Общество
ToDay News UfaПенсионный фонд объяснил, как россиянам получить выплаты на детей
«Особенностью новой выплаты является то, что за ней не надо никуда обращаться, поскольку Пенсионный фонд беззаявительно оформит и перечислит средства на основе решений о предоставлении предыдущих выплат», — рассказали в Пенсионном фонде России.
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Пенсионный фонд разъяснил порядок перечисления «путинских» 10 тысяч
Московский Комсомолецвчера в 13:53
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