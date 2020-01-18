Экономика
REGNUMПенсионный фонд объявил размер пенсий в 2022 году
Средний размер пенсий в РФ к 2022 году вырастет на 18,26% от уровня 2019 года и составит 18 290 рублей. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.
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Армия и оружие
В правительстве России подтвердили планы продолжить программу по Су-57
Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что программа по поставкам российских истребителей пятого поколения Су-57 Вооружённым силам РФ будет продолжена в соответствии с графиком.
Армия и оружие
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Военно-морские силы Украины в скором времени начнут глубинное минирование вдоль побережья Азовского моря на территории страны.
Здоровье
Минздрав намерен обновить порядок оказания помощи ВИЧ-инфицированным
Минздрав России разработал новый порядок оказания медицинской помощи ВИЧ-инфицированным.
Общество
«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за тумана
Отмечается, что такой уровень погодной опасности будет введен в период с 3.00 до 21.00.
Общество
В Непале умер самый маленький человек на планете
Происшествия
Пропавшую под Новосибирском 10-летнюю девочку нашли живой в подвале
Экономика
Глава РФПИ обсудил с Путиным экономику и инвестиционный климат России
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев встретился с президентом России Владимиром Путиным и обсудил инвестиционный климат в стране.
Происшествия
Землетрясение произошло в Новосибирской области
Подземные толчки магнитудой 4,5 были зафиксированы на юге Новосибирской области, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
Политика
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Президент Украины Владимир Зеленский не принял отставку премьер-министра страны Алексея Гончарука.
Общество
Православное сообщество требует лишить Ивана Урганта гражданства
Политика
Глава правительства Мишустин назначил нового главу ФНС
Новый председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин назначил новым главой Федеральной налоговой службы Даниила Егорова.
Общество
Жванецкий из ресторана опроверг слухи о смертельной болезни
Сатирик Михаил Жванецкий опроверг появившиеся слухи о том, что страдает от неизлечимой болезни.
Общество
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Происшествия
После жалоб воспитанниц российского приюта на педагога завели дело
Политика
Мишустин выступил против списания долгов россиян по кредитам
Кандидат на должность премьер-министра РФ Михаил Мишустин негативно относится к списанию долгов россиян по кредитам.
Общество
Платную парковку введут на 80 улицах Москвы с 17 февраля
Платный режим будет введен на 80 столичных улицах, сообщает пресс-служба ГКУ АМПП.
Происшествия
Модель Ксения Пунтус назвала падение из окна случайностью
Модель Ксения Пунтус, получившая серьезные травмы после падения из окна дома в Москве, назвала произошедшее с ней "нелепой случайностью".
Политика
Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство
В мае 2018 года вошла в состав второго правительства Медведева, сохранив пост вице-премьера.
Экономика
Темпы роста экономики КНР в 2019 году снизились до 6,1% ВВП
Темпы роста китайской экономики в 2019 году замедлились до 6,1% ВВП. Общий объём ВВП Китая составил около $14,4 трлн.
Происшествия
Мужчина устроил стрельбу в здании суда в Новокузнецке
Музыка
Григорий Лепс опроверг, что Михаил Мишустин писал музыку к его песням
Политика
Путин заявил о неправовых решениях ЕСПЧ в отношении России
Российский лидер Владимир Путин заявил о принятии Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) неправовых решений в отношении России, передает ТАСС.
Шоу-бизнес
Растолстевшая Милла Йовович рассказала о самочувствии накануне родов
44-летняя актриса, ожидающая третьего ребенка, в своем микроблоге рассказала о том, что просто мечтает поскорее родить и вернутся к прежней жизни.
Происшествия
В Ереване нашли застреленным бывшего главу спецслужбы Армении
В Ереване в квартире нашли тело бывшего директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Георгия Кутояна, сообщает агентство «Новости — Армения» со ссылкой на Следственный комитет республики.
Гаджеты
Названы приложения, которые разряжают Android-смартфоны
Не все приложения в Google Play одинаково полезны. Некоторые из них могут преднамеренно разряжать ваш смартфон.
Футбол
Футболист «Динамо» Игбун опроверг информацию о своей госпитализации
Авто
Suzuki Jimny может получить пятидверную версию
Марка представит пятидверный Suzuki Jimny не раньше 2022-2023 года.
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Россиянки не попали в топ-10 биатлонной эстафеты этапа в Рупольдинге
Космос
В центре Млечного пути обнаружены объекты неизвестной природы
По мнению ученых в центре всех галактик обитает одна или несколько сверхмассивных черных дыр.