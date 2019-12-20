Экономика
ИзвестияПенсионный фонд назвал сроки выплат январских пенсий
18 декабря глава ПФР Антон Дроздов заявил, что пенсии россиян за три года вырастут более чем на 18% по сравнению с уровнем 2019 года. К 2022 году средний размер пенсионных выплат составит 18,3 тыс. рублей.
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