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал о своем отношении к Жозе Моуринью.
Происшествия
В порту мексиканского острова столкнулись два круизных лайнера
Два круизных лайнера столкнулись во время исполнения стыковочных маневров в порту мексиканского острова Косумель, сообщает портал MedioTiempo.
Политика
Путин ответил на вопрос о компаниях дочерей
Наука
Каждый пятый человек на Земле заражен опасными червями
Следы заражения круглыми паразитическими червями нашли у каждого пятого человека на Земле.
Политика
Аваков распорядился закрыть все игорные заведения на Украине
Все игровые клубы, лотереи и игральные заведения на Украине будут закрыты.
Экономика
В России вырастут минимальные розничные цены на водку и коньяк
Минимальные розничные цены на водку, коньяк, бренди и ликероводочные изделия повысят в России с 1 января 2020 года.
Футбол
Тренер Слуцкий возглавил «Рубин»
Происшествия
Заседание по делу Шеремета закончилось штурмом силовиков
Заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета закончилось штурмом зала суда силовиками из полиции и нацгвардии.
Политика
Эрдоган пообещал ответить США на санкции против «Турецкого потока»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил ответными мерами в случае, если США введут санкции против проекта газопровода «Турецкий поток».
Космос
NASA отменило стыковку корабля Starliner с МКС
Руководство NASA отменило запланированную на 21 декабря стыковку корабля CST-100 Starliner с Международной космической станцией (МКС).
Футбол
Артета назначен главным тренером «Арсенала»
Лондонский «Арсенал» официально объявил о назначении Микеля Артеты новым главным тренером команды.
Политика
Администрация Трампа встала на защиту России против санкций DASKA
Профильный комитет сената США по международным отношениям 18 декабря одобрил законопроект о существенном ужесточении санкций против России Defending American Security from Kremlin Aggression Act (DASKA).
Хоккей
Экс-боец UFC Смоляков ответил на вызов хоккеиста «Ак Барса» Фисенко
Хоккеист «Ак Барса» Михаил Фисенко отреагировал на высказывания Смолякова и вызвал того на бой.
Авто
Экспериментальный пикап ГАЗ «Атаман» продают за 600 тыс. рублей
Пикап дебютировал в 1996 году, сочетая рамную конструкцию, пружинный передний мост, рессорную заднюю подвеску, оригинальный капот с фарами от «Волги» и большую кабину от грузового ГАЗ-3307.
Политика
Путин предложил изменить статью Конституции о президентских сроках
Владимир Путин предложил изменить статью Конституции, согласно которой одно и то же лицо не может занимать должность президента РФ более двух сроков подряд.
Политика
В Минске началась незаконная акция против интеграции с Россией
Несанкционированная акция против углубленной интеграции Белоруссии с Россией проходит в пятницу на Октябрьской площади в центре Минска, она организована представителями оппозиции, передает корреспондент РИА Новости.
Кино
На Netflix вышел первый сезон сериала «Ведьмак»
Шоу-бизнес
Людмила Максакова отреагировала на сообщения о своей госпитализации
Актриса Людмила Максакова прокомментировала РБК сообщения о своей госпитализации.
Происшествия
Россияне пострадали при столкновении яхты и катера в Таиланде
При столкновении погиб капитан скоростного катера, 12 туристов из России, Эстонии, Пакистана, Великобритании, Ирана и Египта пострадали.
Армия и оружие
Российские С-400 «Триумф» обошли американские F-16 над Анкарой
Финансы
Bloomberg: украинская гривна лидирует среди валют по темпам укрепления
С начала 2019 года украинская гривна укрепилась к доллару на 19% и заняла лидирующую позицию в мировом рейтинге валют, которые больше всего укрепились к американской валюте.
Политика
Россия наложила вето в Совбезе ООН на резолюцию по Сирии
Россия в Совете Безопасности ООН наложила вето на проект резолюции Бельгии, Германии и Кувейта о предоставлении трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Финансы
Курс евро опустился до 69 рублей
Курс евро к рублю на Московской бирже опустился на 0,59% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 69 рублей, свидетельствуют данные торгов на 13:56 мск.
Политика
Партия Петра Порошенко сообщила об обысках в своем офисе
Партия «Европейская солидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко заявила об обысках в своем офисе.
Политика
МИД Украины прокомментировал слова Путина об исконных русских землях
В МИД Украины не согласились со словами президента России Владимира Путина об исконно русских землях.