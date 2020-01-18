Экономика
REGNUMПенсионный фонд объявил размер пенсий в 2022 году
Средний размер пенсий в РФ к 2022 году вырастет на 18,26% от уровня 2019 года и составит 18 290 рублей. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.
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Религия
Соблюдение строгих правил в Крещенский Сочельник принесет счастье
Особые правила, которые нужно соблюдать 18 января, помогут сделать жизнь светлой, чистой и счастливой.
Политика
Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство
В мае 2018 года вошла в состав второго правительства Медведева, сохранив пост вице-премьера.
Политика
В Пентагоне признали отставание США в области гиперзвукового оружия
Американский генерал ВВС и замглавы Объединенного комитета начальников штабов Джон Хайтен заявил, что Соединенные Штаты потеряли лидерство в области гиперзвукового оружия.
Кино
Россияне назвали главным претендентом на «Оскар» фильм «Джокер»
Социологи провели опрос и выяснили, какой фильм россияне считают достойным главной премии "Оскар" 2020 года.
Политика
Лавров заявил, что до крушения «Боинга» у границ Ирана летали F-35
Общество
Правительство Медведева выделило 127 млрд рублей на ледокол
Шоу-бизнес
Грудь Бузовой вызвала споры в Сети
Противозачаточные пить начала, вот и выросла грудь. Кто-то предполагает, что Бузова воспользовалась услугами хирурга.
Общество
В Непале умер самый маленький человек на планете
Общество
В Москве и Подмосковье из-за тумана объявлен желтый уровень опасности
Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье из-за тумана. Он будет действовать до ночи субботы, 18 января.
Политика
Зеленский потребовал найти причастных к записи разговоров Гончарука
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от силовиков установить причастных к записи разговоров на совещании премьер-министра Алексея Гончарука.
Космос
В звездных «яслях» созвездия Персея нашли молекулы жизни
Астрономы обнаружили в далеких «звездных яслях» органические молекулы, важные для зарождения жизни.
Биатлон
Биатлонистка из Белоруссии стреляла по мишеням Резцовой в Рупольдинге
Политика
Трамп намерен провести встречу с президентом Ирака на форуме в Давосе
Президент США Дональд Трамп планирует провести переговоры с президентом Ирака Бархамом Салехом на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдет в Давосе с 21 по 24 января.
Баскетбол
33 очка Джеймса помогли ЦСКА обыграть «Басконию» в Евролиге
Баскетболисты московского ЦСКА в домашнем матче 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги уверенно переиграли испанскую «Басконию».
Хоккей
Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу
Футбол
Украинский футболист лишился работы после поездки в Петербург
Футбольный клуб «Агробизнес» возмутился своим спортсменом Игорем Сикорским, который съездил в Петербург.
Общество
Адвокат предложил завести уголовное дело против Урганта
Адвокат и член президентского Совета по правам человека Шота Горгадзе оценил требование православных активистов лишить гражданства телеведущего Ивана Урганта.
Авто
Стала известна дата премьеры нового Toyota Land Cruiser 300
Внедорожник Toyota Land Cruiser нового поколения может дебютировать уже в августе 2020 года.
Политика
В США ожидают от России попытки вмешательства в выборы в 2020 году
В американском министерстве внутренней безопасности считают, что российская сторона будет вмешиваться в ход президентских выборов в США в этом году.
Теннис
Андрей Рублев вышел в финал турнира в Аделаиде
Российский теннисист Андрей Рублев пробился в финал проходящего в австралийском городе Аделаида турнире с призовым фондом в 545 тысяч долларов.
Гаджеты
Leica выпустила черно-белую камеру за $8200
Стоимость камеры M10 Monochrome составляет $8200, или около 504 тысяч рублей.
Армия и оружие
Псковская дивизия получила 35 единиц новой бронетанковой техники
На вооружение псковской 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии поступили 35 единиц современной бронетанковой техники.
Армия и оружие
В правительстве России подтвердили планы продолжить программу по Су-57
Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что программа по поставкам российских истребителей пятого поколения Су-57 Вооружённым силам РФ будет продолжена в соответствии с графиком.
Хоккей
Глава КХЛ подтвердил, что Матч звезд в 2021 году пройдет в Риге
Политика
Министр финансов возглавит делегацию США на мероприятиях в Освенциме
Главой делегации США на мероприятиях в Польше, посвященных 75-летию освобождения Красной Армией концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме, назначен министр финансов Стивен Мнучин, следует из распространенного 17 января сообщения пресс-службы министерства.
Наука
Ученые назвали причину вымирания динозавров
Ученые Йельского университета в США доказали, что ключевой причиной вымирания динозавров стало падение астероида, а не вулканическая активность, как считалось ранее.
Экономика
В России вступили в силу новые ограничения по потребительским кредитам
С начала января в России заработали новые ограничения по потребительским кредитам и займам.
Автоспорт
Гонщик «КамАЗ-Мастер» во второй раз стал чемпионом «Дакара»
Скажем, в наиболее успешном для россиян классе грузовиков, где команда «КамАЗ-Мастер» теперь уже 17 раз становилась первой, только чудо могло помешать Андрею Каргинову оформить второе чемпионство (первый раз на «Дакаре» он первенствовал в 2014 году).
Технологии
Microsoft выпустила браузер Edge на движке Chromium
Компания Microsoft объявила о выходе новой версии браузера Edge на движке Chromium.
Наука
У шизофреников обнаружили недостаток белка в синапсах
Ученым впервые удалось исследовать один из маркеров шизофрении — белок SV2A, участвующий в формировании синаптических связей, — в головном мозге живых людей.