Экономика

ИзвестияИзвестияПенсионный фонд назвал сроки выплат январских пенсий

18 декабря глава ПФР Антон Дроздов заявил, что пенсии россиян за три года вырастут более чем на 18% по сравнению с уровнем 2019 года. К 2022 году средний размер пенсионных выплат составит 18,3 тыс. рублей.
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Стали известны сроки выплаты пенсий за январь

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Пенсионный фонд назвал сроки выплат январских пенсий

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Пенсионный фонд России назвал сроки выплат январских пенсий

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