Экономика

ToDay News UfaToDay News UfaПенсионный фонд объявил о сроках выплат январских пенсий

Как сообщает ToDay News Ufa, те пенсионеры, кто получают пенсионные выплаты на банковские карты смогут воспользоваться денежными средствами начиная с 30 декабря. Те, кто пользуется услугами Почты России, смогут получить выплаты начиная с 3 января.
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