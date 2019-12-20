Экономика
ToDay News UfaПенсионный фонд объявил о сроках выплат январских пенсий
Как сообщает ToDay News Ufa, те пенсионеры, кто получают пенсионные выплаты на банковские карты смогут воспользоваться денежными средствами начиная с 30 декабря. Те, кто пользуется услугами Почты России, смогут получить выплаты начиная с 3 января.
Читать в источнике
Оценить1251
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 09:02, Ашберн
Хоккей
«Ак Барс» обменял Ткачева в «Локомотив» на Аверина и Санникова
Ярославский "Локомотив" и казанский "Ак Барс" произвели обмен, в результате которого хоккеистом железнодорожников стал форвард Владимир Ткачев, сообщается на официальном сайте ярославского клуба КХЛ.
Армия и оружие
Первую ЗРС С-350 «Витязь» передали Минобороны
Российские военные получили первый комплект зенитной ракетной системы С-350 "Витязь".
Политика
На Украине отреагировали на запуск поездов по Крымскому мосту
Визит президента России Владимира Путина в Крым представители Киева назвали "грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".
Общество
Шестилетняя девочка нашла послание от китайских заключенных в открытке
Шестилетняя жительница Лондона обнаружила в новогодней открытке послание с просьбой о помощи от заключенных из Китая.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в предновогоднюю неделю
В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центре европейской территории будет довольно тепло.
Политика
Путин рассказал о ночном звонке Ротенберга
Президент России Владимир Путин рассказал, как однажды ему позвонил ночью бизнесмен «с простой русской фамилией» Ротенберг.
Происшествия
Отца керченского стрелка Рослякова похоронили в могиле для безродных
После драки у отца керченского стрелка пропали деньги, а он сам был госпитализирован в городскую больницу с черепно-мозговой травмой.
Шоу-бизнес
Пригожин резко ответил Наргиз на слова о России
Певица заявила, что не чувствует себя в безопасности в РФ. Пригожин резко ответил на высказывание Наргиз.
Политика
Медведев назвал соглашение по транзиту газа с Украиной компромиссом
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что соглашение по транзиту газа через Украину – это компромисс, который должен был быть найден, передает РИА Новости.
Шоу-бизнес
Водянова поздравила сына с 18-летием фотографией в трусах
Всемирно известная супермодель, уроженка Нижнего Новгорода Наталья Водянова поздравила своего старшего сына Лукаса с 18-летием.
Политика
Власти Германии разрешили прокладку труб «Северного потока-2»
Федеральное министерство Германии по судоходству и гидрографии разрешило проводить работы по прокладке труб «Северного потока-2» в зимние месяцы.
Политика
Чижов заявил о готовности РФ предоставить Нидерландам данные по MH17
«Могу сказать, что те данные, которые Россия собрала вскоре после этого инцидента, РФ была готова изначально предоставить той совместной международной группе, которая занималась расследованием этого инцидента, в том числе это касалось и данного аспекта, о котором вы упомянули», — приводит его слова «РИА Новости».
Гаджеты
Motorola отложила выход раскладушки Razr с гибким экраном
Политика
Строившие «Северный поток-2» суда Allseas покинули место работ
Суда швейцарской компании Allseas, которые занимались укладкой труб для трубопровода "Северный поток - 2", покинули место работ в Балтийском море, сообщает ТАСС.
Происшествия
Арестован подозреваемый в убийстве лейтенанта Михаила Гадеева
Только что в Волжском районном суде Саратова избрали меру пресечения 32-летнему Роману Бичеву, застрелившему лейтенанта полиции Михаила Гадеева во время задержания.
Общество
Союзники России раскритиковали закон о предустановке ПО на гаджеты
Представители стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), — Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России — на совещании 13 декабря раскритиковали принятый Москвой закон о предустановке российского ПО на гаджеты.
Происшествия
В Петербурге достали упавший в Неву бетоновоз
Петербургские спасатели с помощью подъемного крана достали из Невы бетоновоз, который рано утром в понедельник врезался в дом и легковой автомобиль, а затем упал в реку, поиски водителя продолжаются, сообщили ТАСС в городском главке МЧС.
Транспорт
Первый поезд в Крым отправился из Санкт-Петербурга
Ранее сообщалось, что более 600 человек станут пассажирами поезда №7/8 Санкт-Петербург — Севастополь, который первым проедет по Крымскому мосту 25 декабря.
Экономика
Акции «Сургутнефтегаза» обновили исторический максимум
Обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» к 14:50 мск подорожали до 50,8 руб. за штуку, свидетельствуют данные Мосбиржи.
Энергетика
Гончарук назвал последствия газового соглашения для граждан Украины
Украинский премьер-министр Алексей Гончарук высказал свое мнение о договоре по транзиту газа из России через ГТС Украины, а также рассказал, как это отразится на украинцах.
Наука
Вороны справились с зефирным экспериментом не хуже маленьких детей
Британские исследователи смогли узнать, что новокаледонские вороны должны справиться со сладким зефирным опытом и выбрать запланированное вознаграждение вместо немедленного не хуже, чем маленькие дети. как стало известно, и тех, и других также чаще всего привлекает отложенное сладкое лучшего качества, а не большего количества.
Футбол
ЦСКА подписал контракт с нападающим «Энергетик-БГУ»
Московский ЦСКА заключил соглашение с белорусским нападающим "Энергетик-БГУ" Ильей Шкуриным, сообщает Sport24.
Происшествия
Песков прокомментировал стрельбу на Лубянке
Стрельба на Лубянке — трагедия, поскольку погибли люди, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Экономика
«РЭП Холдинг» перешел под контроль ГЭХа, сделка по покупке завершена
Структура Газпромбанка завершила продажу производящего энергооборудование "РЭП Холдинга", актив перешел "Газпром энергохолдингу" (ГЭХ), говорится в сообщениях банка и энергокомпании.
Экономика
Совфед одобрил закон о повышении МРОТ в 2020 году
Закон о новом минимальном размере оплаты труда (МРОТ) в 2020 году Совет Федерации одобрил на пленарном заседании 23 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.
Гаджеты
Huawei P40 первым в мире получит графеновый аккумулятор
Первые прототипы графеновых батарей Huawei показала еще в 2016 году.