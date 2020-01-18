Экономика

REGNUMREGNUMПенсионный фонд объявил размер пенсий в 2022 году

Средний размер пенсий в РФ к 2022 году вырастет на 18,26% от уровня 2019 года и составит 18 290 рублей. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.
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Автоматически обработано 7048 источников, обновлено вчера в 23:46, Ашберн
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Президент США Дональд Трамп планирует провести переговоры с президентом Ирака Бархамом Салехом на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдет в Давосе с 21 по 24 января.
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Псковская дивизия получила 35 единиц новой бронетанковой техники

На вооружение псковской 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии поступили 35 единиц современной бронетанковой техники.
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С начала января в России заработали новые ограничения по потребительским кредитам и займам.
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Антон Викторович Дроздов
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Председатель правления Пенсионного фонда Российской Федерации с 17 июля 2008 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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