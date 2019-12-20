Экономика
ИзвестияПенсионный фонд назвал сроки выплат январских пенсий
18 декабря глава ПФР Антон Дроздов заявил, что пенсии россиян за три года вырастут более чем на 18% по сравнению с уровнем 2019 года. К 2022 году средний размер пенсионных выплат составит 18,3 тыс. рублей.
Читать в источнике
Оценить1251
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 07:29, Ашберн
Происшествия
Песков прокомментировал стрельбу на Лубянке
Стрельба на Лубянке — трагедия, поскольку погибли люди, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Транспорт
Из Петербурга в Крым отправился первый поезд
Первый пассажирский поезд № 7/8 "Таврия" отправился из Санкт-Петербурга в Севастополь.
Футбол
Назван лучший российский клуб в истории Лиги чемпионов
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) составил рейтинг лучших клубов в истории турнира Лиги чемпионов.
Энергетика
Москва и Киев зафиксировали цену на транзит газа на следующие пять лет
Российский вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что Россия и Украина договорились о фиксированной цене за транзит газа на последующие пять лет, передает ТАСС.
Экономика
Новак: Россия опередила США по объемам поставок СПГ в Европу
Россия за последние годы опередила США по объемам поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу.
Политика
Эксперт объяснил призыв Порошенко ввести санкции за газ из России
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал RT заявление лидера партии «Европейская солидарность», экс-президента Украины Петра Порошенко о том, что его партия потребует срочного созыва Совета национальной безопасности и обороны и введения санкций против прямых поставок газа из России.
Экономика
ПФР объяснил, как вырастет пенсия, если выйти на нее позже положенного
Глава ПФР Антон Дроздов в разговоре с "Российской газетой" рассказал, что граждане, откладывающие свой выход на пенсию по старости как минимум на один год, получают за это два бонуса.
Политика
Медведев поручил ответить на санкции против «Северного потока-2»
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе совещания с вице-премьерами поручил проработать меры в ответ на санкции США против строительства газопровода «Северный поток-2».
Шоу-бизнес
Ольга Бузова пожаловалась на одиночество после окончания шоу «План Б»
Ольга Бузова пожаловалась, что столкнулась с одиночеством после окончания съемок шоу "План Б".
Экономика
Названы итоговые суммы бюджета Псковской области 2019 года
Названы итоговые суммы бюджета Псковской области 2019 года.
Политика
Allseas вывела из Балтийского моря суда, строившие «Северный поток-2»
Швейцарская компания Allseas, которая занималась укладкой труб для трубопровода "Северный поток — 2" и ранее заявила о приостановке работ, отвела все суда из района строительства в Балтийском море.
Общество
YouTube и «Яндекс.Видео» могут заблокировать из-за книжных издателей
Сервисам YouTube и "Яндекс.Видео" из-за закона о пиратстве грозит вечная блокировка в России, пишет газета "Ведомости".
Общество
У митрополита РПЦ нашли недвижимость в Испании
Происшествия
Следователи пришли с обысками в ФТС
В феврале 2019 года следователи заподозрили сотрудников управления таможенных расследований и дознания ФТС в получении взятки в размере $140 тыс. В служебных помещениях ведомства прошли обыски.
Шоу-бизнес
Певица Нюша объяснила странное имя дочери
Певица Нюша объяснила странный выбор имени для ребенка.
Общество
Совфед одобрил возврат курилок в аэропорты
Совет Федерации одобрил закон, разрешающий оборудовать в транзитных зонах аэропортов специальные помещения для курения.
Авто
Составлен рейтинг автомобилей, которые почти не теряют в цене
В массовом сегменте лидером рейтинга оказался седан Hyundai Solaris, при его продаже получают 90% от первоначальной цены.
Происшествия
Пятерых обвиняемых в убийстве Хашкаджи приговорили к смертной казни
В Саудовской Аравии суд приговорил к смертной казни пятерых обвиняемых в убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи.
Политика
Чижов заявил о готовности России передать Нидерландам данные по MH17
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности предоставить Малайзии данные по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17.
Экономика
Акции «Сургутнефтегаза» подорожали до максимума с 2006 года
Стоимость обыкновенных акций «Сургутнефтегаза» выросла почти на 3,6% к открытию при отсутствии корпоративных новостей, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.
Армия и оружие
Дамаск сообщил об американском ударе по нефтяным объектам в Сирии
США при помощи беспилотников четыре дня назад атаковали нефтеперерабатывающие объекты в городе Хомс, заявил в понедельник глава МИД Сирии Валид Муаллем.
Шоу-бизнес
Домработница Алсу рассказала о пятиэтажной усадьбе певицы
Бывшая домработница дочери певицы Алсу Сафины рассказала, что никогда не видела подобных особняку артистки домов.
Кино
Кинокритики назвали худшие фильмы 2019 года
Кинокритики составили список самых скучных фильмов 2019 года.
Футбол
Хонда вслед за Слуцким ушел из «Витесса»
Наука
«Память» материалов использовали для управления их старением
Исследователи из Чикагского и Пенсильванского университетов использовали «память» некоторых материалов, чтобы осуществить их направленное старение.
Здоровье
Вирус, поражающий дыхательные пути, обнаружен в Карелии
При обследовании больных ОРВИ выявлены аденовирусы, поражающие слизистую оболочку верхних дыхательных путей.
Финансы
Сбербанк наблюдает сильное падение спроса на валютные вклады
Спрос на вклады в иностранной валюте в России сильно упал, сообщил глава Сбербанка Герман Греф в интервью телеканалу "Россия-24" .