Экономика

REGNUMREGNUMГлава ПФР рассказал, как будут расти пенсии к 2022 году

Глава Пенсионного фонда Российской Федерации Антон Дроздов рассказал о том, как будут расти пенсии к 2022 году. Соответствующее заявление он сделал в интервью «Российской газете». По словам Дроздова, к 2022 году средняя пенсия по старости в России вырастет до 18 290 рублей.
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с чего всё началось

В ПФР рассказали, какой будет пенсия через год

К 2022 году средний размер пенсий в России вырастет до 18 290 рублей - это 18,26% к 2019 году и почти 27% к 2018 году. Об этом в интервью "РГ-Неделя" рассказал глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.
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Антон Викторович Дроздов
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Председатель правления Пенсионного фонда Российской Федерации с 17 июля 2008 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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