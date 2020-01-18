Экономика
REGNUMПенсионный фонд объявил размер пенсий в 2022 году
Средний размер пенсий в РФ к 2022 году вырастет на 18,26% от уровня 2019 года и составит 18 290 рублей. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.
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В реальном выражении, исходя из прогноза Минэкономразвития, пенсии вырастут на 2,5%, 3%, 2% и 1,3% соответственно с 2019 по 2022 годы. Если инфляция будет ниже прогнозных цифр, то рост пенсий в реальном выражении будет еще выше.
— Антон Дроздов, российский экономистТелеканал 360° 02:28
с чего всё началось
К 2022 году средний размер пенсий в России вырастет до 18 290 рублей - это 18,26% к 2019 году и почти 27% к 2018 году. Об этом в интервью "РГ-Неделя" рассказал глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.Российская газетавчера в 19:00
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