Экономика

ToDay News UfaToDay News UfaПенсионный фонд объявил о сроках выплат январских пенсий

Как сообщает ToDay News Ufa, те пенсионеры, кто получают пенсионные выплаты на банковские карты смогут воспользоваться денежными средствами начиная с 30 декабря. Те, кто пользуется услугами Почты России, смогут получить выплаты начиная с 3 января.
Читать в источнике
Комментировать620

Подробнее о событии

Стали известны сроки выплаты пенсий за январь

Зейские Огни21 декабря в 14:03

Пенсионный фонд России назвал сроки выплат январских пенсий

RT на русском21 декабря в 08:53

Пенсионный фонд назвал сроки выплат январских пенсий

Известия20 декабря в 11:45

Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

РБК20 декабря в 16:25

Пенсионный фонд России назвал сроки выплат январских пенсий

РИА Новости20 декабря в 15:25

Пенсионный фонд назвал сроки выплат январских пенсий

Московский Комсомолец21 декабря в 01:10

Пенсию за январь начнут перечислять на банковские карты с 30 декабря

ТАСС20 декабря в 08:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7109 источников, обновлено в 06:03, Ашберн
Политика

В Кремле рассказали об ответе на санкции против «Северного потока — 2»

Минфин США в ночь на субботу сообщил, что вступили в силу санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток".
РИА Новости 04:14
Общество

Детским омбудсменом Петербурга может стать вице-губернатор Митянина

Вице-губернатор Анна Митянина может стать детским омбудсменом Петербурга.
Peterburg2.ru 05:48
Транспорт

В первом поезде по Крымскому мосту проедут более 600 пассажиров

Пассажирами поезда Санкт-Петербург — Севастополь, который первым пройдет по Крымскому мосту, станут более 600 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на инфоцентр «Крымский мост».
РБК 01:24
Происшествия

Момент падения бетономешалки в Неву попал на видео

В Санкт-Петербурге видеорегистратор автомобиля заснял момент падения бетономешалки в Неву.
РИА Новости 04:09
Политика

Зеленский и Трамп подрались на Красной площади

На обложке последнего в 2019 г. номера Трамп и Зеленский показаны на Красной площади.
Утро.ru 01:36
Общество

Стрелка с Лубянки заподозрили в связях с националистическим движением

Евгений Манюров, устроивший стрельбу возле здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, мог быть участником националистического движения «Этническое национальное объединение» (ЭНО).
Lenta.ru вчера в 16:25
Здоровье

Онколог назвала симптомы рака в области головы и шеи

Заведующая отделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра имени Логинова Лилия Яковлева в эфире радиостанции "Говорит Москва" перечислила симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии опухолей в области головы и шеи.
РИА Новости вчера в 11:20
Политика

Генсек НАТО заявил о готовности встретиться с Путиным

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности провести личную встречу с президентом России Владимиром Путиным.
Газета.Ru 02:05
Происшествия

Кремль назвал стрельбу на Лубянке проявлением безумия

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя стрельбу возле здания ФСБ в центре Москвы, заявил, что службы безопасности приняли все меры для ликвидации ситуации.
РБК 04:09
Кино

Ди Каприо пристыдил коллег из-за жалоб на сложность актерского ремесла

Народные новости вчера в 19:11
Происшествия

Следователи пришли с обысками в ФТС

В феврале 2019 года следователи заподозрили сотрудников управления таможенных расследований и дознания ФТС в получении взятки в размере $140 тыс. В служебных помещениях ведомства прошли обыски.
РБК 06:03
Транспорт

Аэропортам России запретили использовать новую технику

Российские аэропорты с конца октября не могут эксплуатировать новую аэродромную технику.
Piter.tv 02:48
Политика

США лишили Украину помощи сразу после беседы Зеленского и Трампа

Распоряжение о приостановке Киеву военной помощи было отдано Белым домом примерно через 90 минут после того, как завершился телефонный разговор президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа.
REGNUM 03:10
Общество

Совфед просит кабмин запретить продажу никотиносодержащих изделий

Совет Федерации одобрил постановление с просьбой к правительству приостановить оптовую и розничную торговлю сосательной и жевательной никотиносодержащей продукцией, передаёт ТАСС.
RT на русском 03:22
Происшествия

Пятерых обвиняемых в убийстве Хашкаджи приговорили к смертной казни

В Саудовской Аравии суд приговорил к смертной казни пятерых обвиняемых в убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи.
Российская газета 05:28
Авто

Renault отзовет в России более 78 тыс. кроссоверов Kaptur

Известия 04:41
Экономика

Греф не видит смысла в ужесточении выдачи ипотеки

Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф не видит необходимости в использовании показателя долговой нагрузки (ПДН) при выдаче ипотеки.
Коммерсантъ 05:08
Политика

Стало известно о «рождественском подарке» Северной Кореи для США

Собеседник телеканала подчеркнул, что новые меры должны стать «рождественским подарком» Вашингтону, который обещал преподнести Пхеньян.
Lenta.ru 03:02
Общество

Власти Новосибирска ответили жителям, встревоженным формой катка

Главный новогодний каток Новосибирска после публикации фотографий с квадрокоптера горожане прозвали "фаллическим символом города", а вице-мэр Анна Терешкова нашла ироничный ответ жителям, отметив при этом, что сооружение не будет переделываться.
РИА Новости вчера в 23:52
Экономика

Новак: оценка ущерба от ЧП на трубопроводе «Дружба» продолжается

Работа по оценке ущерба от загрязнения нефти в трубопроводе "Дружба" еще не завершена.
ТАСС 03:16
Армия и оружие

Минобороны провело крупную кадровую ротацию

В Минобороны прошла серьезная кадровая ротация.
Известия вчера в 18:26
Политика

Нидерланды обратились к РФ за помощью в деле о крушении MH17 на Украине

Власти Нидерландов обратились к России с просьбой помочь в расследовании дела о крушении лайнера Boeing 777 компании "Малайзийские авиалинии" на востоке Украины.
Российская газета 05:58
Общество

Профстандарт для преподавателей вузов отменят

Профстандарт для преподавателей высших учебных заведений России отменят.
Москва 24 01:51
Баскетбол

«Барселона» лидирует в рейтинге самых высоких зарплат в мировом спорте

Издание Sportingintelligence опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых клубов в мировом спорте.
Чемпионат 05:37
Происшествия

В Татарстане проверят сообщения об участии школьников в учениях МВД

РИА Новости вчера в 09:57
Общество

Девочка нашла в рождественской открытке сообщение от заключенных

Девочка из Лондона обнаружила просьбу о помощи заключенных китайской тюрьмы в рождественской открытке. Об этом сообщает сайт Sky News.
Lenta.ru 04:41
Политика

Зюганов пояснил свои слова о досрочных выборах президента

Ранее Зюганов сообщил на организованной КПРФ конференции "Россия-2024: Левый поворот или национальная катастрофа" заявил о возможности проведения досрочных президентских выборов в России и добавил, что в начале следующего года коммунисты могут провести мощный форум патриотических сил и утвердить программы к выборам.
РИА Новости вчера в 05:51
Экономика

Новак рассказал о поставках СПГ в Европу из России и США

Россия обеспечивает 20% поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, это значительно больше, чем США.
REGNUM 04:02
Экономика

СБП обрастает банковскими комиссиями

СБП обрастает банковскими комиссиями С 1 января начнут действовать тарифы Банка России для кредитных организаций за пользование системой быстрых платежей (СБП).
Коммерсантъ вчера в 17:38
Общество

Власти Москвы записали видеообращение по поводу «минирований» школ

Молев отметил, что при поступлении сигнала о минировании немедленно производится эвакуация учебного учреждения, извещаются все ответственные органы власти, родители учащихся.
ТАСС 03:25
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное