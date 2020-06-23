«Особенностью новой выплаты является то, что за ней не надо никуда обращаться, поскольку Пенсионный фонд беззаявительно оформит и перечислит средства на основе решений о предоставлении предыдущих выплат», — рассказали в Пенсионном фонде России.

Пенсионный фонд объяснил, как россиянам получить выплаты на детей

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