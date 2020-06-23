Общество

ToDay News UfaToDay News UfaПенсионный фонд объяснил, как россиянам получить выплаты на детей

«Особенностью новой выплаты является то, что за ней не надо никуда обращаться, поскольку Пенсионный фонд беззаявительно оформит и перечислит средства на основе решений о предоставлении предыдущих выплат», — рассказали в Пенсионном фонде России.
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